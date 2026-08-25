Ba mảnh ghép định hình vị thế toàn cầu cho mảng khoáng sản nhà Masan

Trong bối cảnh Mỹ, châu Âu và nhiều nền kinh tế lớn tìm kiếm nguồn cung vật liệu chiến lược ngoài Trung Quốc, Masan High-Tech Materials (Upcom: MSR) đang mở rộng đồng thời quy mô tài nguyên và khả năng khai thác năng lực chế biến hiện hữu. Tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên cùng quan hệ hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc cho thấy dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp đang mở rộng ra ngoài sản lượng khai thác tại Núi Pháo.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo.

Sở hữu một mỏ lớn vẫn quan trọng, nhưng chưa đủ. Tại Việt Nam, MSR sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn đang vận hành ngoài Trung Quốc. Song song với khai thác, doanh nghiệp đã đầu tư hơn một thập kỷ để xây dựng năng lực chế biến hóa chất vonfram thông qua Masan Tungsten Chemicals (MTC), với công suất khoảng 9.345 tấn mỗi năm. Hệ thống này cho phép MSR tham gia từ khai thác, sản xuất tinh quặng đến các sản phẩm hóa chất vonfram như APT, YTO và BTO phục vụ nhiều ngành công nghiệp và công nghệ trên thế giới.

TỪ MỘT MỎ ĐẾN NỀN TẢNG NGUYÊN LIỆU VÀ CHẾ BIẾN RỘNG HƠN

MSR đang thúc đẩy tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim tại Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, nguồn tài nguyên này có thể tạo cơ sở kéo dài vòng đời khai thác và chế biến thêm khoảng 20–30 năm.

Bên cạnh đó, MSR đang mở rộng nguồn nguyên liệu bên ngoài để tận dụng tốt hơn năng lực nhà máy đã được đầu tư. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi quy mô chế biến của doanh nghiệp không nhất thiết phải bị giới hạn hoàn toàn bởi lượng quặng khai thác từ một mỏ.

Quan hệ hợp tác thương mại dài hạn với GB Innovation (GBI) của Hàn Quốc là một minh chứng cho khả năng mở rộng mô hình này. GBI sở hữu nguồn tài nguyên vonfram tại Hàn Quốc nhưng lựa chọn MSR làm đối tác chế biến tại Việt Nam.

Điều này cho thấy giá trị của MSR không chỉ nằm ở nguồn quặng nội bộ, mà còn ở khả năng tiếp nhận nguyên liệu từ bên ngoài và chuyển hóa thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn. Quan hệ hợp tác đồng thời hỗ trợ kế hoạch nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Bên cạnh tài nguyên nội bộ và nguồn nguyên liệu từ đối tác, MSR cũng định hướng phát triển tái chế và kinh tế tuần hoàn nhằm tiếp tục đa dạng hóa nguồn đầu vào. Trong dài hạn, khả năng kết hợp quặng tự khai thác, tinh quặng bên ngoài và nguyên liệu thứ cấp có thể giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn năng lực chế biến đã được đầu tư.

TỪ NỀN TẢNG VONFRAM TÍCH HỢP ĐẾN NỀN TẢNG VẬT LIỆU CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

Giá trị của mô hình tích hợp đang bắt đầu phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh của MSR. Trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 2.202 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 216 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA đồng thời giảm xuống 2,1 lần vào cuối quý 2/2026.

Những kết quả này diễn ra trong bối cảnh thị trường vonfram thuận lợi, đồng thời năng lực vận hành và nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp được cải thiện. Đây là những tín hiệu cho thấy tài nguyên và năng lực chế biến được đầu tư trong nhiều năm đang từng bước chuyển hóa thành lợi nhuận và dòng tiền.

Theo thông tin doanh nghiệp, MSR hiện sở hữu một trong những hệ thống vonfram tích hợp quy mô lớn ngoài Trung Quốc, chiếm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc và đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào hoạt động khai thác và chế biến.

Khi kết hợp nguồn tài nguyên dài hạn tại Việt Nam, năng lực chế biến sâu đã được xây dựng hơn một thập kỷ và nguồn nguyên liệu ngày càng đa dạng từ các đối tác quốc tế, giá trị của MSR không còn chỉ phụ thuộc vào sản lượng khai thác của một mỏ.

Doanh nghiệp có khả năng tham gia vào nhiều công đoạn hơn của chuỗi giá trị và phục vụ thị trường toàn cầu đang ngày càng chú trọng đến tính ổn định cũng như đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc.