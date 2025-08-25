Aristino lan tỏa tinh thần dân tộc qua thời trang và trách nhiệm xã hội
Thu Ngân
25/08/2025, 15:27
Mừng đại lễ, thương hiệu thời trang Aristino không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc qua loạt hoạt động ý nghĩa, thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng và xã hội.
Trong dịp này, Aristino triển khai chiến dịch Mừng Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hòa chung không khí hào hùng nhân dịp 80 năm độc lập dân tộc, Aristino đã đặc biệt sản xuất nhiều vật phẩm quà tặng mang biểu tượng quốc kỳ như túi mua hàng, mũ, cốc giữ nhiệt, quạt cầm tay...
Theo đó, mỗi khách hàng mua sắm tại Aristino trong thời gian từ ngày 20/8 - 2/9/2025 sẽ có cơ hội nhận được quà tặng Quốc khánh, bao gồm:
Tặng 1 mũ cờ đỏ sao vàng phiên bản giới hạn cho hóa đơn từ 2,5 triệu đồng.
Tặng 1 bình giữ nhiệt cao cấp họa tiết Đan Lát cho hóa đơn từ 3,5 triệu đồng.
Đặc biệt hơn, khi ghé thăm các showroom thời trang Aristino tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình và Hưng Yên, khách hàng sẽ được nhận ngay bộ quà tặng bao gồm quạt và vòng tay yêu nước mà không cần phát sinh đơn hàng.
Những món quà này không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng mà còn là cách Aristino thể hiện tình yêu và niềm tự hào với đất nước. Bằng cách lồng ghép các biểu tượng quốc gia vào những vật phẩm thường ngày, Aristino mong muốn nhắc nhở và khuyến khích mọi người cùng nhau tôn vinh những giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc.
Đáng chú ý, Aristino đã kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng bức tranh chân dung Bác Hồ được chế tác từ chất liệu mây tre đan của làng nghề truyền thống Phú Vinh cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Tác phẩm do nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung thực hiện dựa trên ý tưởng của thương hiệu Aristino, như một cách tri ân những bậc cha ông có công với đất nước, cũng như tôn vinh tinh hoa nghệ thuật thủ công truyền thống của dân tộc.
Bức tranh này sẽ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tặng cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, mang đến cơ hội và niềm tin cho các em nhỏ yếu thế. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", mà còn cho thấy sự kết nối bền chặt giữa Aristino với các giá trị truyền thống và trách nhiệm xã hội.
Ông Nguyễn Đình Thi - đại diện nhãn hàng Aristino đã chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu thành lập và hơn 12 năm phát triển tới nay, chúng tôi luôn tâm niệm Aristino phải là thương hiệu tiên phong trong việc kết hợp tinh hoa di sản với phong cách lịch lãm đương đại để tạo ra những sản phẩm mang giá trị ý nghĩa và truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tình yêu và sự tự hào với tinh hoa di sản. Trên tinh thần đó, Aristino đã tìm thấy niềm cảm hứng bất tận từ chính hình ảnh cây tre Việt Nam và nghề truyền thống đan lát. Với tinh thần Tự Lực - Kiên Cường - Thích Ứng - Vươn Lên, chúng tôi muốn khơi dậy và lan tỏa những giá trị này đến đông đảo cộng đồng thông qua những sản phẩm thời trang của Aristino nói riêng và những hoạt động có ý nghĩa với xã hội nói chung.”
Cũng trong chiến dịch này, Aristino cho ra mắt video “Tiếp nối huyền thoại”. Aristino ứng dụng công nghệ AI hiện đại để khắc họa hình ảnh tre làng – biểu tượng trường tồn của dân tộc, chứng kiến bao giai đoạn bi tráng và khải hoàn trong lịch sử Việt Nam. Từ đó, Aristino giới thiệu họa tiết và chất liệu lấy cảm hứng từ cấu trúc tre đan, tiếp nối huyền thoại cây tre để “đan nên dáng hình Việt Nam”. Hơn cả một thương hiệu thời trang, Aristino mong muốn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tinh hoa di sản và phong cách sống hiện đại, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tới cộng đồng.
https://www.youtube.com/embed/oClGpznF6Zk
Không chỉ dịp Quốc khánh lần này, Aristino từ lâu đã khẳng định vị thế của một thương hiệu thời trang nam gắn bó mật thiết với cộng đồng. Thông qua các chương trình thiện nguyện, chiến dịch “Wear.Care.Share” và nhiều hoạt động xã hội khác, thương hiệu luôn đặt trách nhiệm cộng đồng song hành cùng phát triển bền vững.
Bằng cách gắn kết với các làng nghề, những nghệ nhân, các quỹ từ thiện và các nhân vật có sức ảnh hưởng, Aristino không chỉ xây dựng một thương hiệu thời trang đẳng cấp, mà còn kiến tạo một hình ảnh Aristino mang đậm bản sắc dân tộc, có trách nhiệm và luôn hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội.
* Để cùng chung tay lan tỏa tinh thần dân tộc và trách nhiệm xã hội nhân dịp đại lễ 2/9 lần này, khách hàng có thể ghé thăm hệ thống showroom Aristino trên toàn quốc từ ngày 20/8 - 2/9/2025 để mua sắm và nhận những quà tặng ý nghĩa từ thương hiệu.
