Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt mạnh sau hai phiên bất động

Trong phiên 21/9, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Sau hai phiên cuối tuần (18 – 19/9) liên tiếp đi ngang, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn đồng loạt đứng im ngay khi mở cửa phiên sáng nay.
Bước sang phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp tổng cộng là 1 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp đặt giá giao dịch vàng miếng tại 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng ( mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên.
Mức giá giao dịch 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 19/9, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị trên đều giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên 21/9, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch phổ biến vẫn ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này chốt phiên cũng đặt giá bán vàng miếng tại ngưỡng 146,6 triệu đồng/lượng nhưng giá mua là 142,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp điều chỉnh giảm gía vàng miếng mạnh hơn so với mặt bằng chung.
Sau hai nhịp giảm liên tiếp, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá vàng miếng chốt phiên tại ngưỡng 143,7 triệu – 145,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/9.
Sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên sáng, diễn biến giảm cũng đồng loạt bao trùm trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”. Bám sát đà giảm trên thị trường vàng miếng, biên độ giảm cũng dao động ở ngưỡng phổ biến 1 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay.
Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9”. Đơn vị này tăng tới 1 đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Đóng cửa phiên, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn tại 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường
Ngược lại, DOJI là doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất trên thị trường trong phiên hôm nay nhưng vẫn neo giá giao dịch ở mức cao nhất. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chốt phiên sụt 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI đặt giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142,8 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
So với giá vàng nhẫn niêm yết tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI cao hơn tới 7,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, so với mức giá bán phổ biến của vàng miếng là 146,6 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn 7,6 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở ngưỡng 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 3 tiếng mở cửa, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Sang phiên chiều, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 143,1 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên
Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng ghi nhận hai nhịp giảm liên tiếp. Chốt phiên sáng, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên chiều, giá vàng nhẫn tại Phú Quý tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Mức giá giao dịch 142,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/9.
Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán cao nhất thuộc về DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm là 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại đều ở ngưỡng tương đương giá vàng miếng là 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, tính đến 17 giờ ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,8%, lùi xuống ngưỡng 4.348,5 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,84 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 7,34 triệu – 8,04 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ còn 240 nghìn đồng/lượng.
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