Việt Nam - Trung Quốc thống nhất nhiều định hướng mới, mở rộng hợp tác nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng với Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc vừa thống nhất nhiều định hướng mới về hợp tác thương mại nông sản, nghiên cứu giống lúa, thủy sản, đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp. Trong đó, nhấn mạnh tới hợp tác chấn hưng nông thôn và xóa đói giảm nghèo...

Ngày 28/11/2025 tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc Hàn Tuấn đồng chủ trì Kỳ họp thứ 2 Ủy ban hợp tác nông nghiệp Việt - Trung.

Sự kiện được đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về nông nghiệp, đồng thời rà soát tiến độ, đánh giá kết quả hợp tác đã đạt được và xác định phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2025

Tại kỳ họp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết từ sau Kỳ họp lần thứ nhất vào năm 2018, các cơ quan chức năng của hai Bộ đã chủ động phối hợp, triển khai nhiều nội dung đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác.

Về thủy sản, hai bên đã phối hợp triển khai “Biên bản ghi nhớ về thả cá giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ”. Trên cơ sở đó, phía Trung Quốc đã tổ chức 8 đợt thả cá, còn phía Việt Nam tổ chức 2 đợt, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản và mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Trao đổi thương mại nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng".

Trong lĩnh vực quản lý dịch bệnh động thực vật, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao việc phía Trung Quốc cấp riêng cho Việt Nam một mẫu chứng nhận, cập nhật hằng tháng và ủy quyền cho Việt Nam với các sản phẩm được cấp chứng nhận. Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn hai nước đã thúc đẩy quá trình đàm phán, tạo tiền đề hướng tới hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu động vật.

Trao đổi thương mại nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc từ năm 2018 đến nay tăng khoảng 75%, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 5 lần.

Riêng 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 14 tỷ USD, cho thấy nhu cầu và tiềm năng hợp tác rất lớn của thị trường hai nước.

Hợp tác đào tạo và nâng cao năng lực cũng ghi nhận bước tiến rõ rệt. Từ năm 2018 đến nay, Việt Nam đã cử 8 người sang Trung Quốc đào tạo tiến sĩ, 7 người đào tạo thạc sĩ và hơn 100 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hai bên đã triển khai nhiều dự án đạt kết quả thiết thực. Một số giống cây trồng như nho Hạ Đen, giống ngô, giống dưa lưới mới đã được nghiên cứu và chuyển giao thành công, mở ra cơ hội nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

TRUNG QUỐC SẴN SÀNG MỞ RỘNG HỢP TÁC TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Hàn Tuấn khẳng định hợp tác nông nghiệp giữa hai nước có nền tảng vững chắc, triển vọng phát triển rất lớn và Trung Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan.

Trong trồng trọt, Trung Quốc mong muốn tiếp tục hợp tác trong chọn tạo giống lúa, quản lý và phòng trừ sâu bệnh. Nước này sẵn sàng triển khai các nội dung trong bản ghi nhớ về công nghệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thúc đẩy cơ chế đăng ký, công nhận dữ liệu thực nghiệm và mở rộng giám sát các sinh vật gây hại di trú.

Bộ trưởng Hàn Tuấn: "Không gian trao đổi nông sản giữa hai nước còn rất lớn".

Đối với kế hoạch thành lập Trung tâm nghiên cứu chung về các giống lúa, Bộ trưởng Hàn Tuấn cho biết đến nay các điều kiện cần thiết đã tương đối đầy đủ. Trung Quốc sở hữu năng lực mạnh trong nghiên cứu và sản xuất lúa nên sẽ phối hợp triển khai sớm, với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu.

Về thương mại, không gian trao đổi nông sản giữa hai nước còn rất lớn. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam và thu được kết quả khả quan. Trung Quốc mong muốn đầu tư vào kho lạnh, logistics và đề nghị Việt Nam cung cấp thông tin liên quan để thúc đẩy hợp tác". Ông Hàn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc.

Về chăn nuôi và thú y, các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đang hợp tác sâu rộng tại Việt Nam. Điển hình là hợp tác giữa Muyuan và BAF Việt Nam trong xây dựng trang trại lợn công nghệ cao. Muyuan hiện nuôi khoảng 80 triệu con lợn thịt mỗi năm, chiếm 10% sản lượng toàn Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng sẵn sàng phối hợp Việt Nam trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và chia sẻ thông tin dịch tễ.

Trong lĩnh vực thủy sản, từ năm 2018 đến nay, Trung Quốc đã thả hơn 420 triệu con giống thủy sản xuống Vịnh Bắc Bộ. Cuối tháng 10 vừa qua, hai nước tổ chức đàm phán lần thứ 5 về Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hai bên cùng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khoa học - công nghệ, tăng cường kết nối giữa các cơ quan nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp.

Trong đào tạo và nâng cao năng lực, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu của Việt Nam trong phân tích gen, chuyển đổi số và dịch vụ nông nghiệp thông qua hệ thống Đại sứ quán.

NHIỀU ĐỀ XUẤT MỚI ĐƯỢC PHÍA VIỆT NAM ĐƯA RA

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiếp tục đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể. Ông mong muốn hai bên sớm hiện thực hóa sáu vấn đề đã được phía Trung Quốc đưa ra, đồng thời khởi động lại việc hợp tác về gấu trúc – nội dung được nêu ra cách đây khoảng 10 năm nhưng chưa triển khai.

Về tôm hùm bông, Bộ trưởng cho biết Việt Nam chủ yếu nuôi, không đánh bắt tự nhiên, nhưng phải tuân thủ quy định CITES về nguồn gốc con giống. Vì vậy, ông đề nghị phía Trung Quốc cử đoàn sang Việt Nam để xác minh và làm rõ nguồn gốc hợp pháp phục vụ nuôi trồng.

Quang cảnh cuộc họp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ tổ chức một đoàn chuyên gia Việt Nam sang nghiên cứu mô hình chấn hưng nông thôn - chương trình mà Trung Quốc đã triển khai rất thành công. Bộ trưởng thông tin rằng đầu năm tới Việt Nam sẽ cử một cán bộ đại diện ngành nông nghiệp và môi trường sang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc.

Ghi nhận các đề xuất của Việt Nam, Bộ trưởng Hàn Tuấn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nội dung chấn hưng nông thôn và khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chào đón đoàn Việt Nam đến học tập tại các địa phương tiêu biểu.