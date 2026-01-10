Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại xã, phường, đặc khu

Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, đặc khu do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Trưởng ban nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống vi phạm ngay từ cơ sở...

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/1/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định số 48/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 389/QĐ-TTg. Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia).

Ban Chỉ đạo quốc gia gồm: Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ (theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ). Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, các Ủy viên gồm: Thứ trưởng các Bộ liên quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng)…

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Quyết định số 48/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung Điều 2 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia. Theo quy định mới, Ban Chỉ đạo quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc.

Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ.

Ban Chỉ đạo quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức; kiểm tra tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đề nghị và thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI CÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Một điểm mới đáng chú ý, Quyết định yêu cầu kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo tại các cấp địa phương. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở xã, phường, đặc khu.

Quyết định số 48/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định 389/QĐ-TTg như sau: Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc phân công cơ quan, đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ thường trực của bộ, ngành về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Quyết định yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương theo hướng phân công Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và chỉ đạo UBND xã, phường, đặc khu thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu làm Trưởng ban, có thành phần và cơ quan thường trực phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.