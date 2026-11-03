AN Village: Đón nhịp phát triển Cửa Lò, gia tăng giá trị từ quy hoạch đồng bộ

Trong bối cảnh Cửa Lò mở rộng không gian đô thị và đón đầu những động lực tăng trưởng mới, thị trường bất động sản ngày càng chú trọng các yếu tố quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực tế. Với lợi thế về vị trí, quy hoạch và cơ cấu sản phẩm, AN Village hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản dài hạn tại đô thị biển Cửa Lò.

Trên bản đồ bất động sản Nghệ An, một trong những thị trường năng động của khu vực Bắc Trung Bộ, Cửa Lò đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhờ các động lực về hạ tầng, đô thị, công nghiệp và du lịch. Những chuyển động này từng bước mở rộng dư địa phát triển, đồng thời gia tăng sức hút của khu vực đối với dòng vốn đầu tư bất động sản.

CỬA LÒ TRƯỚC CHU KỲ PHÁT TRIỂN MỚI: CƠ HỘI ĐI CÙNG YÊU CẦU MINH BẠCH

Theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An hướng tới mở rộng không gian phát triển chiến lược, trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Quy hoạch xác lập hai cực tăng trưởng, trong đó không gian đô thị Vinh gắn với Cửa Lò được định hướng trở thành cực tăng trưởng nổi bật ở phía Nam. Khu vực này giữ vai trò trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, kết nối Nam Nghệ An với Bắc Hà Tĩnh, đồng thời phát triển theo hướng đô thị thông minh, xanh, gắn với các lĩnh vực dịch vụ, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch và logistics.

Cùng với định hướng quy hoạch, hệ thống hạ tầng giao thông đang từng bước được hoàn thiện. Đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72 m đã thông xe, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy được khởi công, trong khi Cảng hàng không quốc tế Vinh đang được cải tạo, mở rộng. Đáng chú ý, UBND tỉnh Nghệ An đang nghiên cứu phương án mở đường bay quốc tế trực tiếp đến Quảng Châu hoặc Thâm Quyến (Trung Quốc) trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch Dự án Lâm viên phía Đông đường Bình Minh tại Cửa Lò và đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục triển khai theo Kết luận số 195-KL/TU ngày 24/9/2026 của Tỉnh ủy Nghệ An được kỳ vọng sẽ bổ sung động lực phát triển cho khu vực. Định hướng bổ sung quỹ đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ với quy mô, tỷ lệ phù hợp không chỉ góp phần thu hút cư dân đến sinh sống mà còn tạo nguồn khách cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, qua đó thúc đẩy du lịch Cửa Lò phát triển quanh năm.

Trong đó, đất nền tại các khu vực có dư địa phát triển, hạ tầng từng bước hoàn thiện và nhu cầu sử dụng thực được xem là một lựa chọn tích lũy tài sản đáng cân nhắc. Giá trị dài hạn của phân khúc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vị trí, pháp lý và triển vọng phát triển của khu vực đóng vai trò quan trọng.

AN VILLAGE: QUY HOẠCH ĐỒNG BỘ, ĐA DẠNG SẢN PHẨM, PHÁP LÝ MINH BẠCH

Sở hữu vị trí tại trung tâm Cửa Lò, AN Village là dự án được phép phân lô bán nền, quy hoạch theo mô hình khu đô thị hiện đại, chú trọng tính đồng bộ giữa hạ tầng, cảnh quan và không gian chức năng. Dự án có quy mô 13,15 ha, mật độ thương phẩm 31%, dành nhiều không gian cho hệ thống công viên và tiện ích nội khu.

Điểm nhấn trong quy hoạch là bốn công viên chủ đề, gồm công viên hồ trung tâm, công viên thể thao, vườn giác quan và quảng trường AN Square. Kết hợp với hơn 40 tiện ích cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan hiện đại, dự án hướng tới hình thành môi trường sống có sự kết nối giữa không gian xanh, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động thương mại.

Phối cảnh tổng thể dự án AN Village.

Về vị trí, AN Village nằm tại khu vực giao thoa của hai trục giao thông là Quốc lộ 46 và đường Sào Nam, đồng thời có khả năng kết nối với các công trình hạ tầng trọng điểm như đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72 m, khu vực quy hoạch Trung tâm Hành chính mới của tỉnh và cầu Cửa Hội.

Một trong những yếu tố được chú trọng tại dự án là nền tảng pháp lý. Theo thông tin giới thiệu, AN Village đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng cho từng lô, với thời hạn sử dụng lâu dài. Đây là cơ sở để khách hàng cân nhắc quyền lợi sở hữu và kế hoạch sử dụng tài sản trong dài hạn.

Không gian sống lý tưởng với diện tích cây xanh mặt nước lên đến 2,1 ha.

Cơ cấu sản phẩm tại AN Village được phát triển theo nhiều loại hình, hướng tới các nhu cầu khác nhau trên thị trường. Cụ thể, dự án gồm 185 lô đất nền liền kề, diện tích khoảng 80 - 206 m2; 46 lô đất nền biệt thự, diện tích khoảng 162 - 301 m2; cùng 99 căn shophouse do chủ đầu tư xây dựng, diện tích khoảng 71 - 237 m2.

Theo quy hoạch này, phân khu shophouse có lợi thế về mặt tiền trên các trục giao thông, được định hướng trở thành khu vực thương mại của dự án. Với đặc điểm vừa có thể phục vụ hoạt động kinh doanh, vừa gắn với nhu cầu sử dụng bất động sản, loại hình này hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến khả năng khai thác dòng tiền từ tài sản.

Những tuyến shophouse của dự án được quy hoạch trên tuyến đường rộng 24 - 36m.

Bên cạnh cơ cấu sản phẩm, hệ thống đường nội khu cũng là một điểm đáng chú ý. Theo thông tin dự án, chiều rộng các tuyến đường nội khu tối thiểu đạt 15,5 m. Việc dành không gian cho giao thông và cảnh quan góp phần hình thành các tuyến phố thông thoáng, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Với quy hoạch đồng bộ, đa dạng sản phẩm và định hướng pháp lý rõ ràng, AN Village hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản. Trong bối cảnh không gian đô thị Vinh - Cửa Lò tiếp tục mở rộng, dự án được định vị là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng quan tâm đến tiềm năng phát triển dài hạn của đô thị biển Cửa Lò.