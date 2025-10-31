Việt Nam - Vương quốc Anh nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và thương mại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Hai Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được hai bên đàm phán, ký kết trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công Thương và các đối tác Vương quốc Anh trong các lĩnh vực thương mại và năng lượng sạch...
Bên lề chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Vương quốc Anh, tối ngày 29/10/2025, tại Thủ đô Luân Đôn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc song phương với ông Chris McDonald, Quốc vụ khanh phụ trách công nghiệp, Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh.
MỞ RỘNG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG SẠCH
Trong khuôn khổ cuộc làm việc, Bộ Công Thương Việt Nam và các Bộ đối tác Vương quốc Anh đã tiến hành ký kết 2 Bản ghi nhớ hợp tác (MOU): Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng sạch giữa Bộ Công Thương với Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh; Bản ghi nhớ về an toàn sản phẩm giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh.
Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, hai Bản ghi nhớ hợp tác đã được hai bên đàm phán, ký kết trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công Thương và các đối tác Vương quốc Anh trong các lĩnh vực thương mại và năng lượng sạch. Sự hợp tác hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển, cũng như khẳng định phương hướng cụ thể trong các trụ cột hợp tác của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Về lĩnh vực năng lượng sạch, việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác năng lượng sạch giữa Bộ Công Thương với Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh giúp thiết lập khuôn khổ Hợp tác Năng lượng sạch Vương quốc Anh – Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng hợp tác bền chặt giữa hai nước, bao gồm trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO), cũng như sự hợp tác khác đang triển khai trong thương mại xanh, hạ tầng và phát triển công nghiệp. Đây là bước nâng tầm chiến lược trong hợp tác, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” và tăng trưởng bền vững của cả hai quốc gia, đồng thời bổ trợ cho việc ký kết Hợp tác Tài chính Xanh với Bộ Tài chính Việt Nam.
Bản Ghi nhớ này củng cố và mở rộng khuôn khổ hợp tác năng lượng sạch, bao gồm: Mở rộng năng lượng tái tạo và hỗ trợ quá trình giảm dần điện than; củng cố cơ sở hạ tầng và truyền tải điện lưới; huy động nguồn tài chính công và tư nhân phục vụ chuyển dịch xanh; hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch; thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong chuyển dịch năng lượng công bằng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và trao đổi công nghệ để bảo đảm tăng trưởng xanh bền vững trong tương lai.
HỢP TÁC PHÒNG NGỪA SẢN PHẨM KHÔNG AN TOÀN TRÊN THƯƠNG MẠI SỐ
Về lĩnh vực thương mại, 2 bên đàm phán và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ về An toàn sản phẩm giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh.
Bản ghi nhớ khẳng định mong muốn của các bên trong việc tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy thị trường thương mại hàng hóa hai nước phát triển tích cực.
Cụ thể, thông qua hợp tác về phương thức và biện pháp ngăn ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây hại trong thương mại điện tử; các vấn đề mới phát sinh và xu hướng trong việc phòng ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn trong thương mại điện tử; trao đổi thông tin phù hợp với quy định pháp luật và lợi ích quan trọng của mỗi bên.
Cũng như hỗ trợ phổ biến thông tin, nâng cao kiến thức và nhận thức về phòng ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn cho các bên liên quan; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong phát triển, quản lý và vận hành các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm việc chia sẻ hiểu biết về tạo thuận lợi cho thương mại số, bảo vệ người tiêu dùng và nắm bắt các xu hướng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Việc ký kết 2 biên bản ghi nhớ đánh dấu dấu mốc hợp tác quan trọng của Bộ Công Thương và các Bộ đối tác Vương quốc Anh, thúc đẩy triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, hiện thực hóa các nội dung đã thể hiện tại Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện hai nước, đồng thời tạo hiệu quả tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế hai quốc gia.
Sau khi ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có những trao đổi với ông Chris McDonald về các hoạt động hợp tác song phương và đa phương tích cực giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại năng lượng, như hợp tác trong CPTPP, UKVFTA, JETCO và JETP.
