Thứ Bảy, 25/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Hoài Niệm

24/10/2025, 20:20

Sau hơn một tháng được giao làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự toán chi phí một số công việc thực hiện đồng thời trong giai đoạn chuẩn bị dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên đường Vành đai 4 - TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn...

Dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 46 km bao gồm cầu Thủ Biên. Ảnh: baodongnai
Dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 46 km bao gồm cầu Thủ Biên. Ảnh: baodongnai

Tổng chi phí để thực hiện các công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1), đo vẽ bản đồ địa chính (giai đoạn 1) thuộc dự án thành phần 1-2 là hơn 6,7 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cũng phê duyệt dự toán 2 gói thầu thuộc dự án thành phần 1-2 gồm lập nhiệm vụ, thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng; thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ địa chính.

Đây được xem là bước khởi động quan trọng nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng công trình chiến lược của vùng ở Đông Nam Bộ này. Dự án có tổng chiều dài tuyến (được đầu tư xây dựng) hơn 159 km đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP.Hồ Chí Minh; trong đó, đoạn qua địa bàn Đồng Nai có chiều dài khoảng 46 km bao gồm cả cầu Thủ Biên.

Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 220/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Theo Nghị quyết này, dự án được phân chia làm 10 dự án thành phần. UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1-2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai. Sơ bộ tổng mức đầu tư để thực hiện dự án thành phần này hơn 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đối với dự án thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương bố trí nguồn vốn hơn 4.000 tỷ đồng và nguồn vốn nhà đầu tư hơn 12.200 tỷ đồng.

Ngày 07/8/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố chủ đầu tư dự án thành phần 1-2 là Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cũng là quyết định chủ đầu tư lần đầu tiên được công bố, mở ra hướng triển khai nhanh và minh bạch, đóng vai trò quan trọng để giảm kẹt xe, tăng cường liên kết vùng.

Dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh có tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 8 làn xe cao tốc; tổng chiều rộng nền đường (bao gồm đường cao tốc và đường song hành) 74,5m. Ở giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, chiều rộng nền đường 25,5 m; đầu tư đường song hành, đường gom hai bên tuyến đường bộ cao tốc tại các vị trí qua khu dân cư, khu đô thị. Giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc, tổng chiều rộng nền đường 74,5 m; đầu tư đồng bộ đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe.

Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2025; hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Cũng theo nghị quyết của Quốc hội, dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về khai thác khoáng sản; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đầu tư; chỉ định thầu…

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

10:30, 24/10/2025

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đồng Nai khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án hạ tầng trọng điểm

22:51, 07/08/2025

Đồng Nai khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án hạ tầng trọng điểm

Chọn xong chủ đầu tư cho dự án đường Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai

11:00, 09/08/2025

Chọn xong chủ đầu tư cho dự án đường Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai

Từ khóa:

Đồng Nai dự án đầu tư Đường Vành đai 4

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc giải ngân hơn 43.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm

Hà Nội tăng tốc giải ngân hơn 43.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm

Đến ngày 20/10/2025, Hà Nội giải mới ngân 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch Thành phố giao. Theo đó, áp lực giải ngân trong 2 tháng cuối năm rất lớn, Thành phố cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao…

Giải “bài toán” 136 tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng

Giải “bài toán” 136 tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng

Với nhu cầu vốn lên tới 136 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, việc chuyển dịch năng lượng của Việt Nam đang bước sang giai đoạn thực thi với khả năng giải quyết “điểm nghẽn” về thể chế và tài chính…

FDI trong lĩnh vực công nghệ cao giúp Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

FDI trong lĩnh vực công nghệ cao giúp Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghệ cao đang trở thành động lực chiến lược giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đường sắt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đường sắt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông

Kết luận phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp đường sắt và hệ sinh thái liên quan theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án trọng điểm, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới....

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Nam Phi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tiêu điểm

2

Thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Tiêu điểm

3

Tự doanh mua ròng 1.000 tỷ, gom nhiều cổ phiếu chứng khoán

Chứng khoán

4

NVB hoàn tất phát hành 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Doanh nghiệp niêm yết

5

Để phát huy hơn nữa nguồn lực hiện có của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy