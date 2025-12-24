Australia chính thức không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông cán nóng Việt Nam

Một doanh nghiệp Việt Nam đã được ADC xác định hàng hóa do doanh nghiệp này xuất khẩu có tồn tại hành vi bán phá giá, tuy nhiên biên độ bán phá giá nhỏ hơn 2% giá xuất khẩu bình quân gia quyền...

Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 16 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (Anti-Dumping Commission - ADC) đã ban hành Thông báo về việc chấm dứt một phần điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cốt bê tông cán nóng dạng thanh nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Cuộc điều tra được ADC khởi xướng vào ngày 24 tháng 9 năm 2024, sau khi nhận được đơn yêu cầu của Nguyên đơn là công ty Infrabuild NSW Pty Limited (InfraBuild) theo khoản 269TB(1) của Đạo luật Hải quan Australia 1901.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xem xét hồ sơ vụ việc và các ý kiến của các bên liên quan, ADC đã quyết định chấm dứt điều tra đối với một số doanh nghiệp cụ thể từ một số quốc gia trên, trong đó có Việt Nam.

Cụ thể, một doanh nghiệp Việt Nam đã được ADC xác định rằng: hàng hóa do doanh nghiệp này xuất khẩu có tồn tại hành vi bán phá giá, tuy nhiên biên độ bán phá giá nhỏ hơn 2% giá xuất khẩu bình quân gia quyền. Theo quy định pháp luật của Australia, mức biên độ này được coi là không đáng kể (de minimis). Vì vậy, ADC đã quyết định chấm dứt điều tra đối với doanh nghiệp này theo khoản 269TDA(1)(b)(ii) của Đạo luật.

Báo cáo chấm dứt điều tra Termination Report No. 655, trong đó nêu rõ các cơ sở thực tế và pháp lý cho quyết định của ADC, đã được đăng tải trên hồ sơ công khai của ADC tại địa chỉ: www.adcommission.gov.au.

Mặc dù đã chấm dứt điều tra đối với một số doanh nghiệp nêu trên, cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cốt bê tông cán nóng từ các quốc gia bị điều tra vẫn tiếp tục đối với các nhà xuất khẩu và quốc gia khác trong phạm vi vụ việc.

Theo quy trình, ADC sẽ báo cáo kết quả điều tra cuối cùng lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Khoa học Australia, chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 năm 2025.

Theo quy định của pháp luật Australia, bên Nguyên đơn có quyền yêu cầu rà soát quyết định chấm dứt điều tra bằng cách nộp đơn lên Hội đồng Rà soát chống bán phá giá (Anti-Dumping Review Panel) theo đúng mẫu và trình tự quy định trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo này.

Theo Phòng vệ thương mại, mặc dù ADC đã ra quyết định chấm dứt điều tra cho 01 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam - cũng là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sản phẩm bị điều tra trong kỳ, tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo, trong trường hợp Nguyên đơn yêu cầu Hội đồng Rà soát xem xét lại Kết luận chấm dứt của ADC.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép có liên quan của Việt Nam cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc trong giai đoạn điều tra còn lại.

Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan điều tra Australia khi được yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để trao đổi, xử lý trong trường hợp vụ việc có các diễn biến mới. Cục sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc và kịp thời thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp.