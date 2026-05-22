Blog chứng khoán: Thanh khoản rất thấp, tâm lý ngại rủi ro tăng cao
iTrader
22/05/2026, 16:22
Mặc dù nhóm Vin có hồi lại chút ít trong phiên chiều nhưng về cơ bản các dòng cổ phiếu dẫn dắt vẫn đang suy yếu. Khả năng duy trì phân hóa ở các mã còn lại rất yếu và thanh khoản ở ngưỡng thấp cho thấy tâm lý ngại rủi ro đã lên cao.
Thị trường đang ở trong trạng thái khá mệt mỏi, khi VNI tăng,
cổ phiếu tăng ít ngoài trụ, VNI giảm thì ảnh hưởng lại rộng. Hôm nay lại thêm gần
trăm cổ phiếu nữa điều chỉnh giảm hơn 1% giá trị, phần lớn là các cổ phiếu đi
ngược hướng với chỉ số trước đó.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức 19,7k tỷ chưa tính
thỏa thuận, tuy có cải thiện nhẹ so với hôm qua (18,3k tỷ) nhưng vẫn là mặt bằng
rất thấp. Trung bình tuần trước hai sàn khớp 22,7k tỷ/ngày và 3 phiên đầu tuần
này khoảng 28,3k tỷ/ngày. Sự suy giảm này phù hợp với trạng thái thị trường “khó
kiếm ăn” trong ngắn hạn và tâm lý phòng thủ ở dòng tiền nóng đã hạn chế giao dịch.
Ngay cả với các vị thế đầu tư dài hạn tình hình cũng rất khó
khăn. Kể từ khi VNI vượt 1900 điểm ngày 7/5 vừa qua đến nay, tới 72% số cổ phiếu
có giao dịch trong rổ VNAllshare đã giảm giá, 25% giảm quá 5% và gần một nửa giảm
quá 3%. Mặc dù quan điểm dài hạn vẫn có thể chịu đựng được mức biến động này,
nhưng tâm lý không thể thoải mái được.
Với các giao dịch ngắn hạn, bull-trap xuất hiện khá thường xuyên
trong hai tuần trở lại đây và đánh T+ cũng chưa chắc ăn. Ví dụ nếu tính giá mua
ở mức đóng cửa trong phiên phục hồi “rút chân” ấn tượng ngày 20/5 thì hàng về hôm
nay chỉ khoảng 10% số cổ phiếu đạt mức lợi nhuận quanh 2%. Dĩ nhiên vẫn sẽ có
những cổ phiếu lướt T+ kiếm được, nhưng về mặt xác suất thì rất thấp.
Thống kê như vậy để thấy những nỗ lực “mót” từng cơ hội
trong điều kiện thị trường hiện tại có tương quan lợi nhuận/rủi ro là không tương
xứng từ quan điểm ngắn hạn. Việc dòng tiền chậm lại rõ nét phản ánh xu hướng giảm
cường độ giao dịch. Mỗi khi giá biến động mạnh sẽ luôn xuất hiện dòng tiền bắt đáy,
nhưng việc chọn giá hoặc tham gia bao nhiêu cũng thể hiện quan điểm đánh giá về
rủi ro.
Vì vậy trong thời điểm này nên hạn chế giao dịch, dài hạn cũng
nên chờ quan sát thêm. Thị trường không có bất kỳ động lực nào có thể thay đổi
sang trạng thái tích cực ngay. Mặt bằng thông tin hiện tại không có gì mới nếu
không muốn nói là chẳng có gì đáng quan tâm, trừ nguy cơ bùng phát xung đột trở
lại. Thời điểm này có lẽ phù hợp hơn với việc nghỉ ngơi. Một nhịp điều chỉnh với
thanh khoản nhỏ rất có thể sẽ xuất hiện.
Thị trường phái sinh hôm nay cũng rất khó chơi, các biến động
mạnh nhất của VN30 bị triệt tiêu bởi basis. Đoạn rơi tốt nhất từ 2022 xuống
quanh 2002.xx thì basis chiết khấu trước 13-14 điểm, Short rất khó. Nhịp quay lên
từ dưới 2002.xx lại xuất hiện ít phút cuối phiên sáng, tức là rất khó để vào
Long vì không thể biết được thị trường này có bị “sốc” gì những phút đầu phiên
chiều hay không. Buổi chiều những nhịp VN30 retest không thành công quanh 2015.xx,
basis tuy tốt nhưng biên độ lại không đủ, Short hiệu suất rất thấp.
Với dòng tiền có tín hiệu co cụm và phòng thủ, thanh khoản
những ngày tới có thể chậm dần. Ảnh hưởng của trụ sẽ rõ nét hơn. Lúc này chỉ số
lên hay xuống không quan trọng, thị trường cơ sở chưa đến thời điểm để vào. Phái
sinh có thể sôi động hơn vì thanh khoản thấp cũng có nghĩa là trụ dễ bị tác động.
VN30 đóng cửa tại 2010.93. Cản gần nhất phiên tới là 2015;
2032; 2042; 2051; 2064; 2074. Hỗ trợ 2002; 1991; 1981; 1966; 1954; 1938.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
15:31, 22/05/2026
Khối ngoại xả đột biến 3.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?
Điểm đáng lưu ý trong phiên giao dịch hôm nay là khối ngoại xả đột biến 3.238 tỷ đồng, tập trung xả nhiều nhất ở MSB 1.553 tỷ đồng, ngoài ra còn có VIC, HPG, VHM MBB....
Giao dịch có chút cải thiện chiều nay, nhất là hai trụ VIC, VHM, giúp VN-Index "rút chân" nhẹ về cuối phiên. Nhóm chứng khoán phục hồi bất ngờ…
Trong tháng 4/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (24/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền trong tháng 3/2026. Diễn biến này cho thấy các quỹ bắt đầu tận dụng nhịp điều chỉnh trước đó để tái cơ cấu và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường hồi phục.
Sắc đỏ tiếp tục lan tràn trên bảng điện sáng nay khi sức ép từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index bốc hơi tới gần 32 điểm. Tâm lý rất tiêu cực và cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ gấp 2,7 lần số tăng.
Sự hồi phục này diễn ra trên diện rộng khi phần lớn (81/83 quỹ) ghi nhận hiệu suất cao hơn so với tháng trước trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng mạnh +10,7% so với tháng trước.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: