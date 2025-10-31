Thứ Sáu, 31/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Việt Nam - Vương quốc Anh nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và thương mại

Vũ Khuê

31/10/2025, 13:58

Hai Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được hai bên đàm phán, ký kết trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công Thương và các đối tác Vương quốc Anh trong các lĩnh vực thương mại và năng lượng sạch...

2 Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Việt Nam - Vương quốc Anh được kỳ vọng tạo hiệu quả tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế hai quốc gia.
2 Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Việt Nam - Vương quốc Anh được kỳ vọng tạo hiệu quả tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế hai quốc gia.

Bên lề chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Vương quốc Anh, tối ngày 29/10/2025, tại Thủ đô Luân Đôn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc song phương với ông Chris McDonald, Quốc vụ khanh phụ trách công nghiệp, Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh.

MỞ RỘNG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG SẠCH

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, Bộ Công Thương Việt Nam và các Bộ đối tác Vương quốc Anh đã tiến hành ký kết 2 Bản ghi nhớ hợp tác (MOU): Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng sạch giữa Bộ Công Thương với Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh; Bản ghi nhớ về an toàn sản phẩm giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, hai Bản ghi nhớ hợp tác đã được hai bên đàm phán, ký kết trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công Thương và các đối tác Vương quốc Anh trong các lĩnh vực thương mại và năng lượng sạch. Sự hợp tác hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển, cũng như khẳng định phương hướng cụ thể trong các trụ cột hợp tác của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về lĩnh vực năng lượng sạch, việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác năng lượng sạch giữa Bộ Công Thương với Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh giúp thiết lập khuôn khổ Hợp tác Năng lượng sạch Vương quốc Anh – Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng hợp tác bền chặt giữa hai nước, bao gồm trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO), cũng như sự hợp tác khác đang triển khai trong thương mại xanh, hạ tầng và phát triển công nghiệp. Đây là bước nâng tầm chiến lược trong hợp tác, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” và tăng trưởng bền vững của cả hai quốc gia, đồng thời bổ trợ cho việc ký kết Hợp tác Tài chính Xanh với Bộ Tài chính Việt Nam.

VnEconomy

Bản Ghi nhớ này củng cố và mở rộng khuôn khổ hợp tác năng lượng sạch, bao gồm: Mở rộng năng lượng tái tạo và hỗ trợ quá trình giảm dần điện than; củng cố cơ sở hạ tầng và truyền tải điện lưới; huy động nguồn tài chính công và tư nhân phục vụ chuyển dịch xanh; hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch; thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong chuyển dịch năng lượng công bằng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và trao đổi công nghệ để bảo đảm tăng trưởng xanh bền vững trong tương lai.

HỢP TÁC PHÒNG NGỪA SẢN PHẨM KHÔNG AN TOÀN TRÊN THƯƠNG MẠI SỐ

Về lĩnh vực thương mại, 2 bên đàm phán và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ về An toàn sản phẩm giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh.

Bản ghi nhớ khẳng định mong muốn của các bên trong việc tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy thị trường thương mại hàng hóa hai nước phát triển tích cực.

Cụ thể, thông qua hợp tác về phương thức và biện pháp ngăn ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây hại trong thương mại điện tử; các vấn đề mới phát sinh và xu hướng trong việc phòng ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn trong thương mại điện tử; trao đổi thông tin phù hợp với quy định pháp luật và lợi ích quan trọng của mỗi bên.

Cũng như hỗ trợ phổ biến thông tin, nâng cao kiến thức và nhận thức về phòng ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn cho các bên liên quan; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong phát triển, quản lý và vận hành các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm việc chia sẻ hiểu biết về tạo thuận lợi cho thương mại số, bảo vệ người tiêu dùng và nắm bắt các xu hướng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Việc ký kết 2 biên bản ghi nhớ đánh dấu dấu mốc hợp tác quan trọng của Bộ Công Thương và các Bộ đối tác Vương quốc Anh, thúc đẩy triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, hiện thực hóa các nội dung đã thể hiện tại Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện hai nước, đồng thời tạo hiệu quả tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế hai quốc gia.

Sau khi ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có những trao đổi với ông Chris McDonald về các hoạt động hợp tác song phương và đa phương tích cực giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại năng lượng, như hợp tác trong CPTPP, UKVFTA, JETCO và JETP.

Vương quốc Anh đưa thép Việt Nam ra khỏi danh sách loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

17:05, 02/07/2025

Vương quốc Anh đưa thép Việt Nam ra khỏi danh sách loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len ký kết hợp tác bảo vệ người tiêu dùng

09:30, 26/03/2025

Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len ký kết hợp tác bảo vệ người tiêu dùng

Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng

09:50, 20/12/2022

Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng

Từ khóa:

hợp tác năng lượng sạch Việt Nam Vương quốc Anh phát triển bền vững thương mại điện tử

Đọc thêm

Mưa lũ giảm, một số trường học ở Huế mở cửa trở lại

Mưa lũ giảm, một số trường học ở Huế mở cửa trở lại

Thành phố Huế chính thức thông báo cho học sinh trở lại trường từ ngày 31/10 tại những cơ sở đủ điều kiện. Tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên, Chính quyền các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục nhịp sống sau lũ...

EuroCham vinh danh những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

EuroCham vinh danh những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Ngày 30/10/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức thành công Tiệc Gala & Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Thường niên 2025, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đang góp phần định hình kỷ nguyên tăng trưởng bền vững mới của Việt Nam...

Phó Chủ tịch Quốc hội: Điều hành chi ngân sách 2026 phải chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm

Phó Chủ tịch Quốc hội: Điều hành chi ngân sách 2026 phải chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm

Nhu cầu tăng chi ngân sách Trung ương năm 2026 rất lớn, vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ cần có giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách năm 2026…

Việt Nam đề nghị Mexico tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu thép

Việt Nam đề nghị Mexico tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu thép

Bên lề Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 36 tại Gyeongju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard Casaubon, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu như CPTPP....

Giá nhà vẫn tăng

Giá nhà vẫn tăng

Khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư... là những yếu tố đẩy giá chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng lên.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đường sắt Bắc – Nam qua Huế thông tuyến sau 3 ngày bị ách tắc do mưa lũ

Hạ tầng

2

Đề xuất nền tảng đồng sáng tạo để giải quyết các vấn đề đô thị TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập

Bất động sản

3

Vốn ngoại vào chứng khoán Trung Quốc sẽ bùng nổ sau thỏa thuận "đình chiến"?

Thế giới

4

[Video]: Cứu kịp thời 6 thành viên đoàn thiện nguyện gặp nạn giữa dòng lũ

Dân sinh

5

Mỹ âm thầm đóng quỹ nộp chậm trong WTO

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy