Bãi biển rực rỡ và streetwear Nhật Bản trên một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ

Sau màn hợp tác đình đám vào năm 2023, thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Franck Muller và #FR2 đã quay trở lại với một kiệt tác đồng hồ mới: bộ sưu tập phiên bản giới hạn #FR2NCK Muller Vanguard Beach...

Bộ sưu tập mới không chỉ là đứa con tinh thần đặc biệt từ mối lương duyên giữa thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ và biểu tượng thời trang đường phố đậm cá tính Nhật Bản. Đó còn là minh chứng cho khao khát không ngừng làm mới di sản của Frank Muller – trọn vẹn tinh tế và trẻ trung phá cách.

Những thiết kế đồng hồ ra mắt với 3 gam màu sống động: đỏ Heatwave, xanh Surf và xanh Tropical – mỗi phiên bản chỉ giới hạn 300 chiếc. Lấy cảm hứng từ dòng Vanguard Beach nguyên bản, bảng màu gợi nhắc đến hoàng hôn rực lửa, những đợt sóng đại dương và thiên nhiên nhiệt đới xanh mướt. Mỗi phiên bản thể hiện lát cắt sinh động của mùa hè, được xem là mảnh ghép nghệ thuật sống động trên mặt số đồng hồ.

Khi màn đêm buông xuống, cỗ máy sáng rực nhờ họa tiết chú thỏ và kim đồng hồ hình tháp phủ lớp phát quang Super- LuminoVa. Trong dòng sản phẩm Vanguard Beach, Franck Muller thể hiện sự thông thạo cả về thiết kế và kỹ thuật vật liệu.

Để tạo nên sắc độ màu sắc ấn tượng, chất liệu thủy tinh được nung chảy ở nhiệt độ 1.500°C, kéo thành sợi mảnh, làm nguội ở 700°C rồi nhuộm trong các bể màu chuyên biệt – trước khi trở thành vỏ đồng hồ bằng sợi thủy tinh tổng hợp được thiết kế đặc biệt để tạo ra họa tiết các đường gợn sóng gợi nhớ đến bãi biển.

Quá trình chế tạo tỉ mỉ bắt đầu bằng việc nấu chảy thủy tinh ở nhiệt độ 1.500 độ C, sau đó được kéo thành những sợi cực kỳ mịn. Những sợi này sau đó được làm nguội và định hình thành tấm ở nhiệt độ thấp hơn 700 độ C. Sau đó, những tấm này trải qua quá trình nhuộm màu trong bể trước khi được xếp chồng lên nhau và nén thành khối, sau đó có thể được gia công chính xác thành vỏ đồng hồ.

Nhẹ nhưng cực kỳ bền, vật liệu cải tiến này có mật độ chỉ bằng một phần tư thép trong khi vẫn duy trì độ bền cơ học tương đương. Được dẫn động bởi bộ máy MVT FM 800-DT tự lên dây có tốc độ 28.800vph, Vanguard Beach có khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ.

Mặt số mờ với các chữ số Ả Rập vẽ tay màu trắng và dây đeo Velcro bằng vải với khóa titan epoxy được phối màu với vỏ, khiến mỗi chiếc đồng hồ trở thành một món đồ nổi bật, tăng thêm nét quyến rũ thể thao cho mọi trang phục.

Bộ sưu tập đồng hồ #FR2NCK Muller Vanguard Beach.

Ra mắt vào năm 2014, Vanguard đã phát triển thành bộ sưu tập đồng hồ thể thao hàng đầu của Franck Muller, mặc dù có kích thước khá nặng 41mm x 49,95mm và độ dày 12,2mm, đồng hồ vẫn cực kỳ thoải mái khi đeo nhờ những đường cong gợi cảm ở tất cả các cạnh và cấu trúc không có vấu đảm bảo nó ôm sát cổ tay.

"Franck Muller và #FR2 đều không ngần ngại thể hiện sự táo bạo và dám thử thách trong ngành của mình, và họ luôn thể hiện một tinh thần liều lĩnh và thái độ không tuân theo bất kỳ chuẩn mực nào, chính điều này đã khiến họ trở thành những người bạn đồng điệu," bà Sharon Lim, CEO của Franck Muller APAC, nhận định.

#FR2, thương hiệu tiên phong có trụ sở tại Tokyo, đã trở thành biểu tượng đột phá được yêu thích của tín đồ đam mê thời trang đường phố. Nổi tiếng với họa tiết Fxxking Rabbits đầy táo bạo, #FR2 lần đầu tiên hợp tác cùng thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ là hai năm trước, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu thích thời trang đường phố.

Năm nay, sự tiếp nối giữa Franck Muller và #FR2 mang đến những chú thỏ Fxxking Rabbits phong thái nghỉ dưỡng - nằm dài dưới ô tại bãi biển, cưỡi sóng hay ẩn mình giữa tán cây nhiệt đới. Để hoàn thiện từng khung cảnh khắc họa trên đồng hồ, cơ chế lịch báo ngày qua ô cửa sổ được khéo léo đặt ở vị trí 2 giờ, vừa là điểm nhấn nhẹ nhàng gợi nhớ đến #FR2, vừa tượng trưng cho mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên cao.

Để tăng thêm chiều sâu và khả năng hiển thị vào ban đêm, họa tiết chú thỏ và kim đồng hồ hình kim tự tháp đã được phủ lớp phát quang Super Luminova, mang lại ánh sáng rực rỡ trên mặt đồng hồ trong bóng tối. Mỗi vỏ đồng hồ lần lượt đi kèm với một dây đeo nylon nổi bật, mặt dưới bằng da, được trang bị khóa dán tiện lợi để thuận tiện vệ sinh mà không lo bị cát bám vào.

Dây đeo in các chi tiết độc đáo – với chữ in đậm gợi nhớ đến thẩm mỹ đặc trưng của thời trang đường phố Nhật Bản, cùng họa tiết đồ họa độc đáo mở rộng họa tiết thị giác của mặt đồng hồ. Những thiết kế pha trộn giữa tinh xảo và phá cách này chính là món trang sức không thể thiếu dành cho những tay chơi Gen Z thời thượng trên chuyến du ngoạn sống động và đầy hứng khởi.

Trước đó hồi tháng 5, Franck Muller đã gây chú ý khi ra mắt phiên bản giới hạn đồng hồ 41mm Solana, tích hợp trực tiếp ví blockchain Solana. Chỉ có 1.111 chiếc được sản xuất, với giá bán khoảng 24.360 USD (tương đương 20.000 franc Thụy Sĩ). Đây là bước đột phá hiếm thấy, kết hợp giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sỹ và công nghệ Web3 hiện đại.

Sự hợp tác tiếp nối giữa Franck Muller và #FR2 mang đến những chú thỏ Fxxking Rabbits phong thái nghỉ dưỡng.

Ông Nicholas Rudaz, Tổng giám đốc Franck Muller Geneve, từng chia sẻ với giới truyền thông, trong khi các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ khác đang mở cửa hàng riêng, Franck Muller tiếp tục đặt niềm tin vào các đối tác phân phối, bán lẻ đa thương hiệu. Bất cứ khi nào các thương hiệu khác rút khỏi điểm bán hàng, họ sẽ tạo ra một khoảng trống mà Franck Muller có thể lấp đầy.

"Ưu tiên số một của Franck Muller luôn phát triển về khía cạnh sản phẩm, sao cho luôn giữ được sự sáng tạo trong ý tưởng, sự tinh xảo trong nghệ thuật thủ công, kim hoàn và sự phức tạp trong kỹ thuật chế tác”, ông Rudaz chia sẻ.

Thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp của thị trường, Franck Muller muốn duy trì sự cân bằng giữa giá trị và số lượng. Ông Nicholas Rudaz chia sẻ, việc các thương hiệu khác gây choáng ngợp với khách hàng khi để danh sách chờ, ngày càng phổ biến. Nhưng Franck Muller thì khác.

Danh sách chờ bị coi là thiếu tôn trọng, thao túng khách hàng. “Một nghìn khách hàng của Franck Muller có thể tập hợp lại và không ai trong số họ đeo chiếc đồng hồ giống nhau," ông Nicholas Rudaz nói. "Thế là đủ độc quyền!"

Mặc dù Franck Muller cung cấp số lượng lớn mẫu mã, nhưng vì chọn tích hợp sản xuất ngay từ đầu nên có khả năng đáp ứng nhanh và giao hàng nhanh. Thị trường nội địa ở Pháp, Đức và Ý luôn ổn định với thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ, nhưng tiềm năng hơn cả là thị trường Trung Quốc và Mỹ. Franck Muller cũng đang có động lực tìm kiếm sự tăng trưởng ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.