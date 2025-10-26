Việt Nam - Hoa Kỳ thống nhất khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng

Theo nội dung Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam...

Ngày 26/10/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia.

VIỆT NAM NAM MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG, HOA KỲ DUY TRÌ THUẾ 20%

Tuyên bố chung là văn bản thể hiện kết quả đàm phán thương mại đối ứng giữa hai nước cho đến nay, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo Tuyên bố chung, Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, bao gồm Hiệp định Thương mại song phương Hoa Kỳ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Về phía Việt Nam, chúng ta sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ.

Về phía Hoa Kỳ, nước này sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5/9/2025: "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Trước đó, rạng sáng ngày 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ. Theo đó, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Hai bên sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp gỡ với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer trao đổi thống nhất đẩy nhanh tiến độ để đi tới kết thúc đàm phán, hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Cụ thể, Việt Nam đã nhất trí xử lý các rào cản như: chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Hoa Kỳ; giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Hoa Kỳ; đơn giản hóa các yêu cầu theo quy định và quy trình phê duyệt đối với dược phẩm của Hoa Kỳ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên; và giải quyết các quan ngại của Hoa Kỳ liên quan đến thủ tục đánh giá sự phù hợp.

Về sản phẩm nông nghiệp, Hoa Kỳ và Việt Nam đã cam kết xử lý và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam, trong đó có cơ chế giám sát theo quy định của Hoa Kỳ và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cấp.

Hai nước sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy định tốt và các hành vi làm biến dạng thương mại (nếu có) của doanh nghiệp nhà nước.

Đặc biệt, Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

HAI BÊN SẼ TIẾP TỤC TRAO ĐỔI ĐỂ HOÀN TẤT NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH

Đồng thời, Hoa Kỳ và Việt Nam ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa các doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký hợp đồng với Boeing để mua 50 máy bay với tổng giá trị trên 8 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc mua các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ USD.

Trong vài tuần tới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Từ cuối tháng 4/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn, thành viên gồm lãnh đạo và cán bộ của các Bộ và cơ quan: Công Thương, Ngoại giao, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam tính đến hết tháng 9/2025, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt khoảng 126,4 tỷ USD.