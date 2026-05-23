Áp lực thoát hàng, khối ngoại bán ròng 6.300 tỷ tuần qua

VN-Index kết thúc tuần 21/2026 tại 1.877,13 điểm, giảm mạnh 44,47 điểm (-2,31%) sau chuỗi 8 tuần phục hồi liên tiếp trước đó. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng với lực bán chủ động chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch, khiến thị trường đảo chiều điều chỉnh khi tiến sát vùng đỉnh ngắn hạn quanh 1.920 điểm.

Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 23.284 tỷ đồng/phiên, tăng 7,01% so với tuần trước và cao hơn 13,11% so với trung bình 5 tuần. Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 29.500 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 25.292 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,43% so với tuần trước và 14,50% so với trung bình 5 tuần.

Diễn biến này cho thấy áp lực “thoát hàng” và giảm tỷ trọng nắm giữ chiếm ưu thế hơn so với dòng tiền mua mới chủ động.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.245,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 4.987,5 tỷ đồng. Nhóm được mua ròng khớp lệnh chủ yếu là Du lịch và Giải trí, Y tế. Các mã được mua ròng nổi bật gồm VCB, MSB, BID, LPB, SHB, BSR, CTR, EVF, GEE, DGW.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhóm Bất động sản. Các mã bị bán ròng nhiều gồm MBB, ACB, HPG, VIC, MWG, VHM, SSI, TCB, VNM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 4.838,8 tỷ đồng, trong đó mua ròng 3.045,1 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua ròng đáng chú ý gồm TCB, VIC, MBB, HCM, STB, VPB, SSI, MWG, HPG, CTG.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu thuộc nhóm Xây dựng và Vật liệu, Hàng hóa và Dịch vụ Công nghiệp. Các mã bị bán ròng gồm VCB, BID, VHM, GEX, GEE, GEL, VPI, VCG, EVF.

Khối tự doanh bán ròng 82,1 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 305,2 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Các mã được mua ròng đáng chú ý gồm VIC, VHM, STB, BID, POW, MBB, VIX, FUEVFVND, PNJ, FPT.

Ngược lại, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh. Các mã bị bán ròng gồm VCB, VIB, HPG, MWG, VPB, MSN, CTG, HCM, TCB, VNM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.488,5 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh mua ròng 1.637,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 2/18 ngành, lớn nhất ở nhóm Dịch vụ tài chính. Các mã bị bán ròng gồm VCB, VIC, HCM, STB, MSB, TCB, SSI, SHB, VIX, VCI.

Ở chiều mua ròng, giá trị lớn nhất tập trung ở nhóm Xây dựng và Vật liệu. Các mã được mua ròng gồm ACB, HPG, MBB, VHM, PC1, GEX, VNM, MSN, MWG, GEL.

Trong tuần 21/2026, tỷ trọng giá trị giao dịch gia tăng ở các nhóm Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Thiết bị dầu khí và Chứng khoán; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Thép, Hóa chất và Thực phẩm.

Dòng tiền trong tuần tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 tăng lên 57,7% từ mức 55,3% của tuần 20, trong khi VNMID giảm xuống 36,2% và VNSML duy trì ở mức thấp 3,4%. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao.

Xét về diễn biến giá, thị trường giảm điểm trên diện rộng khi VN30 giảm 1,93%, VNMID giảm mạnh hơn ở mức 2,72%, trong khi VNSML giảm 1,53%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân tiếp tục tăng mạnh ở VN30 với mức tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 1.400,9 tỷ đồng. Trong khi đó, VNMID chỉ tăng nhẹ 1,0% (+81,6 tỷ đồng) và VNSML tăng 5,8% (+43,2 tỷ đồng).

Diễn biến này cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ mà đã lan sang cả nhóm vốn hóa lớn sau chuỗi tăng kéo dài trước đó. Tuy nhiên, mức giảm mạnh hơn ở VNMID phản ánh rõ sự suy yếu của dòng tiền đầu cơ và tâm lý “risk-off” đang dần quay trở lại thị trường.