Hà Nội phê duyệt Đề án thành lập Sàn giao dịch công nghệ

Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội không chỉ đóng vai trò là trung tâm kết nối dữ liệu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, mà còn được kỳ vọng tạo ra động lực mới thúc đẩy nền kinh tế số, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành điểm sáng về giao dịch công nghệ hàng đầu Đông Nam Á...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 6006/QĐ-UBND ngày 3/12/2025 về phê duyệt Đề án "Thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội".

Theo Đề án, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội trở thành hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện đại, đa chức năng; đóng vai trò là trung tâm dữ liệu công nghệ kết nối khu vực và quốc tế. Là tổ chức trung gian chuyên nghiệp hỗ trợ, thực hiện định giá, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ bảo đảm cơ sở hạ tầng số; nền tảng công nghệ của Sàn được tích hợp các công nghệ AI, Blockchain, Big data. Niêm yết tối thiểu 30.000 thông tin về sản phẩm công nghệ với 5.000 nhà cung cấp. Thực hiện tối thiểu 10.000 kết nối thành công giữa cung và cầu công nghệ. Hoàn tất ít nhất 1.000 giao dịch chuyển giao/mua bán công nghệ thành công. Đạt giá trị giao dịch 500 tỷ đồng. Thu hút ít nhất 20 quỹ đầu tư công nghệ trong và ngoài nước tham gia. Kết nối với ít nhất 100 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế. Hợp tác với 500 doanh nghiệp có nhu cầu công nghệ. Liên thông với tối thiểu 10 nền tảng công nghệ khu vực và toàn cầu.

Cùng với đó, phấn đấu trở thành Sàn giao dịch công nghệ hàng đầu Đông Nam Á; đóng góp 5% vào tổng giá trị giao dịch công nghệ của Việt Nam. Tạo ra 2.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Hỗ trợ thành lập 100 doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới.

Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội hoạt động tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Các lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ số - dữ liệu lớn - trí tuệ nhân tạo, cơ khí chính xác và tự động hóa, thiết bị điện tử, vật liệu mới, vật liệu kỹ thuật công nghệ cao, chế biến dược liệu, hóa dược, mỹ phẩm, công nghệ sinh học và chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao. Đồng thời, thiết lập các kênh liên thông với các sàn giao dịch công nghệ của các tỉnh, thành phố trong nước và một số sàn giao dịch công nghệ quốc tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, EU.

Sàn phục vụ nhiều nhóm đối tượng như: Các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D) trong và ngoài nước. Doanh nghiệp có công nghệ, sản phẩm công nghệ cần chuyển giao. Các tổ chức, cá nhân có tài sản trí tuệ cần chuyển giao. Các Start-up, doanh nghiệp công nghệ có giải pháp sáng tạo. Các doanh nghiệp có nhu cầu nâng cấp, đổi mới công nghệ; phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp cần tiếp cận công nghệ. Các tổ chức, cơ quan nhà nước có nhu cầu ứng dụng công nghệ. Nhà đầu tư quan tâm đến các dự án công nghiệp. Các tổ chức tư vấn, đánh giá, định giá công nghệ. Các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Công ty tư vấn luật. Các hội, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn - chất lượng, đổi mới sáng tạo, thương mại. Tổ chức sở hữu trí tuệ.

Sàn là trung tâm dữ liệu công nghệ tập trung của Thủ đô và cả nước, kết nối khu vực và quốc tế, cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật và minh bạch về công nghệ và nhu cầu công nghệ. Sàn Giao dịch công nghệ cùng với Trung tâm đổi mới sáng tạo, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo,... là những thiết chế hạ tầng cơ bản và quan trọng nhất của Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô, gắn kết chặt chẽ, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động, góp phần tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa Thành phố và đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Sàn có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ. Niêm yết, trưng bày, giới thiệu, quảng bá công nghệ. Định giá và đấu giá công nghệ. Tư vấn và môi giới chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ pháp lý, tài chính. Đào tạo và truyền thông.

Sàn sẽ được triển khai theo hình thức hợp tác công tư, ký Hợp đồng O&M (Kinh doanh - Quản lý) 3 năm với doanh nghiệp được lựa chọn quản lý, vận hành. Doanh nghiệp được lựa chọn quản lý, vận hành Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội được miễn tiền thuê mặt bằng các tầng 1, 2, 6 tại Khu Liên cơ Võ Chí Công để triển khai Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thử nghiệm (trong thời gian tối đa 6 tháng) trước khi đưa vào hoạt động chính thức Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội.