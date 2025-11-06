Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
06/11/2025, 12:03
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,86% tương đương -14,31 điểm. Chỉ số này tạo đỉnh lúc gần 10h, tăng gần 4 điểm. Dù vậy toàn thời gian của phiên độ rộng luôn thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Hiện sàn HoSE chỉ có 92 mã xanh/212 mã đỏ.
Các blue-chips VN30 cũng đã “thất thủ”, chỉ còn 4 mã xanh và 26 mã đỏ. VIC là trụ duy nhất ở nhóm xanh, tăng nhẹ 0,58%. Cổ phiếu này cũng đã trượt dốc đáng kể, giảm khoảng 1,8% so với giá cao nhất lúc gần 10h. Còn lại là BCM tăng 1,34%, GVR tăng 0,52%, TPB tăng 0,3%. Các cổ phiếu này cũng đã suy yếu nhiều so với thời điểm đầu ngày.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% với 12 cổ phiếu giảm trên 1%. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang dẫn đầu nhóm lao dốc: HDB giảm 2,74%, STB giảm 2,62%, VPB giảm 2,39%, SSI giảm 2,01%. Mở rộng hơn ở hai nhóm này, trong 27 cổ phiếu ngân hàng thì chỉ có 3 mã xanh, còn lại toàn đỏ. Nhóm chứng khoán cũng chỉ có 5 mã xanh và số đỏ nhiều gấp 4 lần.
Nhóm Midcap đang chịu thiệt hại lớn nhất, chỉ số đại diện rổ giảm 1,28%. Sức ép nổi bật đang xuất hiện tại VIX giảm 3,14%, thanh khoản 316,2 tỷ đồng; GEX giảm 3,97% với 236,3 tỷ; DXG giảm 2,99%, TCH giảm 2,95%, PDR giảm 2,23%... Điều bất ngờ là mức giảm giá rất mạnh này không tạo thanh khoản đột biến. Thậm chí sàn HoSE sáng nay giá trị khớp lệnh giảm thêm 14% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.175 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 7/2025. Dù vậy tính chung 105 cổ phiếu đang giảm quá 1% ở HoSE vẫn chiếm 54,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn này.
Ở phía tăng, rất ít cổ phiếu đi ngược dòng mà thực sự mạnh. CII tăng 1,74% với thanh khoản 166,8 tỷ đồng; KBC tăng 1,14% với 108,9 tỷ; VGC tăng 2,45% với 56,3 tỷ; ANV tăng 1,07% với 26,5 tỷ; BCM tăng 1,34% với 25,4 tỷ; CSV tăng 1,89% với 24,6 tỷ; SZC tăng 2,11% với 21 tỷ; PAC tăng 6,8% với 15,6 tỷ là những cổ phiếu duy nhất đáng kể.
Như vậy với mức giảm giá mạnh ở cổ phiếu liên tiếp hai phiên, rất nhiều mã đã trả lại gần hết biên độ tăng đảo chiều của ngày 4/11. Chiều nay lượng hàng bắt đáy trong hôm đó sẽ về tài khoản, thị trường dường như khó kiếm lời ngay cả với giao dịch lướt sóng.
Với VN-Index, khả năng neo giữ ở các trụ cũng đang trở nên mờ nhạt hơn. VIC sáng nay chịu sức ép không mạnh nhưng dòng tiền đỡ có tín hiệu suy yếu. VIC thậm chí đạt thanh khoản cao nhất thị trường cũng chỉ là hơn 637 tỷ đồng. VHM đã giảm 1,41%. Các trụ ngân hàng như VCB, CTG, BID, TCB, VPB, MBB đều đang đỏ, trong đó VPB giảm 2,39%, TCB giảm 1,47%, CTG giảm 1,56%. Diễn biến suy yếu này khiến phiên đảo chiều ấn tượng hôm 4/11 trở nên giống với một “bull-trap” trên đường chỉ số tìm xuống vùng 1600 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn duy trì sức mua rất kém. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 763,9 tỷ đồng và vị thế ròng là -670 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng khá cao là STB -79,6 tỷ, VIX -59,3 tỷ, SSI -50,1 tỷ, VPB -44,3 tỷ, CII -35,4 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VJC +16 tỷ và VIC +15,8 tỷ là đáng kể.
Bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều thách thức, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vẫn ghi dấu ấn bằng kết quả kinh doanh vượt trội và hiệu quả quản lý vốn ấn tượng.
Một yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin của thị trường, hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khiến các nhịp điều chỉnh có thể diễn ra mạnh hơn khi xuất hiện "cơn gió ngược" ngắn hạn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 10/2025.
Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: