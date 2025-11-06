Áp lực chốt lời ngắn hạn yếu, thanh khoản thấp kỷ lục 5 tháng

Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.

VN-Index đóng cửa giảm 0,74% tương đương -12,25 điểm so với tham chiếu. Mức này thậm chí còn khá hơn phiên sáng (giảm 0,86% tương đương -14,31 điểm). Độ rộng cũng có cải thiện với 131 mã tăng/176 mã giảm (chốt phiên sáng là 92 mã tăng/212 mã giảm).

Thực tế chiều nay vẫn có áp lực chốt lời, đặc biệt là khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Trước đó, khi thị trường mở cửa trở lại đã xuất hiện một nhịp phục hồi khá, VN-Index còn hồi vượt nhẹ tham chiếu khoảng 1,2 điểm. Tuy vậy ngay cả ở thời điểm này độ rộng vẫn nghiêng về phía đỏ với 129 mã tăng/169 mã giảm. Nhịp giảm cuối cùng tạo sức ép không lớn, nhưng trong bối cảnh dòng tiền mua cũng quá kém, cổ phiếu quay đầu đỏ trở lại khá nhiều và các trụ đẩy chỉ số giảm cả chục điểm.

Yếu nhất trong nhóm trụ là cổ phiếu ngân hàng. TCB giảm 1,47%, VPB giảm 2,56%, VCB giảm 0,82%, MBB giảm 0,84%, CTG giảm 0,39%, BID giảm 0,39%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc top 10 vốn hóa sàn HoSE. Thậm chí trong 10 mã lớn nhất này cũng chỉ còn VIC tăng 0,63%.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,89% với 3 mã tăng/23 mã giảm, trong số đỏ có 14 mã giảm quá 1%. Khá may mắn là trừ TCB và VPB, các cổ phiếu giảm sâu khác chưa thuộc nhóm vốn hóa hàng đầu: HDB giảm 3,06%, STB giảm 2,99%, SHB giảm 2,16%, VJC giảm 1,95%. Phía tăng ngoài VIC có BCM tăng 2,23%, MWG tăng 0,12%.

Thanh khoản rổ blue-chips phiên này rất tệ, tổng giá trị khớp lệnh cả ngày chỉ đạt hơn 9.739 tỷ đồng, giảm 10% so với hôm qua và xuống mức thấp nhất kể từ phiên ngày 7/7/2025. Hôm nay cũng là phiên đầu tiên trong suốt thời gian này giá trị khớp lệnh rổ VN30 xuống dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

Dòng tiền mua quá thận trọng và thụ động là lý do khiến thanh khoản suy yếu. Thống kê cho thấy hầu hết cổ phiếu trong rổ VN30 đều đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc sát mức thấp nhất 1 bước giá. Dĩ nhiên cũng có một số cổ phiếu được đẩy lên khá ấn tượng như MWG phục hồi tới 1,9% so với giá đáy buổi sáng; BCM phục hồi 2,54%, CTG hồi 2%, VIC hồi 1,96%... Ở chiều giá giảm, biên độ phục hồi càng rộng càng tốt, phản ánh sức mua bắt đáy có hiệu lực nâng giá.

Thanh khoản vẫn tập trung rất lớn ở các cổ phiếu giảm giá sâu.

Với độ rộng có cải thiện đáng kể so với phiên sáng, chiều nay mặt bằng giá cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips cũng cao hơn. Tuy vậy vẫn còn số lớn chịu áp lực giảm sâu. Nếu như buổi sáng mới có 13 giảm quá 1% với thanh khoản trên trăm tỷ đồng thì đóng cửa đã tới 25 mã. Rõ ràng lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản vẫn đang gây áp lực, chỉ là không dẫn đến bán tháo. Chỉ riêng nhóm cổ phiếu giảm quá 1% ở HoSE đã chiếm 50% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn này. Nói đơn giản thì nhà đầu tư vẫn đang chấp nhận bán giá dưới tham chiếu khá sâu.

Ở phía tăng, giao dịch vẫn chỉ bó hẹp ở những mã khá mạnh buổi sáng, dù về số lượng đã tăng thêm gần 40 cổ phiếu nữa. 6 cổ phiếu tăng tốt với thanh khoản vượt trăm tỷ đồng là CII tăng 1,74%, khớp 410,4 tỷ; PVD tăng 1,86% với 311,1 tỷ; KBC tăng 1,71% với 217,3 tỷ; HAH tăng 2,79% với 188,6 tỷ; VSC tăng 1,85% với 1759 tỷ; HDC tăng 1,07% với 124,2 tỷ. Thậm chỉ tổng giá trị khớp lệnh của 131 cổ phiếu xanh của VN-Index chỉ chiếm 27,2% sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn bán ròng 397 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, dù có thấp hơn mức -670 tỷ buổi sáng. Như vậy khối này đã lặp lại kiểu giao dịch lướt sóng như giai đoạn 21/10 với bắt đáy mua ròng mạnh phiên bán tháo và chốt lời ngay sau đó. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều phiên này là STB -179,6 tỷ, VPB -102,5 tỷ, HPG -89,2 tỷ, GEX -71,2 tỷ, TCB -67,3 tỷ, SSI -61,1 tỷ, CTG -59,7 tỷ, HCM -58,5 tỷ, VIX -56,7 tỷ… Phía mua ròng có MWG +177,5 tỷ, VIC +71,7 tỷ.

Sau hai phiên phục hồi khá mạnh trước đó với 38,9 điểm, VN-Index trả lại hơn 12 điểm hôm nay, không phải là nhiều. Tuy nhiên cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với chỉ số, thậm chí là trả lại toàn bộ mức phục hồi trước đó.