Anh rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây Việt Nam

Theo thông tin từ Phái đoàn Việt Nam tại Geneve, ngày 10 tháng 11 năm 2025, Cơ quan Phòng vệ thương mại của Vương Quốc Anh (TRA) đã thông báo khởi xướng rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây (rebar) nhập khẩu từ Việt Nam.

Vụ việc rà soát này liên quan đến biện pháp tự vệ đối với các nhóm sản phẩm thép mà Vương quốc Anh đang áp dụng (biện pháp sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2026).

Theo quy định của Vương quốc Anh, hàng nhập khẩu từ các quốc gia đang phát triển là thành viên của WTO chiếm 3% hoặc ít hơn trong tổng lượng nhập khẩu vào Anh sẽ được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan.

Tuy nhiên, thông tin trong hồ sơ đề nghị cho thấy Việt Nam đã vượt quá ngưỡng 3% trong tổng lượng nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi rà soát vào Anh. Do đó, Việt Nam không còn đủ điều kiện được miễn trừ khỏi biện pháp tự vệ đối với nhóm hàng hóa loại 13 (thép cây).

Cuộc rà soát này nhằm xem xét việc Việt Nam có tiếp tục được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan hay không – không phải là đề xuất cấm nhập khẩu.

Việt Nam vẫn có thể xuất khẩu thép cây sang thị trường Anh, nhưng sẽ phải tuân theo cơ chế hạn ngạch thuế quan giống như các quốc gia khác không được miễn trừ, tùy thuộc vào kết quả của cuộc rà soát.

Thời kỳ điều tra của cuộc rà soát này là từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025.