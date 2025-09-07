Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan, một quốc gia nằm ở khu vực Tây Nam của châu Á, đang triển khai những nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch từ Việt Nam và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này...

Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) 2025 - sự kiện chính thức khai mạc vào ngày 4/9 - Azerbaijan lần đầu tiên tham gia với gian hàng quốc gia, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng du lịch và củng cố quan hệ song phương với Việt Nam.

Đoàn Azerbaijan tham gia sự kiện này được dẫn đầu bởi Cục Du lịch Azerbaijan và có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp như Absheron Hotel Group, MICE&Travel, Wonderway Travel. Ngoài ra, các quan chức cấp cao của chính quyền thành phố thủ đô Baku cũng tham dự sự kiện với mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa.

Sự ra mắt của Azerbaijan tại ITE HCMC 2025 là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa Azerbaijan và Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh và giao lưu văn hóa. Với di sản phong phú, ngành công nghiệp khách sạn năng động và vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mang đến những cơ hội mới cho du khách và doanh nghiệp Việt Nam.

Thế mạnh của du lịch Azerbaijan là nhiều điểm đến hấp dẫn và đa dạng, từ các thành phố hiện đại như Baku đến những khu vực thiên nhiên hoang sơ. Với những lợi thế này, Azerbaijan không chỉ muốn thu hút khách du lịch mà còn mong muốn tạo ra những cơ hội hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện ITE HCMC 2025 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều sáng kiến du lịch mới, thúc đẩy giao lưu văn hóa và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Azerbaijan đang trên đà phát triển, việc tổ chức các sự kiện như “Những ngày Việt Nam” tại Baku vào tháng 7 vừa qua đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo khách mời từ Việt Nam mà còn tạo cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà văn, và doanh nhân hai nước giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Sau “Những ngày Việt Nam” tại Baku, việc Azerbaijan tham dự ITE HCMC 2025 được kỳ vọng sẽ mở đường cho các sáng kiến du lịch mới, trao đổi kinh doanh và các dự án văn hóa, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giao lưu nhân dân và củng cố tình hữu nghị cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa Azerbaijan và Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan được vun đắp từ nền tảng lịch sử vững chắc, đã chính thức bước sang một chương mới sau khi hai nước ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan.

Ngoài du lịch, Azerbaijan cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất thực phẩm. Việt Nam, với thế mạnh trong việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có thể tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác tại thị trường Azerbaijan. Ngược lại, Azerbaijan cũng sản xuất nhiều loại thực phẩm hữu cơ nổi tiếng, điều này mở ra khả năng trao đổi hàng hóa giữa hai nước.