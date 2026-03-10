Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung

Vũ Khuê

10/03/2026, 07:44

Vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm tăng cường minh bạch hóa thông tin hàng hóa trên thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng...

Năm 2026 sẽ triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm thực phẩm trọng điểm.
Năm 2026 sẽ triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm thực phẩm trọng điểm.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 400/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, vận hành và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương”, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng, vận hành và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

LỘ TRÌNH TỪ THỰC PHẨM ĐẾN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC

Đây là một hệ thống thống nhất, đồng bộ và tập trung, được thiết kế để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với toàn bộ các nhóm hàng hóa thuộc phạm vi của Bộ. Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu dùng chung của Bộ Công Thương; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu bắt buộc với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan, phục vụ công tác quản lý thuế, hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, truy vết, xử lý vi phạm và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Việc triển khai này không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý, mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực điều hành, minh bạch hóa thông tin thị trường và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của ngành Công Thương trong bối cảnh hội nhập.

Mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung, thống nhất trong Hệ thống quản lý sản phẩm công nghiệp do Bộ Công Thương quản lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Tổ chức triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm thực phẩm trọng điểm, ưu tiên các nhóm có nguy cơ rủi ro cao, sản phẩm lưu thông qua chuỗi phân phối hiện đại, thương mại điện tử và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Đến hết năm 2027, mở rộng áp dụng truy xuất nguồn gốc bắt buộc đối với các nhóm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Tích hợp các công cụ tổng hợp, phân tích dữ liệu, giám sát thị trường và cảnh báo sớm rủi ro về an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Phát huy hiệu quả sử dụng, phân tích dữ liệu truy xuất nguồn gốc trong hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường và truy vết nguồn gốc sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2028-2030, trên cơ sở Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm đã vận hành ổn định, từng bước mở rộng áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với các nhóm sản phẩm công nghiệp khác do Bộ Công Thương quản lý, như: thuốc lá, dệt may, da giày, giấy, phụ tùng ô tô - xe máy, linh kiện, phụ kiện công nghiệp hỗ trợ... và các nhóm sản phẩm khác theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông đồng bộ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và phát triển thị trường.

Định hướng 2030-2035, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho Hệ thống quản lý sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công Thương tích hợp truy xuất nguồn gốc, trong đó Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm là cấu phần nòng cốt, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, bền vững và có khả năng mở rộng lâu dài.

Mở rộng phạm vi áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với hầu hết các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, hình thành chuỗi truy xuất nguồn gốc đầy đủ, xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Thực hiện kết nối đồng bộ, thông suốt với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, các hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

"MINH BẠCH" ĐỂ HÀNG VIỆT BÁM RỄ SÂU TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Chia sẻ về tầm quan trọng của dự án này, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định truy xuất nguồn gốc hiện nay là một yêu cầu mang tính bắt buộc, xuất phát từ quyền lợi cốt lõi của các bên liên quan.

Dưới góc độ quản lý, ông Tuấn nhấn mạnh: "Việc truy xuất nguồn gốc giúp quản lý rủi ro tốt hơn. Khi có vấn đề phát sinh, cơ quan chức năng có thể xử lý một cách toàn diện, triệt để, đúng vai trò và nhiệm vụ của mình".

Đối với cộng đồng kinh doanh, việc tuân thủ các tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở vấn đề an toàn thực phẩm mà còn là "tấm vé" cho sự phát triển bền vững.

Hiện nay, thông qua các đợt đối thoại và truyền thông chính sách, đa số các hiệp hội và doanh nghiệp đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và đã có những phương án thực thi cụ thể.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự tự tin của hàng hóa nội địa. Hiện nay, tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, hàng Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với hàng nhập ngoại về cả chất lượng, bao bì lẫn giá thành.

Thực tế cho thấy, rất nhiều mặt hàng của Việt Nam đã khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông Anh Tuấn vẫn trăn trở và cho rằng không có lý do gì mà người tiêu dùng trong nước lại không được hưởng thụ những loại hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ chính Việt Nam mà người tiêu dùng trên thế giới đã và đang sử dụng. 

Thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng sẽ có một kênh thông tin hữu hiệu để nắm bắt và minh bạch hóa nguồn gốc mọi sản phẩm mình sử dụng, từ đó an tâm hơn với lựa chọn "Người Việt dùng hàng Việt".

Ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam

19:05, 26/12/2025

Ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc

18:28, 22/12/2025

Chính thức triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc cần vượt qua tư duy “dán tem” và hướng tới liên thông quốc tế

06:45, 12/12/2025

Truy xuất nguồn gốc cần vượt qua tư duy “dán tem” và hướng tới liên thông quốc tế

Từ khóa:

An toàn thực phẩm Bộ Công Thương chuyển đổi số ngành công thương công nghiệp chủ lực hàng Việt Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm minh bạch thông tin thị trường quản lý thực phẩm truy xuất nguồn gốc

Đọc thêm

Bộ Công Thương ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng

Bộ Công Thương ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng

Trước diễn biến căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị 06/CT-BCT ngày 9/3/2026 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và duy trì an ninh năng lượng quốc gia...

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, chủ động dự báo tình hình thị trường, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đa dạng hóa nguồn cung...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và môi trường đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Hungary kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga khi giá dầu toàn cầu tăng vọt

Hungary kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga khi giá dầu toàn cầu tăng vọt

Giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng áp lực lạm phát và chi phí năng lượng tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga…

Xung đột tại Trung Đông tác động mạnh đến logistics Việt Nam

Xung đột tại Trung Đông tác động mạnh đến logistics Việt Nam

Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông không còn là câu chuyện địa chính trị xa xôi mà đã trực tiếp giáng một đòn mạnh vào huyết mạch giao thương toàn cầu. Với việc ba “nút thắt cổ chai” quan trọng nhất bị đe dọa cùng lúc, ngành logistics Việt Nam đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi cần có giải pháp gấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy