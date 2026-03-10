Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và môi trường đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tại phiên họp của Ban chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào chiều 9/3/2026, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Hiện đã có 4 hệ thống thông tin được đưa vào khai thác và 21 cơ sở dữ liệu được xây dựng, đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã được kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia C12.

Thứ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng việc triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển đổi số là công việc khó khăn, đòi hỏi sự quyết liệt và cách làm phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng Nghị quyết 57 có ba trụ cột chính gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ quan trọng, cần hoàn thiện trong năm 2026.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng chỉ đạo ngành nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục triển khai quyết liệt việc hoàn thiện dữ liệu đất đai. Ông cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả khi triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đồng thời yêu cầu các đơn vị mạnh dạn phân cấp, phân quyền, rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để loại bỏ các thủ tục không cần thiết. Việc thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam khai thác tối đa các nguồn lực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.