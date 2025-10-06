A&T Group bắt tay HTM Group: Nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp bếp chuẩn châu Âu FRANKE

Ngày 24/9/2025, tại TP.HCM, A&T Group và HTM Group đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp và lắp đặt thiết bị bếp FRANKE - thương hiệu hơn 110 năm lịch sử đến từ Thụy Sĩ cho dự án A&T Saigon Riverside.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định định hướng của chủ đầu tư A&T Group trong việc trong việc chú trọng nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG TỪ “GIÁ TRỊ SỬ DỤNG” ĐẾN “GIÁ TRỊ CẢM NHẬN”

Theo các Chuyên gia thị trường, giá trị cạnh tranh của bất động sản ven sông hiện nay không chỉ nằm ở vị trí hay diện tích, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng cao chất lượng trải nghiệm sống của cư dân. Các yếu tố như thương hiệu thiết bị bếp, thiết kế vật liệu hoàn thiện, giải pháp bếp thông minh hay tiêu chuẩn sống tiện nghi - an toàn đang dần trở thành chỉ số quan trọng khi nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tăng giá hoặc cho thuê của bất động sản.

Trong hợp tác này, FRANKE - thương hiệu Thụy Sĩ với hơn 110 năm lịch sử sẽ cung cấp trọn bộ giải pháp bếp chuẩn châu Âu cho dự án A&T Saigon Riverside, hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về công năng, thẩm mỹ và chất lượng của dự án.

FRANKE - thương hiệu Thụy Sĩ hơn 110 năm, mang đến giải pháp bếp chuẩn châu Âu trọn bộ cho mọi gia đình.

A&T SAIGON RIVERSIDE - CĂN HỘ CHUẨN RESORT BÊN SÔNG SÀI GÒN

Tọa lạc tại phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương cũ), dự án có diện tích gần 7.000 m2, gồm 2 tòa tháp cao 40 tầng nằm bên sông Sài Gòn, đem lại tầm nhìn thoáng đãng cùng bầu không khí trong lành.

Được lấy cảm hứng từ những khu nghỉ dưỡng bên sông - nơi con người ước sống giữa thiên nhiên và tiện ích đủ đầy, A&T Saigon Riverside được kiến tạo dựa trên 4 tầng giá trị sống của thời đại, như kim chỉ nam định hình một chuẩn mực sống tinh tế và đẳng cấp: "Sống dẫn đầu - Sống có gu - Sống nghỉ dưỡng - Sống tinh anh".

Trong buổi lễ ký kết hợp tác giữa HTM Group & A&T Group, sự kiện vinh dự được dẫn dắt bởi Hoa hậu Biển - MC Ninh Hoàng Ngân, người đã góp phần mang đến bầu không khí trang trọng và ấn tượng trong lòng Quý Khách mời.

Hoa hậu Biển - MC Ninh Hoàng Ngân ghi điểm với khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp tại Lễ ký kết hợp tác giữa HTM Group & A&T Group.

CÁI BẮT TAY CHIẾN LƯỢC: A&T GROUP HỢP TÁC CÙNG HTM GROUP

Trong bối cảnh Khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, A&T Group đã lựa chọn hợp tác cùng HTM Group - Top 3 thương hiệu phân phối thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh dẫn đầu Việt Nam 2025, đồng thời là đơn vị phân phối độc quyền thiết bị bếp FRANKE tại thị trường Việt Nam.

Đây là quyết định chiến lược nhằm mang đến giải pháp bếp chuẩn châu Âu cho dự án A&T Saigon Riverside, thể hiện cam kết mang đến sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất, đồng thời củng cố niềm tin khách hàng và gia tăng giá trị bền vững cho người mua nhà.

FRANKE là thương hiệu Thụy Sĩ với hơn 110 năm lịch sử, được biết đến trên toàn cầu nhờ sự chuẩn xác, tinh tế và khác biệt trong từng chi tiết thiết kế. Từ những chiếc chậu rửa đầu tiên cho đến hệ thống bếp tích hợp hiện đại, FRANKE luôn giữ vững tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đồng thời kiên định với triết lý phát triển bền vững. Không chỉ đơn thuần là nhà sản xuất thiết bị bếp, FRANKE còn kiến tạo nên trái tim của ngôi nhà - nơi khơi nguồn cảm hứng sống xanh, tiện nghi và đầy cảm xúc.

Việc đưa thiết bị bếp FRANKE vào dự án A&T Saigon Riverside được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm nấu nướng cho cư dân, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho dự án trên thị trường bất động sản ven sông.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Tập đoàn HTM - nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi FRANKE - thương hiệu hơn 110 năm lịch sử đến từ Thụy Sĩ sẽ đồng hành cùng dự án A&T Saigon Riverside. Sự hợp tác với A&T Saigon Riverside là minh chứng cho định hướng lâu dài của chúng tôi: Đồng hành cùng những dự án chú trọng nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân. Qua đó, HTM Group khẳng định vai trò không chỉ là nhà cung cấp thiết bị, mà còn là đơn vị cam kết với sứ mệnh "Nâng tầm giá trị cuộc sống", an toàn và bền vững cho cộng đồng.

Tiếp nối quan điểm đó, Ông Nghiêm Xuân Thuỷ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An - cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với HTM Group sẽ góp phần kiến tạo A&T Saigon Riverside thành chuẩn mực mới của phong cách sống ven sông hiện đại - nơi hội tụ giá trị uy tín, bền vững và khác biệt.”

Lễ ký kết hợp tác giữa A&T Group và HTM Group đã diễn ra tại TP.HCM trong không khí trang trọng. Sự kiện không chỉ chính thức hóa mối quan hệ hợp tác mà còn thể hiện định hướng đồng hành lâu dài, hướng tới việc mang lại những giá trị bền vững và khác biệt cho cộng đồng cư dân dự án.

Khách mời & đại diện hai bên chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HTM Group.

Thoả thuận hợp tác chiến lược giữa A&T Group và HTM Group - đơn vị phân phối độc quyền thiết bị bếp FRANKE tại Việt Nam - không đơn thuần mang ý nghĩa về phương diện kinh doanh, mà còn khẳng định cam kết chung trong việc “Nâng tầm giá trị cuộc sống”.

Với sự kết hợp giữa tầm nhìn của A&T Group trong việc kiến tạo dự án A&T Saigon Riverside và năng lực cung cấp giải pháp bếp chuẩn châu Âu của HTM Group cùng thương hiệu FRANKE Thụy Sĩ, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng xây dựng vượt trội và trải nghiệm sống chuẩn mực.

Đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng thị trường bất động sản Việt Nam đang dần tiệm cận chuẩn quốc tế, nơi dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm cư dân được đặt lên hàng đầu.

HTM Group | HTM Homes - Đơn vị phân phối độc quyền thiết bị bếp FRANKE tại Việt Nam

Hotline: 1900 255 950

Website: htmhomes.com

Fanpage: https://www.facebook.com/HTMHomesOfficial

Hệ thống showroom HTM Homes:

Hồ Chí Minh: 34 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa, Hồ Chí Minh

Hà Nội: K5TT1-SH09, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội