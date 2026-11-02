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Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô

N Nhĩ Anh

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô; tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp...

Tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Ảnh minh họa: Đồng Thái
Tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Ảnh minh họa: Đồng Thái

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND về triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật khác có liên quan.

Kế hoạch nhằm đổi mới tư duy và phương thức quản trị đất đai theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, dựa trên dữ liệu số; hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức thi hành pháp luật về đất đai đồng bộ với pháp luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng đất của Thủ đô.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển Thủ đô; tạo lập và khai thác quỹ đất gắn với phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, công nghiệp, dịch vụ và các động lực tăng trưởng mới; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

RÀ SOÁT, KỊP THỜI SỬA ĐỔI NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

Để đạt được những mục tiêu trên, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường ứng dụng nền tảng số, hệ thống truyền thông đa phương tiện, báo chí, xuất bản.

Tập trung tuyên truyền làm rõ nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; quyền, trách nhiệm của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Kế hoạch cũng tập trung đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý đất đai; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ làm công tác xây dựng chính sách, quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, đăng ký đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Đáng chú ý, thành phố nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các sở, ngành theo lĩnh vực được phân công chủ động rà soát, xây dựng, trình HĐND, UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của Thành phố, bảo đảm ban hành đồng thời và có hiệu lực cùng thời điểm Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Trước mắt, tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành của Thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; hạn mức, tách thửa, hợp thửa; bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, kịp thời sửa đổi những nội dung không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực tiễn quản lý.

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo hướng đơn giản, số hóa, tích hợp nội dung của quy hoạch Thành phố, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành có sử dụng đất. Thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý.

Tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án quy mô lớn, dự án hạ tầng giao thông, dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị, dự án trọng điểm của Thành phố.

CẮT GIẢM TỐI ĐA KHÂU TRUNG GIAN, GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VÀ CHI PHÍ TUÂN THỦ CHO NGƯỜI DÂN

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý đất đai. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cắt giảm tối đa khâu trung gian, loại bỏ quy định không còn phù hợp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Hoàn thành xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của Thành phố; bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; cập nhật đầy đủ, kịp thời biến động đất đai; kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nội dung Kế hoạch nhấn mạnh việc đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Ưu tiên sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất thu hồi từ các tổ chức, công ty nông, lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả để thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất ở, đất sản xuất; hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thành phố cũng yêu cầu đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp.

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