Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,86% tương đương -14,31 điểm. Chỉ số này tạo đỉnh lúc gần 10h, tăng gần 4 điểm. Dù vậy toàn thời gian của phiên độ rộng luôn thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Hiện sàn HoSE chỉ có 92 mã xanh/212 mã đỏ.

Các blue-chips VN30 cũng đã “thất thủ”, chỉ còn 4 mã xanh và 26 mã đỏ. VIC là trụ duy nhất ở nhóm xanh, tăng nhẹ 0,58%. Cổ phiếu này cũng đã trượt dốc đáng kể, giảm khoảng 1,8% so với giá cao nhất lúc gần 10h. Còn lại là BCM tăng 1,34%, GVR tăng 0,52%, TPB tăng 0,3%. Các cổ phiếu này cũng đã suy yếu nhiều so với thời điểm đầu ngày.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,9% với 12 cổ phiếu giảm trên 1%. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang dẫn đầu nhóm lao dốc: HDB giảm 2,74%, STB giảm 2,62%, VPB giảm 2,39%, SSI giảm 2,01%. Mở rộng hơn ở hai nhóm này, trong 27 cổ phiếu ngân hàng thì chỉ có 3 mã xanh, còn lại toàn đỏ. Nhóm chứng khoán cũng chỉ có 5 mã xanh và số đỏ nhiều gấp 4 lần.

Nhóm Midcap đang chịu thiệt hại lớn nhất, chỉ số đại diện rổ giảm 1,28%. Sức ép nổi bật đang xuất hiện tại VIX giảm 3,14%, thanh khoản 316,2 tỷ đồng; GEX giảm 3,97% với 236,3 tỷ; DXG giảm 2,99%, TCH giảm 2,95%, PDR giảm 2,23%... Điều bất ngờ là mức giảm giá rất mạnh này không tạo thanh khoản đột biến. Thậm chí sàn HoSE sáng nay giá trị khớp lệnh giảm thêm 14% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.175 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 7/2025. Dù vậy tính chung 105 cổ phiếu đang giảm quá 1% ở HoSE vẫn chiếm 54,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn này.

Ở phía tăng, rất ít cổ phiếu đi ngược dòng mà thực sự mạnh. CII tăng 1,74% với thanh khoản 166,8 tỷ đồng; KBC tăng 1,14% với 108,9 tỷ; VGC tăng 2,45% với 56,3 tỷ; ANV tăng 1,07% với 26,5 tỷ; BCM tăng 1,34% với 25,4 tỷ; CSV tăng 1,89% với 24,6 tỷ; SZC tăng 2,11% với 21 tỷ; PAC tăng 6,8% với 15,6 tỷ là những cổ phiếu duy nhất đáng kể.

Như vậy với mức giảm giá mạnh ở cổ phiếu liên tiếp hai phiên, rất nhiều mã đã trả lại gần hết biên độ tăng đảo chiều của ngày 4/11. Chiều nay lượng hàng bắt đáy trong hôm đó sẽ về tài khoản, thị trường dường như khó kiếm lời ngay cả với giao dịch lướt sóng.

Với VN-Index, khả năng neo giữ ở các trụ cũng đang trở nên mờ nhạt hơn. VIC sáng nay chịu sức ép không mạnh nhưng dòng tiền đỡ có tín hiệu suy yếu. VIC thậm chí đạt thanh khoản cao nhất thị trường cũng chỉ là hơn 637 tỷ đồng. VHM đã giảm 1,41%. Các trụ ngân hàng như VCB, CTG, BID, TCB, VPB, MBB đều đang đỏ, trong đó VPB giảm 2,39%, TCB giảm 1,47%, CTG giảm 1,56%. Diễn biến suy yếu này khiến phiên đảo chiều ấn tượng hôm 4/11 trở nên giống với một “bull-trap” trên đường chỉ số tìm xuống vùng 1600 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn duy trì sức mua rất kém. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 763,9 tỷ đồng và vị thế ròng là -670 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng khá cao là STB -79,6 tỷ, VIX -59,3 tỷ, SSI -50,1 tỷ, VPB -44,3 tỷ, CII -35,4 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VJC +16 tỷ và VIC +15,8 tỷ là đáng kể.