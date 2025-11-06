Điểm danh 8 ngành định giá vẫn thấp so với VN-Index

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán chỉ còn 2 tháng nữa là đi hết chặng đường của năm 2025. Trong 10 tháng vừa qua, VN-Index đã liên tiếp lập các kỷ lục về thanh khoản lẫn điểm số với những phiên giao dịch ghi dấu ấn đậm tổng giá trị lên tới 70.000 tỷ đồng. VN-Index có lúc chạm ngưỡng 1.800.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá PE trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm. Các nhóm này bao gồm: Công nghệ thông tin, Tiêu dùng không thiết yếu, Viễn thông, Y tế, Hóa chất, Năng lượng, Bảo hiểm, Thực phẩm đồ uống.

Chứng khoán BSC nhận định điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét về "định hướng dòng tiền đầu tư” năm 2025. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại đang sử dụng lũy kế lợi nhuận đến cuối tháng 6/2025.

Trong khi đó, các nhóm ngành đang được trả mức định giá cao, ghi nhận hiệu suất tốt đều là các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong 9 tháng năm 2025 và năm 2026 như Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Bán lẻ, Dầu khí. Lũy kế tính đến 27/10/2025, lợi nhuận sau thuế của 582/1.644 chiếm 27,3% vốn hóa ghi nhận mức tăng trưởng 43,9% quý 3/2025.

Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 2025 được điều chỉnh lên mức 20,6% và tăng trưởng lợi nhuận 2026 là 17,4%, mức định giá hiện tại vẫn còn dư địa cho triển vọng quý 4/2025 và năm 2026.

Hiệu suất các nhóm ngành so với VN-Index.

Về triển vọng các nhóm ngành, theo BSC đánh giá, đầu tư công sẽ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tiếp theo do đó những nhóm ngành được lợi trực tiếp vẫn ghi nhận tiềm năng tăng trưởng. Đầu tiên là nhóm bất động sản. Cung – cầu phục hồi mạnh: các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực đi kèm với hạ tầng được ưu chuộng thay vì các sản phẩm du lịch, sốt đất nền xa trung tâm.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng tăng định giá của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa được thúc đẩy bởi nền giá mở bán mới liên tục đạt mức cao mới và tốc độ triển khai nhanh hơn kỳ vọng.

Nhóm vật liệu xây dựng đa phần đã ghi nhận tín hiệu phục hồi, và kỳ vọng duy trì trong nửa sau năm 2025 trong khi xuất khẩu đã tạo đáy trong những tháng vừa qua.

Nhóm hạ tầng triển vọng tăng trưởng trong quý 4/2025 – 2026 vẫn tới nhờ 2 động lực chính: Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm cuối chu kỳ và các dự án trọng điểm tăng tốc về đích, giúp các doanh nghiệp đạt biên lợi nhuận cao. Lượng backlog của các doanh nghiệp thi công lớn, đảm bảo doanh thu ổn định trong 2-3 năm tới. Biên lợi nhuận kỳ vọng cải thiện nhờ thị trường Bất động sản ấm lên.

Với nhóm Điện - Dầu khí, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách giúp tháo gỡ các khó khăn và chủ động thúc đẩy thực hiện Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế trên 8%/năm giai đoạn 2025 – 2030. Triển vọng còn đến từ các dự án dầu khí nội địa với trọng tâm dự án Lô B – Ô Môn.

Ở nhóm Công nghệ thông tin, Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – ban hành Nghị Quyết 57-NQ/TW, nhấn mạnh việc chi tiêu ít nhất 15% ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực Hạ tầng số, Chuyển đổi số, AI, Nhân lực công nghệ cao và An ninh mạng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân trong mảng công nghệ tại Việt Nam.

Nhóm hưởng lợi gián tiếp sẽ là nhóm tiêu dùng nội địa. Chính sách kích thích kinh tế thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang bán lẻ hiện đại và các doanh nghiệp top đầu tận dụng lợi thế về mô hình hoạt động tối ưu mở rộng thị phần. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư đến từ nhịp điều chỉnh của thị trường, lựa chọn cổ phiếu sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội và điểm cộng dành cho các doanh nghiệp còn room ngoại.

Ngân hàng là nhóm ngành tích cực nhờ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ mục tiêu GDP tham vọng, theo đó mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ gia tăng rõ ràng hơn trước những áp lực về tỷ giá và lạm phát, từ đó cũng tạo cơ sở để các ngân hàng tăng lãi lãi suất cho vay sau thời gian dài kìm nén.

BSC đánh giá cao các ngân hàng năng động có chiến lược mở rộng hệ sinh thái và danh mục sản phẩm, giúp thu hút khách hàng, gia tăng khả năng bán chéo, và đa dạng hóa nguồn thu về dài hạn. Lộ trình áp dụng Basel 3 có thể kích hoạt làn sóng tăng vốn mới của ngành, các ngân hàng có bộ đệm CAR đủ lớn, và có tiềm năng cải thiện từ tăng trưởng lợi nhuận cao hay từ phát hành thêm cho cổ đông chiến lược/cổ đông nước ngoài, nhất là nhóm được nới FOL lên đến 49% sẽ có lợi thế vượt trội.

Với nhóm Chứng khoán, thanh khoản thị trường cải thiện, nhờ mặt bằng lãi suất ở mức thấp, triển vọng tăng trưởng nhanh của nền kinh tế cải thiện lợi nhuận chung toàn ngành.

Triển vọng nâng hạng thị trường, và sự góp mặt của một số công ty chứng khoán mới niêm yết với nền định giá cao hơn giúp tái định giá các công ty chứng khoán đầu ngành.