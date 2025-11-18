Anh rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Song Hà
18/11/2025, 17:09
Cuộc rà soát này nhằm xem xét việc Việt Nam có tiếp tục được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan hay không – không phải là đề xuất cấm nhập khẩu...
Theo thông tin từ Phái đoàn Việt Nam tại Geneve, ngày 10 tháng 11 năm 2025, Cơ quan Phòng vệ thương mại của Vương Quốc Anh (TRA) đã thông báo khởi xướng rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây (rebar) nhập khẩu từ Việt Nam.
Vụ việc rà soát này liên quan đến biện pháp tự vệ đối với các nhóm sản phẩm thép mà Vương quốc Anh đang áp dụng (biện pháp sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2026).
Theo quy định của Vương quốc Anh, hàng nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển là thành viên của WTO chiếm 3% hoặc ít hơn trong tổng lượng nhập khẩu vào Anh sẽ được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan.
Tuy nhiên, thông tin trong hồ sơ đề nghị cho thấy Việt Nam đã vượt quá ngưỡng 3% trong tổng lượng nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi rà soát vào Anh. Do đó, Việt Nam không còn đủ điều kiện được miễn trừ khỏi biện pháp tự vệ đối với nhóm hàng hóa loại 13 (thép cây).
Cuộc rà soát này nhằm xem xét việc Việt Nam có tiếp tục được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan hay không – không phải là đề xuất cấm nhập khẩu.
Việt Nam vẫn có thể xuất khẩu thép cây sang thị trường Anh, nhưng sẽ phải tuân theo cơ chế hạn ngạch thuế quan giống như các quốc gia khác không được miễn trừ, tùy thuộc vào kết quả của cuộc rà soát.
Thời kỳ điều tra của cuộc rà soát này là từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025.
17:05, 02/07/2025
13:58, 31/10/2025
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là thời điểm cuối năm, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
Theo Nghị định 301/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cụ thể, tàu cá từ 24m trở lên không về cảng trong 10 ngày khi thiết bị giám sát hỏng sẽ bị phạt từ 300–400 triệu đồng; hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị phạt từ 50–100 triệu đồng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: