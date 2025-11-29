Thứ Bảy, 29/11/2025

Thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Đỗ Như

29/11/2025, 15:22

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nhấn mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với thông điệp: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

“Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan và các cán bộ, công chức nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn; góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Trước mắt là tích cực chuẩn bị, hoàn thành Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, khánh thành Bảo tàng Nhà Quốc hội, trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác; khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Ủy ban Công tác đại biểu, cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống cơ quan của Quốc hội;

Đảm bảo các phong trào thi đua được triển khai thực chất, thiết thực, đúng quy định, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quốc hội.

Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả; coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của cán bộ, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Quốc hội trong thời gian tới sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 12 đại biểu.

