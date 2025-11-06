Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

06/11/2025, 12:03

Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.

Duy nhất VIC trong nhóm trụ là còn xanh.
Duy nhất VIC trong nhóm trụ là còn xanh.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,86% tương đương -14,31 điểm. Chỉ số này tạo đỉnh lúc gần 10h, tăng gần 4 điểm. Dù vậy toàn thời gian của phiên độ rộng luôn thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Hiện sàn HoSE chỉ có 92 mã xanh/212 mã đỏ.

Các blue-chips VN30 cũng đã “thất thủ”, chỉ còn 4 mã xanh và 26 mã đỏ. VIC là trụ duy nhất ở nhóm xanh, tăng nhẹ 0,58%. Cổ phiếu này cũng đã trượt dốc đáng kể, giảm khoảng 1,8% so với giá cao nhất lúc gần 10h. Còn lại là BCM tăng 1,34%, GVR tăng 0,52%, TPB tăng 0,3%. Các cổ phiếu này cũng đã suy yếu nhiều so với thời điểm đầu ngày.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% với 12 cổ phiếu giảm trên 1%. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang dẫn đầu nhóm lao dốc: HDB giảm 2,74%, STB giảm 2,62%, VPB giảm 2,39%, SSI giảm 2,01%. Mở rộng hơn ở hai nhóm này, trong 27 cổ phiếu ngân hàng thì chỉ có 3 mã xanh, còn lại toàn đỏ. Nhóm chứng khoán cũng chỉ có 5 mã xanh và số đỏ nhiều gấp 4 lần.

Nhóm Midcap đang chịu thiệt hại lớn nhất, chỉ số đại diện rổ giảm 1,28%. Sức ép nổi bật đang xuất hiện tại VIX giảm 3,14%, thanh khoản 316,2 tỷ đồng; GEX giảm 3,97% với 236,3 tỷ; DXG giảm 2,99%, TCH giảm 2,95%, PDR giảm 2,23%... Điều bất ngờ là mức giảm giá rất mạnh này không tạo thanh khoản đột biến. Thậm chí sàn HoSE sáng nay giá trị khớp lệnh giảm thêm 14% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.175 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 7/2025. Dù vậy tính chung 105 cổ phiếu đang giảm quá 1% ở HoSE vẫn chiếm 54,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn này.

Ở phía tăng, rất ít cổ phiếu đi ngược dòng mà thực sự mạnh. CII tăng 1,74% với thanh khoản 166,8 tỷ đồng; KBC tăng 1,14% với 108,9 tỷ; VGC tăng 2,45% với 56,3 tỷ; ANV tăng 1,07% với 26,5 tỷ; BCM tăng 1,34% với 25,4 tỷ; CSV tăng 1,89% với 24,6 tỷ; SZC tăng 2,11% với 21 tỷ; PAC tăng 6,8% với 15,6 tỷ là những cổ phiếu duy nhất đáng kể.

Như vậy với mức giảm giá mạnh ở cổ phiếu liên tiếp hai phiên, rất nhiều mã đã trả lại gần hết biên độ tăng đảo chiều của ngày 4/11. Chiều nay lượng hàng bắt đáy trong hôm đó sẽ về tài khoản, thị trường dường như khó kiếm lời ngay cả với giao dịch lướt sóng.

Với VN-Index, khả năng neo giữ ở các trụ cũng đang trở nên mờ nhạt hơn. VIC sáng nay chịu sức ép không mạnh nhưng dòng tiền đỡ có tín hiệu suy yếu. VIC thậm chí đạt thanh khoản cao nhất thị trường cũng chỉ là hơn 637 tỷ đồng. VHM đã giảm 1,41%. Các trụ ngân hàng như VCB, CTG, BID, TCB, VPB, MBB đều đang đỏ, trong đó VPB giảm 2,39%, TCB giảm 1,47%, CTG giảm 1,56%. Diễn biến suy yếu này khiến phiên đảo chiều ấn tượng hôm 4/11 trở nên giống với một “bull-trap” trên đường chỉ số tìm xuống vùng 1600 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn duy trì sức mua rất kém. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 763,9 tỷ đồng và vị thế ròng là -670 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng khá cao là STB -79,6 tỷ, VIX -59,3 tỷ, SSI -50,1 tỷ, VPB -44,3 tỷ, CII -35,4 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VJC +16 tỷ và VIC +15,8 tỷ là đáng kể.

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

10:01, 06/11/2025

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Cung cầu nhìn nhau, thanh khoản xuống đáy 7 tuần

15:39, 05/11/2025

Cung cầu nhìn nhau, thanh khoản xuống đáy 7 tuần

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

11:13, 05/11/2025

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng: Đạt 87.000 tỷ đồng tăng 25%, tăng trưởng tiền gửi giảm tốc

Từ khóa:

cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán nhóm cổ phiếu Midcap thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Tăng trưởng hai con số - Bước tiến chiến lược trên hành trình trở thành Quỹ đầu tư quốc gia

Tăng trưởng hai con số - Bước tiến chiến lược trên hành trình trở thành Quỹ đầu tư quốc gia

Bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều thách thức, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vẫn ghi dấu ấn bằng kết quả kinh doanh vượt trội và hiệu quả quản lý vốn ấn tượng.

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Bất chấp rủi ro margin, VN-Index dự báo sẽ đạt 1.788 điểm vào cuối năm nay

Một yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin của thị trường, hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khiến các nhịp điều chỉnh có thể diễn ra mạnh hơn khi xuất hiện "cơn gió ngược" ngắn hạn.

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 10/2025.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...

Chứng khoán Pinetree lọt Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất

Chứng khoán Pinetree lọt Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất

Ngày 4/11, Chứng khoán Pinetree tự hào được vinh danh trong Top 10 công ty có “Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2025” tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam - Vietnam Investment Forum 2026.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán

2

Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động xanh

4

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

5

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy