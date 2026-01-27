Thứ Tư, 28/01/2026

Trang chủ Thế giới

Azerbaijan ký hai thỏa thuận năng lượng mới với châu Âu

Bình Minh

27/01/2026, 21:07

Azerbaijan đã củng cố vị thế của nước này như một nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho châu Âu thông qua ký kết hai thỏa thuận cung cấp năng lượng mới với Áo và Đức...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Theo trang Euronews, động thái này không chỉ khẳng định vai trò ngày càng mở rộng của Azerbaijan trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của quốc gia này về tăng cường hợp tác với các nước châu Âu.

Hiện tại, Azerbaijan nằm trong số 7 nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính cho châu Âu, cùng với Na Uy, Mỹ, Algeria, Nga, Anh và Qatar. Khí đốt từ Azerbaijan chủ yếu được vận chuyển qua hệ thống Hành lang Khí đốt phía Nam và đoạn qua châu Âu của hệ thống này là Đường ống xuyên Adriatic (TAP), chạy qua Hy Lạp, Albania và Italy, kết nối khí đốt Azerbaijan với các thị trường châu Âu.

Vào ngày 5/1, Tổng thống Ilham Aliyev của Azerbaijan cho biết nước này hiện đang cung cấp khí đốt cho 14 quốc gia châu Âu, và dự kiến sẽ có thêm 2 quốc gia nữa tham gia vào năm 2026, nâng tổng số lên 16 quốc gia. Sự mở rộng mạng lưới cung cấp của Azerbaijan có thể có những tác động lâu dài đến động lực năng lượng khu vực, đa dạng hóa dòng chảy khí đốt qua Nam và Trung Âu, giúp cải thiện an ninh năng lượng của khu vực.

Ông Orkhan Yolchuyev, đồng sáng lập và Giám đốc Trung tâm Phân tích STEM có trụ sở tại Baku, nhận định rằng các thỏa thuận này nhấn mạnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Azerbaijan trong an ninh năng lượng châu Âu. Việc mở rộng sang hai thị trường Áo và Đức vừa củng cố vị thế  của Azerbaijan, vừa đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Đặc biệt, việc Azerbaijan cung cấp khí đốt cho Đức có ý nghĩa quan trọng, vì trước đó, Đức không có bất kỳ hợp đồng dài hạn nào về cung cấp khí đốt trong hơn một năm. Thỏa thuận cung cấp khí đốt mà Đức đã được ký kết với Azerbaijan trong thời gian 10 năm.

Ông Yolchuyev cho biết việc mở rộng cung cấp năng lượng của Azerbaijan phản ánh một chiến lược dài hạn nhằm làm sâu sắc thêm hợp tác với các thị trường châu Âu, trong bối cảnh khu vực này nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp. Khi châu Âu tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các nguồn khí đốt truyền thống, vai trò của Azerbaijan được dự báo sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Azerbaijan và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang được thúc đẩy trong các lĩnh vực khác, mở ra các cơ hội đầu tư và hợp tác lâu dài. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho hợp tác chính trị và chiến lược trong tương lai giữa Azerbaijan và các quốc gia châu Âu.

