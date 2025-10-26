Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo Campuchia, Canada và Brazil, trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), sáng 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Brazil Lula da Silva, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện thời gian qua, đồng thời hoan nghênh tiến triển mới trong việc giải quyết hòa bình tình hình Campuchia – Thái Lan, trong đó có việc ký Thỏa thuận hòa bình nhân dịp Hội nghị Cấp cao lần này. Thủ tướng nhấn mạnh, thỏa thuận là cơ sở để hai nước ổn định vùng biên giới, nối lại hợp tác kết nối toàn diện, củng cố lòng tin, hướng tới hòa bình lâu dài và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia, Thái Lan cũng như khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: VGP

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Hai bên thống nhất phấn đấu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng khẳng định sẽ tăng cường kết nối địa phương và hạ tầng giao thông giữa hai nước, nhất là dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài – Bavet – Phnom Penh, phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, giải quyết các vấn đề còn lại về phân giới cắm mốc với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, bảo đảm ổn định lâu dài trên biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động tại Campuchia. Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Campuchia đã cử Phó Thủ tướng tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), góp phần vào thành công của sự kiện.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chính sách đối ngoại của Canada ngày càng gắn kết với khu vực thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, coi đây là cơ sở thuận lợi để hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất. Thủ tướng mong muốn Canada hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như hàng không, năng lượng, đào tạo chuyên gia kỹ thuật hạt nhân dân dụng và mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tại Canada sinh sống ổn định, phát triển và đóng góp tích cực vào quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Canada thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư – trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Hai bên thống nhất khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và tận dụng lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững và cùng có lợi.

Thủ tướng Canada Mark Carney chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển năng động của Việt Nam kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông năm 1991, đánh giá cao vai trò và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Ông khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là cầu nối và cửa ngõ thương mại với khu vực.

Thủ tướng Canada nhất trí với các đề xuất hợp tác cụ thể của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và kỹ thuật hàng không. Hai bên cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc, cùng đóng góp vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Phía Canada mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Canada, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tích cực với Việt Nam khi nước ta đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2026. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Mark Carney sớm thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Canada vui vẻ nhận lời.

Trong cuộc gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Brazil kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai thực chất các thỏa thuận cấp cao, tạo thuận lợi cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của nhau và sớm khởi động đàm phán Hiệp định Ưu đãi thương mại (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Brasil Lula da Silva - Ảnh: VGP

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp trên cơ sở thế mạnh chung, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu cà phê. Tổng thống Lula da Silva khẳng định Brazil coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng thống Brazil cho biết nước này đang đẩy nhanh các thủ tục nội bộ để sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm của Tổng thống Lula da Silva, đồng thời cảm ơn Brazil đã ủng hộ và cử đại diện tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Chúc mừng Brazil với vai trò Chủ tịch BRICS 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng tăng của Brazil, ủng hộ vai trò dẫn dắt của nước này trong phong trào Không liên kết, hợp tác Nam - Nam và chủ trương trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi cơ quan này được cải tổ, mở rộng.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về kinh nghiệm vượt qua thách thức trong bối cảnh toàn cầu biến động, nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở hai khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.