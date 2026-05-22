Khối ngoại xả đột biến 3.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Điểm đáng lưu ý trong phiên giao dịch hôm nay là khối ngoại xả đột biến 3.238 tỷ đồng, tập trung xả nhiều nhất ở MSB 1.553 tỷ đồng, ngoài ra còn có VIC, HPG, VHM MBB....

Trụ đổ gãy hàng loạt không còn sức chống đỡ thị trường, VN-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số chốt phiên đánh mất 20 điểm lùi tiếp về vùng giá 1.877,13 điểm mặc dù độ rộng cuối phiên thể hiện tốt hơn 133 mã tăng chỉ còn lại 177 cổ phiếu giảm điểm.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh đạt gần 24000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền tiếp tục thận trọng trong bối cảnh thiếu trụ dẫn dắt, định giá vẫn chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư.

Tính trong vòng 10 phiên gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 10.400 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính trung bình mỗi phiên nhóm này bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 21.400 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 56.400 tỷ đồng.

Nhận định về xu hướng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, TS. Trần Thăng Long, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng có rất nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất là phản ứng phòng thủ “risk off” diễn ra trên toàn cầu không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam. Cuộc xung đột địa chính trị giữa Mỹ/ Israel với Iran, thêm vào đó, chính sách thuế quan của Mỹ cũng khiến các nhà đầu tư quốc tế rút ròng và duy trì vị thế phòng thủ, hoặc tìm đến các tài sản an toàn hơn để trú ẩn.

Thứ hai là xu hướng chuyển dịch dòng vốn toàn cầu. Trong những năm gần đây, dòng vốn công nghệ dường như chiếm trọn tâm điểm. Dòng vốn ngoại tập trung đổ mạnh vào các quốc gia dẫn dắt làn sóng bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Thứ ba, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, theo nguyên tắc, các quỹ đầu tư vào thị trường cận biên buộc phải chủ động bán ra cổ phiếu Việt Nam để cơ cấu lại danh mục và quá trình bán thường sẽ diễn ra vào trước thời điểm chính thức chuyển đổi nâng hạng. Trong khi đó, các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi sẽ giải ngân sau khi quá trình chuyển đổi diễn ra và theo lộ trình từng giai đoạn.

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài phiên cuối tuần 22/5.

Ngoài ra, là rào cản từ yếu tố “room ngoại”, dù theo luật pháp hiện hành đã cho phép mở room ngoại tối đa 100% cho các ngành nghề không hạn chế, nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn chủ động khóa room ở mức thấp vì lo ngại bị thâu tóm.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh dài hạn, khối ngoại sẽ bắt đầu quay trở lại giải ngân trong giai đoạn từ quý 3, quý 4/2026.

Kỳ vọng này đến từ việc quá trình chuyển đổi nâng hạng theo thông báo của FTSE sẽ bắt đầu diễn ra vào tháng 9/2026, và chia thành 4 chặng kéo dài đến hết tháng 9/2027.

Cuối cùng là, kỳ vọng về việc Việt Nam được thêm vào Watchlist của MSCI trong giai đoạn năm 2026 - 2027, điều này sẽ là cú hích tâm lý thu hút dòng vốn của khối nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo quan điểm của Long, để thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng bền vững hơn và hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, một số giải pháp cần được cân nhắc thực hiện.

Về việc hoàn thiện khung pháp lý, việc cắt giảm thủ tục hành chính, đầu tiên là xem xét cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 24/2026/NĐ-CP của Chính phủ trong việc đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính. Đồng thời, cần hoàn thiện khung pháp luật và nâng cao vai trò của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong hoạt động từ IPO, bảo lãnh phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn IR, quản trị công ty, ESG, tạo lập thị trường.

Ngoài ra, phải xem xét sửa đổi để tháo gỡ nút thắt về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) – đặc biệt sau khi FTSE Russell đã chính thức công bố lộ trình chuyển đổi nâng hạng lên phân loại lên Secondary Emerging market và nghiên cứu triển khai cơ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường;

Về việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, triển khai các sản phẩm mới, chúng ta cần nâng cấp hệ thống KRX, hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và sớm thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện chức năng này - yếu tố quan trọng để triển khai các sản phẩm mới trên thị trường. Bên cạnh đó, cần triển khai các sản phẩm như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về, bán khống…

Về việc gia tăng thêm nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường, có thể sớm ban hành Nghị định mới hướng dẫn về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động IPO, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước có kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn trên thị trường.

Trong năm 2026, thị trường đang chờ những thương vụ IPO mới từ các tập đoàn lớn như DMX (MWG), Highland, CP food, HDS, HD saison.