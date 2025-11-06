Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Điểm danh 8 ngành định giá vẫn thấp so với VN-Index

Thu Minh

06/11/2025, 14:27

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán chỉ còn 2 tháng nữa là đi hết chặng đường của năm 2025. Trong 10 tháng vừa qua, VN-Index đã liên tiếp lập các kỷ lục về thanh khoản lẫn điểm số với những phiên giao dịch ghi dấu ấn đậm tổng giá trị lên tới 70.000 tỷ đồng. VN-Index có lúc chạm ngưỡng 1.800.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá PE trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm. Các nhóm này bao gồm: Công nghệ thông tin, Tiêu dùng không thiết yếu, Viễn thông, Y tế, Hóa chất, Năng lượng, Bảo hiểm, Thực phẩm đồ uống.

Chứng khoán BSC nhận định điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét về "định hướng dòng tiền đầu tư” năm 2025. Tuy nhiên, mức định giá hiện tại đang sử dụng lũy kế lợi nhuận đến cuối  tháng 6/2025.

Trong khi đó, các nhóm ngành đang được trả mức định giá cao, ghi nhận hiệu suất tốt đều là các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong 9 tháng năm 2025 và năm 2026 như Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Bán lẻ, Dầu khí. Lũy kế tính đến 27/10/2025, lợi nhuận sau thuế của 582/1.644 chiếm 27,3% vốn hóa ghi nhận mức tăng trưởng 43,9% quý 3/2025.

Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận 2025 được điều chỉnh lên mức 20,6% và tăng trưởng lợi nhuận 2026 là 17,4%, mức định giá hiện tại vẫn còn dư địa cho triển vọng quý 4/2025 và năm 2026.

                                             Hiệu suất các nhóm ngành so với VN-Index. 
                                             Hiệu suất các nhóm ngành so với VN-Index. 

Về triển vọng các nhóm ngành, theo BSC đánh giá, đầu tư công sẽ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tiếp theo do đó những nhóm ngành được lợi trực tiếp vẫn ghi nhận tiềm năng tăng trưởng. Đầu tiên là nhóm bất động sản. Cung – cầu phục hồi mạnh: các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực đi kèm với hạ tầng được ưu chuộng thay vì các sản phẩm du lịch, sốt đất nền xa trung tâm.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng tăng định giá của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa được thúc đẩy bởi nền giá mở bán mới liên tục đạt mức cao mới và tốc độ triển khai nhanh hơn kỳ vọng. 

Nhóm vật liệu xây dựng đa phần đã ghi nhận tín hiệu phục hồi, và kỳ vọng duy trì trong nửa sau năm 2025 trong khi xuất khẩu đã tạo đáy trong những tháng vừa qua.

Nhóm hạ tầng triển vọng tăng trưởng trong quý 4/2025 – 2026 vẫn tới nhờ 2 động lực chính: Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm cuối chu kỳ và các dự án trọng điểm tăng tốc về đích, giúp các doanh nghiệp đạt biên lợi nhuận cao. Lượng backlog của các doanh nghiệp thi công lớn, đảm bảo doanh thu ổn định trong 2-3 năm tới. Biên lợi nhuận kỳ vọng cải thiện nhờ thị trường Bất động sản ấm lên.

Với nhóm Điện - Dầu khí, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách giúp tháo gỡ các khó khăn và chủ động thúc đẩy thực hiện Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế trên 8%/năm giai đoạn 2025 – 2030. Triển vọng còn đến từ các dự án dầu khí nội địa với trọng tâm dự án Lô B – Ô Môn.

Ở nhóm Công nghệ thông tin,  Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – ban hành Nghị Quyết 57-NQ/TW, nhấn mạnh việc chi tiêu ít nhất 15% ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực Hạ tầng số, Chuyển đổi số, AI, Nhân lực công nghệ cao và An ninh mạng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân trong mảng công nghệ tại Việt Nam.

Nhóm hưởng lợi gián tiếp sẽ là nhóm tiêu dùng nội địa.  Chính sách kích thích kinh tế thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang bán lẻ hiện đại và các doanh nghiệp top đầu tận dụng lợi thế về mô hình hoạt động tối ưu mở rộng thị phần. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư đến từ nhịp điều chỉnh của thị trường, lựa chọn cổ phiếu sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội và điểm cộng dành cho các doanh nghiệp còn room ngoại.

Ngân hàng là nhóm ngành tích cực nhờ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ mục tiêu GDP tham vọng, theo đó mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ gia tăng rõ ràng hơn trước những áp lực về tỷ giá và lạm phát, từ đó cũng tạo cơ sở để các ngân hàng tăng lãi lãi suất cho vay sau thời gian dài kìm nén.

BSC đánh giá cao các ngân hàng năng động có chiến lược mở rộng hệ sinh thái và danh mục sản phẩm, giúp thu hút khách hàng, gia tăng khả năng bán chéo, và đa dạng hóa nguồn thu về dài hạn. Lộ trình áp dụng Basel 3 có thể kích hoạt làn sóng tăng vốn mới của ngành, các ngân hàng có bộ đệm CAR đủ lớn, và có tiềm năng cải thiện từ tăng trưởng lợi nhuận cao hay từ phát hành thêm cho cổ đông chiến lược/cổ đông nước ngoài, nhất là nhóm được nới FOL lên đến 49% sẽ có lợi thế vượt trội.

Với nhóm Chứng khoán, thanh khoản thị trường cải thiện, nhờ mặt bằng lãi suất ở mức thấp, triển vọng tăng trưởng nhanh của nền kinh tế cải thiện lợi nhuận chung toàn ngành.

Triển vọng nâng hạng thị trường, và sự góp mặt của một số công ty chứng khoán mới niêm yết với nền định giá cao hơn giúp tái định giá các công ty chứng khoán đầu ngành.

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

10:01, 06/11/2025

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

11:13, 05/11/2025

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

20:37, 04/11/2025

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Từ khóa:

các nhóm ngành chứng khoán Định giá chứng khoán định giá cổ phiếu Việt Nam tăng trưởng lợi nhuận 2025

Đọc thêm

Sau phiên bùng nổ, cổ phiếu dầu khí vẫn hấp dẫn nhờ định giá

Sau phiên bùng nổ, cổ phiếu dầu khí vẫn hấp dẫn nhờ định giá "siêu rẻ"?

Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.

Tăng trưởng hai con số - Bước tiến chiến lược trên hành trình trở thành Quỹ đầu tư quốc gia

Tăng trưởng hai con số - Bước tiến chiến lược trên hành trình trở thành Quỹ đầu tư quốc gia

Bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều thách thức, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vẫn ghi dấu ấn bằng kết quả kinh doanh vượt trội và hiệu quả quản lý vốn ấn tượng.

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Một yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin của thị trường, hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khiến các nhịp điều chỉnh có thể diễn ra mạnh hơn khi xuất hiện "cơn gió ngược" ngắn hạn.

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 10/2025.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Chứng khoán

2

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiêu điểm

3

Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau tiêm thẩm mỹ

Sức khỏe

4

Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Dân sinh

5

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy