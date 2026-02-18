Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất hơn 3 năm

Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đã tăng 32% trong tháng đầu năm...

Xuất khẩu của Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất hơn 3 năm qua trong tháng 1 vừa qua, với mức tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là một sự tăng tốc mạnh mẽ so với mức tăng 5,1% của tháng 12 và vượt xa dự báo tăng 12% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Kết quả này chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh mẽ của các lô hàng có đích đến là châu Á và Tây Âu, bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ - số liệu thống kê chính thức được Chính phủ Nhật Bản công bố sáng 18/2 cho thấy.

Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đã tăng 32% trong tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng 5,6% của tháng trước đó.

Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ - đối tác thương mại lớn thứ hai của Nhật Bản - giảm 5% trong tháng 1, sau khi giảm 11,1% trong tháng 12. Sự sụt giảm này có thể liên quan đến các biện pháp thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa Nhật Bản, ảnh hưởng đến các mặt hàng như thiết bị vận tải, bao gồm ô tô và phụ tùng ô tô - vốn là động lực tăng trưởng chính cho xuất khẩu của đất nước mặt trời mọc.

Thị trường châu Á chứng kiến mức tăng gần 26% trong các lô hàng xuất khẩu từ Nhật Bản, trong khi thị trường Tây Âu ghi nhận mức tăng hơn 25%, giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nói chung của Nhật và bù đắp cho sự suy giảm 3,3% ở thị trường Bắc Mỹ.

Các mặt hàng như thực phẩm, máy móc và máy móc điện tử, bao gồm cả chip, đạt mức tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt tăng 31,3%, 14,3% và 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thiết bị vận tải chỉ tăng 0,8%, cho thấy áp lực từ các chính sách thuế quan của Mỹ.

Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh, nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 1 lại giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với mức tăng 5,1% của tháng trước và dự báo của các nhà phân tích là tăng 3%.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng nói trên là một khởi đầu đáng hoan nghênh cho năm mới, sau khi tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản giảm xuống còn 3,1% vào năm ngoái, so với mức tăng 6,2% đạt được vào năm 2024.

Nền kinh tế Nhật Bản chỉ tăng trưởng 0,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4/2025, được hỗ trợ bởi nhu cầu tư nhân, nhưng xuất khẩu ròng đã làm giảm 0,8 điểm phần trăm tăng trưởng.

Cả năm 2025, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nhật Bản tăng 1,1%, cũng bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu ròng yếu. Xuất khẩu của Nhật Bản đã sụt giảm vào giữa năm ngoái do ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ, nhưng đã phục hồi vào cuối năm sau khi nước này đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, với mức thuế quan giảm xuống còn 15%.

Hiện tại, Tokyo đang làm việc với Washington để triển khai cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ. Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết hai nước vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về các dự án đầu tiên liên quan đến cam kết này.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa bày tỏ hy vọng rằng các dự án ban đầu sẽ được chốt trước khi Thủ tướng Sanae Takaichi có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump - cuộc gặp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/3.

Kế hoạch cho cuộc gặp này đã được ông Trump công bố ngay trước cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm 8/2 - cuộc bầu cử mà bà Takaichi đã dẫn dắt Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành được một chiến thắng vang dội.