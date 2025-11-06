Sau phiên bùng nổ, cổ phiếu dầu khí vẫn hấp dẫn nhờ định giá "siêu rẻ"?

Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.

Biên độ dao động của VN-Index trở nên lớn hơn sau chuỗi ngày tăng miệt mài bằng mọi giá. Nhóm dẫn dắt thị trường giai đoạn qua như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản đang có dấu hiệu yếu đi, tiền đánh nhanh thắng nhanh ở vùng có câu chuyện hấp dẫn.

Phiên giao dịch hôm qua 5/11, cổ phiếu ngành dầu khí bất ngờ gây sự chú ý khi đồng loạt khởi sắc, trong đó PVS và PVD cùng tăng mạnh 5,9%. Thanh khoản tại hai mã này cũng bùng nổ, với hơn 32 triệu cổ phiếu PVD và gần 17 triệu cổ phiếu PVS được sang tay – vượt xa mức trung bình nhiều phiên trước.

Đà hưng phấn lan tỏa sang các mã khác như OIL, GAS, PVB, BSR… khi cùng tăng từ 3% đến gần 5%. Đáng chú ý, PTX tăng áp sát mức trần, ghi nhận mức tăng 9,62% lên 28.500 đồng/cổ phiếu, dù khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 100 đơn vị.

Bước sang phiên sáng 6/11, nhóm dầu khí ghi nhận nhịp điều chỉnh kỹ thuật, song mức giảm nhẹ hơn so với xu hướng chung của toàn thị trường. Nhận định về triển vọng cổ phiếu nhóm dầu khí mới đây, Chứng khoán BSC cho rằng, về trung hạn, các cổ phiếu dầu khí phù hợp đầu tư khi đa phần các cổ phiếu đều về vùng định giá rẻ và chiết khấu sâu so với quá khứ.

Riêng PVS có mức vốn hóa thấp hơn tiền mặt ròng (đã trừ nợ), PVD đang giao dịch ở mức PE chiết khấu 43% so với trung vị 5 năm.

Nhìn rộng hơn, cổ phiếu ngành dầu khí đang diễn biến kém hơn so với thị trường chung giai đoạn qua. Hiệu suất nhóm cổ phiếu dầu khí tăng 14% trong khi VN-Index tăng mạnh 33% từ đầu năm trước những thông tin tiêu cực về giá dầu và thiếu câu chuyện mới về triển vọng tăng trưởng. Trong đó, diễn biến giá các cổ phiếu dầu khí lần lượt là: GAS -8% từ đầu năm, PVS -11%, PVD -13%, BSR +20%. Trừ BSR, hầu hết các cổ phiếu đều đang diễn biến kém 38% - 46% so với thị trường.

Việc giá cổ phiếu giảm trong khi lợi nhuận kinh doanh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khiến các cổ phiếu đều về vùng định giá hấp dẫn so với quá khứ. Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E ttm trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.

Giữa tháng 10/2025, giá dầu thế giới tiếp tục ở mức thấp so với đầu năm: giá dầu Brent quanh 60 USD/thùng, giảm 20% từ đầu năm, -28% so với cùng kỳ, giá dầu WTI quanh 58 USD/ thùng giảm 19% từ đầu năm, -27% so với cùng kỳ. So với quý 2/2025, giá dầu không có nhiều thay đổi dù trong quý 3 có lúc giá dầu quay lại mốc trên 70 USD/ thùng.

Diễn biến suy giảm của giá dầu đến từ lo ngại nhu cầu dầu suy yếu đặc biệt khi tình hình thuế quan căng thẳng và OPEC+ dự kiến tăng nguồn cung mặc dù nhu cầu thế giới suy yếu.

Đối với triển vọng những tháng cuối năm, BSC cho rằng các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, BSC nhận thấy tăng trưởng của nhóm dầu khí đang chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí, bán tài sản ngoài, lãi tỷ giá trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng.

Sang năm 2026, BSC cho rằng triển vọng giữa các doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp có backlog tốt, ký kết giá thuê tốt như PVS, PVD vẫn duy trì được tăng trưởng, trong khi GAS sẽ gặp mức nền lợi nhuận cao của năm 2025 do hoàn nhập chi phí trong khi nguồn khí LNG chưa đủ bù đắp xu hướng giảm của khí tự nhiên. Đối với BSR năm 2026 có thể đối mặt với thách thức từ giá dầu thô giảm và biên crack thu hẹp, nhưng được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tiếp tục phục hồi.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

Nghị quyết giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh đối với một số nội dung như phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ dầu khí khi tổng mức đầu tư giảm hoặc tăng dưới 10%,...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 28/02/2027, trong trường hợp Luật Dầu khí được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trước ngày 28/02/2027 thì áp dụng đến thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Dầu khí được sửa đổi, bổ sung.

Việc ban hành quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính, giúp tăng tốc triển khai các dự án dầu khí trọng điểm, đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng hiện nay.