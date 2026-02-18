So sánh thuế thu nhập cá nhân ở các nước châu Âu

Các nước Bắc Âu và Tây Âu thường áp dụng thuế suất cao nhất, trong khi các nước Đông Âu có xu hướng duy trì mức thuế thấp hơn...

Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, người có thu nhập càng cao thường phải đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất càng cao. Tuy nhiên, thuế suất cao nhất đối với thu nhập cá nhân lại có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia ở khu vực này.

Trang Euronews dẫn số liệu từ tổ chức Tax Foundation cho thấy các nước Bắc Âu và Tây Âu thường áp dụng thuế suất cao nhất, trong khi các nước Đông Âu có xu hướng duy trì mức thuế thấp hơn.

Tại Đan Mạch, thuế suất cao nhất của thuế thu nhập cá nhân được dự kiến sẽ tăng lên 60,5% trong năm 2026, cao nhất trong khu vực.

Bên cạnh Đan Mạch, 6 quốc gia khác cũng áp dụng thuế suất cao nhất của thuế thu nhập cá nhân trên mức 50%, bao gồm Pháp, Áo, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Những quốc gia này thường có hệ thống phúc lợi xã hội phát triển, đòi hỏi nguồn thu lớn từ thuế để duy trì các dịch vụ công cộng.

Những người thuộc nhóm thu nhập cao nhất ở Slovenia và Hà Lan cũng phải đối mặt với thuế suất khoảng 50%.

Ngược lại, các nước như Bulgaria và Romania áp dụng thuế suất cao nhất chỉ 10%, thấp nhất ở châu Âu. Các quốc gia Đông Âu khác như Moldova, Hungary, Ukraine, Georgia, Czechia và Estonia cũng duy trì mức thuế dưới 25%, cho thấy một xu hướng chung trong khu vực này là ưu tiên thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chính sách thuế thấp.

Trung bình, thuế suất cao nhất ở 35 quốc gia châu Âu là 38,5%, nhưng con số này tăng lên 43,4% nếu chỉ tính các thành viên châu Âu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Có tổng cộng 18 quốc gia châu Âu áp dụng mức thuế trên 40%. Các nền kinh tế lớn nhất châu Âu gồm Anh, Đức, Ý, Pháp và Tây Ban Nha có thuế suất dao động từ 45% ở Anh đến 55,4% ở Pháp.

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chính sách thuế là sự thay đổi chính sách của chính phủ. Nhiều quốc gia đã điều chỉnh thuế suất cao nhất của thuế thu nhập cá nhân trong năm qua - theo Tax Foundation.

“Nhìn chung, các chính phủ có thể tạo ra thu ngân sách từ thuế một cách hiệu quả hơn bằng cách tận dụng thuế suất biên ở phân khúc thu nhập thấp hơn, thay vì sử dụng thuế suất cao hơn ở phân khúc thu nhập cao nhất. Đó là bởi việc áp dụng thuế suất cao hơn cho một bậc thuế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến động lực kiếm tiền chỉ đối với những cá nhân trong bậc thuế đó, nhưng lại tăng thu ngân sách từ tất cả người nộp thuế ở các bậc thuế cao hơn” - ông Alex Mengden, nhà phân tích chính sách toàn cầu tại Tax Foundation, nhận định trong một bài viết.

Đan Mạch đã giới thiệu một khung thuế mới cho thu nhập trên 2,8 triệu DKK, nâng mức thuế cao nhất từ 55,6% lên 60,5%. Estonia tăng thuế suất cố định từ 22% lên 24%, trong khi Slovakia bổ sung hai khung thuế mới, nâng mức thuế cao nhất từ 25% lên 35%. Ngược lại, Phần Lan đã giảm mức thuế cao nhất từ 51,5% xuống 45%.

Thuế suất cao nhất của thuế thu nhập cá nhân ở các quốc gia châu Âu trong năm 2026. Màu xanh đậm chỉ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU), màu vàng chỉ mức bình quân của toàn châu Âu. Đơn vị:% - Nguồn: Euronews.

Công bằng thuế là điều quan trọng đối với bất kỳ xã hội nào, phản ánh việc người dân có đóng thuế tương xứng với thu nhập và tài sản của họ hay không. Ở hầu hết các nước châu Âu, hệ thống thuế mang tính lũy tiến: thu nhập càng cao, gánh nặng thuế càng lớn.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Eurobarometer vào năm 2025, chỉ có 1/5 người dân trong Liên minh châu Âu (EU) tin rằng chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện tại là công bằng theo thu nhập và tài sản. 51% cho rằng chỉ có sự công bằng ở một mức độ nhất định trong chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành.