Thứ Sáu, 15/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump làm trung gian để Azerbaijan và Armenia ký thỏa thuận hòa bình

An Huy

12/08/2025, 08:40

Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ giúp chấm dứt xung đột giữa hai nước và cho biết sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình...

Hôm 8/8, Azerbaijan và Armenia đã ký một thỏa thuận hòa bình khi hai nhà lãnh đạo của hai nước có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mở đường cho hai quốc gia láng giềng tăng cường quan hệ kinh tế song phương và tiến tới bình thường hóa quan hệ sau nhiều thập kỷ xung đột.

“Đó là một khoảng thời gian dài, suốt 35 năm, họ đã xung đột, và bây giờ, họ là bè bạn của nhau. Họ sẽ là bạn bè lâu dài”, ông Trump nói tại buổi lễ, nơi Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ký thỏa thuận hòa bình.

Hai quốc gia ở vùng Nam Caucasus này đã tranh chấp lãnh thổ ở Nagorno-Karabakh suốt từ cuối thập niên 1980. Đây là một vùng núi non thuộc Azerbaijan, có dân cư chủ yếu là người dân tộc Armenia sinh sống và tìm cách tách khỏi Azerbaijan với sự hỗ trợ của Armenia. Năm 2023, Azerbaijan đã giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Ông Trump cho biết Azerbaijan và Armenia đã cam kết ngừng xung đột, mở cửa cho quan hệ ngoại giao và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ngoài ra, ông cũng nói Mỹ đã ký thỏa thuận riêng với mỗi nước để mở rộng hợp tác về năng lượng, thương mại và công nghệ, nhưng chi tiết của các thỏa thuận không được công bố.

Tổng thống Azerbaijan và Thủ tướng Armenia đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ giúp chấm dứt xung đột giữa hai nước và cho biết sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia sẽ làm thay đổi bộ mặt khu vực Nam Caucasus, một vùng sản xuất năng lượng gần Nga, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, với nhiều đường ống dẫn dầu thô và khí đốt đi qua.

Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình giữ Azerbaijan và Armenia được vạch ra thông qua những chuyến công du liên tục của các quan chức từ Washington tới hai nước này, và sẽ là cơ sở cho việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.

Một thông cáo từ Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội cho biết trong chuyến thăm Mỹ lần này của Tổng thống Aliyev, ông đã cùng Tổng thống Trump ký kết một biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về việc thành lập nhóm công tác chiến lược để xây dựng Hiến chương về Quan hệ đối tác chiến lược giữa Azerbaijan và Mỹ, nhằm nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Thông cáo cũng nói rõ việc ký kết tuyên bố chung giữa các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ tại Washington đã tái khẳng định chương trình nghị sự hòa bình của Azerbaijan.

Một kết quả nữa của chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Aliyev lần này là trong khuôn khổ chuyến thăm, một biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa tập đoàn dầu khí nhà nước Azerbaijan SOCAR và tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil. Văn bản này nhằm mục đích củng cố mối quan hệ tích cực hiện có giữa hai công ty và khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong việc đánh giá các cơ hội dầu khí thông thường và phi truyền thống tại Azerbaijan - theo thông cáo.

Đọc thêm

Kinh tế Nhật tăng trưởng mạnh hơn dự báo nhờ xuất khẩu vững

Kinh tế Nhật tăng trưởng mạnh hơn dự báo nhờ xuất khẩu vững

Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 2 vừa qua, nhờ hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh trước khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực...

Những mối lo xung quanh cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Những mối lo xung quanh cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Cả thế giới đang đổ dồn quan tâm vào cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ. Kết quả cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng với Ukraine và cả châu Âu...

Giá vàng lao dốc sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng lao dốc sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên ngày thứ Năm (14/8), khi một báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Ấn Độ từng là một điểm đến hấp dẫn cho chiến lược "Trung Quốc + 1", nhưng giờ đây, thuế quan của Mỹ đã khiến tất cả đảo lộn...

S&P 500 lập kỷ lục mới dù báo cáo PPI nóng hơn dự báo, giá dầu cao nhất 1 tuần

S&P 500 lập kỷ lục mới dù báo cáo PPI nóng hơn dự báo, giá dầu cao nhất 1 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (14/8) và kết thúc phiên trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi các nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy từ giữa phiên bất chấp số liệu lạm phát nóng hơn kỳ vọng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

Kinh tế

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

Thế giới

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: