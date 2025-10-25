Thứ Bảy, 25/10/2025

Bất động sản

Đắk Lắk: Đất nền áp đảo thị trường với hơn 24.000 giao dịch

Thanh Xuân

25/10/2025, 09:13

Quý 3/2025, tỉnh Đắk Lắk có hơn 25.000 giao dịch bất động sản với tổng giá trị vượt 6.000 tỷ đồng. Trong đó, đất nền vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24.117 giao dịch, tổng giá trị 4.970,87 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, quý 3/2025, toàn tỉnh ghi nhận 25.051 giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản, với tổng giá trị khoảng 6.014,614 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở riêng lẻ có 926 giao dịch, đạt giá trị 1.036,06 tỷ đồng; nhà chung cư có 8 giao dịch, tương ứng 7,69 tỷ đồng; còn đất nền vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24.117 giao dịch, tổng giá trị 4.970,87 tỷ đồng. Tính đến nay, lượng tồn kho tại các dự án nhà ở trên địa bàn là 636 căn.

Về giá bán, giá nhà ở riêng lẻ dao động từ 10 – 45 triệu đồng/m2; chung cư từ 8 – 30 triệu đồng/m2; đất nền từ 1,6 – 42 triệu đồng/m2; còn nhà ở xã hội ở mức 12 – 16 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cho biết quý/2025, có 1 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư; 58 dự án đang triển khai trên địa bàn, trong đó, 6 dự án đủ điều kiện khai thác kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, 14 dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, 16 dự án khác đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư qua đấu giá hoặc đấu thầu.

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, ghi nhận 2 dự án độc lập đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng; 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư; 2 dự án khác đang triển khai bước lựa chọn nhà đầu tư. Ở nhóm nhà ở xã hội nằm trong khu nhà ở thương mại, có 4 dự án đủ điều kiện kinh doanh và 1 dự án chưa đạt yêu cầu.

Riêng tình hình triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, UBND tỉnh đã giao Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đắk Lắk phối hợp với Sở Xây dựng triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì hiện nay, trên địa bàn chưa có các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Song song với lĩnh vực nhà ở, toàn tỉnh hiện có 44 dự án du lịch – nghỉ dưỡng đang triển khai, với quy mô hơn 1.119ha và tổng vốn đầu tư khoảng 63.297 tỷ đồng. Trong quý 3/2025, không có dự án mới được phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư. UBND tỉnh chỉ chấp thuận chủ trương đối với 1 dự án xây dựng Bến cảng Bãi Gốc, quy mô 83,75 ha đất và 223,16 ha mặt nước.

Từ khóa:

bất động sản đất nền thị trường bất động sản đắc lắc

