Đồng Nai khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Sau hơn một tháng được giao làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự toán chi phí một số công việc thực hiện đồng thời trong giai đoạn chuẩn bị dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên đường Vành đai 4 - TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn...

Tổng chi phí để thực hiện các công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1), đo vẽ bản đồ địa chính (giai đoạn 1) thuộc dự án thành phần 1-2 là hơn 6,7 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cũng phê duyệt dự toán 2 gói thầu thuộc dự án thành phần 1-2 gồm lập nhiệm vụ, thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng; thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ địa chính.

Đây được xem là bước khởi động quan trọng nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng công trình chiến lược của vùng ở Đông Nam Bộ này. Dự án có tổng chiều dài tuyến (được đầu tư xây dựng) hơn 159 km đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP.Hồ Chí Minh; trong đó, đoạn qua địa bàn Đồng Nai có chiều dài khoảng 46 km bao gồm cả cầu Thủ Biên.

Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 220/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Theo Nghị quyết này, dự án được phân chia làm 10 dự án thành phần. UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1-2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai. Sơ bộ tổng mức đầu tư để thực hiện dự án thành phần này hơn 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đối với dự án thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương bố trí nguồn vốn hơn 4.000 tỷ đồng và nguồn vốn nhà đầu tư hơn 12.200 tỷ đồng.

Ngày 07/8/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố chủ đầu tư dự án thành phần 1-2 là Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cũng là quyết định chủ đầu tư lần đầu tiên được công bố, mở ra hướng triển khai nhanh và minh bạch, đóng vai trò quan trọng để giảm kẹt xe, tăng cường liên kết vùng.

Dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh có tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 8 làn xe cao tốc; tổng chiều rộng nền đường (bao gồm đường cao tốc và đường song hành) 74,5m. Ở giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, chiều rộng nền đường 25,5 m; đầu tư đường song hành, đường gom hai bên tuyến đường bộ cao tốc tại các vị trí qua khu dân cư, khu đô thị. Giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc, tổng chiều rộng nền đường 74,5 m; đầu tư đồng bộ đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe.

Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2025; hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Cũng theo nghị quyết của Quốc hội, dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về khai thác khoáng sản; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đầu tư; chỉ định thầu…