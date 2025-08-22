Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Bãi biển rực rỡ và streetwear Nhật Bản trên một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ

Băng Sơn

22/08/2025, 09:33

Sau màn hợp tác đình đám vào năm 2023, thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Franck Muller và #FR2 đã quay trở lại với một kiệt tác đồng hồ mới: bộ sưu tập phiên bản giới hạn #FR2NCK Muller Vanguard Beach...

Franck Muller là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ thành lập năm 1991.
Franck Muller là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ thành lập năm 1991.

Bộ sưu tập mới không chỉ là đứa con tinh thần đặc biệt từ mối lương duyên giữa thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ và biểu tượng thời trang đường phố đậm cá tính Nhật Bản. Đó còn là minh chứng cho khao khát không ngừng làm mới di sản của Frank Muller – trọn vẹn tinh tế và trẻ trung phá cách.

Những thiết kế đồng hồ ra mắt với 3 gam màu sống động: đỏ Heatwave, xanh Surf và xanh Tropical – mỗi phiên bản chỉ giới hạn 300 chiếc. Lấy cảm hứng từ dòng Vanguard Beach nguyên bản, bảng màu gợi nhắc đến hoàng hôn rực lửa, những đợt sóng đại dương và thiên nhiên nhiệt đới xanh mướt. Mỗi phiên bản thể hiện lát cắt sinh động của mùa hè, được xem là mảnh ghép nghệ thuật sống động trên mặt số đồng hồ.

Khi màn đêm buông xuống, cỗ máy sáng rực nhờ họa tiết chú thỏ và kim đồng hồ hình tháp phủ lớp phát quang Super- LuminoVa. Trong dòng sản phẩm Vanguard Beach, Franck Muller thể hiện sự thông thạo cả về thiết kế và kỹ thuật vật liệu.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Để tạo nên sắc độ màu sắc ấn tượng, chất liệu thủy tinh được nung chảy ở nhiệt độ 1.500°C, kéo thành sợi mảnh, làm nguội ở 700°C rồi nhuộm trong các bể màu chuyên biệt – trước khi trở thành vỏ đồng hồ bằng sợi thủy tinh tổng hợp được thiết kế đặc biệt để tạo ra họa tiết các đường gợn sóng gợi nhớ đến bãi biển.

Quá trình chế tạo tỉ mỉ bắt đầu bằng việc nấu chảy thủy tinh ở nhiệt độ 1.500 độ C, sau đó được kéo thành những sợi cực kỳ mịn. Những sợi này sau đó được làm nguội và định hình thành tấm ở nhiệt độ thấp hơn 700 độ C. Sau đó, những tấm này trải qua quá trình nhuộm màu trong bể trước khi được xếp chồng lên nhau và nén thành khối, sau đó có thể được gia công chính xác thành vỏ đồng hồ.

Nhẹ nhưng cực kỳ bền, vật liệu cải tiến này có mật độ chỉ bằng một phần tư thép trong khi vẫn duy trì độ bền cơ học tương đương. Được dẫn động bởi bộ máy MVT FM 800-DT tự lên dây có tốc độ 28.800vph, Vanguard Beach có khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ.

Mặt số mờ với các chữ số Ả Rập vẽ tay màu trắng và dây đeo Velcro bằng vải với khóa titan epoxy được phối màu với vỏ, khiến mỗi chiếc đồng hồ trở thành một món đồ nổi bật, tăng thêm nét quyến rũ thể thao cho mọi trang phục.

Bộ sưu tập đồng hồ #FR2NCK Muller Vanguard Beach.
Bộ sưu tập đồng hồ #FR2NCK Muller Vanguard Beach.

Ra mắt vào năm 2014, Vanguard đã phát triển thành bộ sưu tập đồng hồ thể thao hàng đầu của Franck Muller, mặc dù có kích thước khá nặng 41mm x 49,95mm và độ dày 12,2mm, đồng hồ vẫn cực kỳ thoải mái khi đeo nhờ những đường cong gợi cảm ở tất cả các cạnh và cấu trúc không có vấu đảm bảo nó ôm sát cổ tay.

"Franck Muller và #FR2 đều không ngần ngại thể hiện sự táo bạo và dám thử thách trong ngành của mình, và họ luôn thể hiện một tinh thần liều lĩnh và thái độ không tuân theo bất kỳ chuẩn mực nào, chính điều này đã khiến họ trở thành những người bạn đồng điệu," bà Sharon Lim, CEO của Franck Muller APAC, nhận định.

#FR2, thương hiệu tiên phong có trụ sở tại Tokyo, đã trở thành biểu tượng đột phá được yêu thích của tín đồ đam mê thời trang đường phố. Nổi tiếng với họa tiết Fxxking Rabbits đầy táo bạo, #FR2 lần đầu tiên hợp tác cùng thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ là hai năm trước, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu thích thời trang đường phố.

VnEconomy
VnEconomy

Năm nay, sự tiếp nối giữa Franck Muller và #FR2 mang đến những chú thỏ Fxxking Rabbits phong thái nghỉ dưỡng - nằm dài dưới ô tại bãi biển, cưỡi sóng hay ẩn mình giữa tán cây nhiệt đới. Để hoàn thiện từng khung cảnh khắc họa trên đồng hồ, cơ chế lịch báo ngày qua ô cửa sổ được khéo léo đặt ở vị trí 2 giờ, vừa là điểm nhấn nhẹ nhàng gợi nhớ đến #FR2, vừa tượng trưng cho mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên cao.

Để tăng thêm chiều sâu và khả năng hiển thị vào ban đêm, họa tiết chú thỏ và kim đồng hồ hình kim tự tháp đã được phủ lớp phát quang Super Luminova, mang lại ánh sáng rực rỡ trên mặt đồng hồ trong bóng tối.  Mỗi vỏ đồng hồ lần lượt đi kèm với một dây đeo nylon nổi bật, mặt dưới bằng da, được trang bị khóa dán tiện lợi để thuận tiện vệ sinh mà không lo bị cát bám vào.

Dây đeo in các chi tiết độc đáo – với chữ in đậm gợi nhớ đến thẩm mỹ đặc trưng của thời trang đường phố Nhật Bản, cùng họa tiết đồ họa độc đáo mở rộng họa tiết thị giác của mặt đồng hồ. Những thiết kế pha trộn giữa tinh xảo và phá cách này chính là món trang sức không thể thiếu dành cho những tay chơi Gen Z thời thượng trên chuyến du ngoạn sống động và đầy hứng khởi.

Trước đó hồi tháng 5, Franck Muller đã gây chú ý khi ra mắt phiên bản giới hạn đồng hồ 41mm Solana, tích hợp trực tiếp ví blockchain Solana. Chỉ có 1.111 chiếc được sản xuất, với giá bán khoảng 24.360 USD (tương đương 20.000 franc Thụy Sĩ). Đây là bước đột phá hiếm thấy, kết hợp giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sỹ và công nghệ Web3 hiện đại.

Sự hợp tác tiếp nối giữa Franck Muller và #FR2 mang đến những chú thỏ Fxxking Rabbits phong thái nghỉ dưỡng.
Sự hợp tác tiếp nối giữa Franck Muller và #FR2 mang đến những chú thỏ Fxxking Rabbits phong thái nghỉ dưỡng.

Ông Nicholas Rudaz,  Tổng giám đốc Franck Muller Geneve, từng chia sẻ với giới truyền thông, trong khi các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ khác đang mở cửa hàng riêng, Franck Muller tiếp tục đặt niềm tin vào các đối tác phân phối, bán lẻ đa thương hiệu. Bất cứ khi nào các thương hiệu khác rút khỏi điểm bán hàng, họ sẽ tạo ra một khoảng trống mà Franck Muller có thể lấp đầy.

"Ưu tiên số một của Franck Muller luôn phát triển về khía cạnh sản phẩm, sao cho luôn giữ được sự sáng tạo trong ý tưởng, sự tinh xảo trong nghệ thuật thủ công, kim hoàn và sự phức tạp trong kỹ thuật chế tác”, ông Rudaz chia sẻ.

Thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp của thị trường, Franck Muller muốn duy trì sự cân bằng giữa giá trị và số lượng. Ông Nicholas Rudaz chia sẻ, việc các thương hiệu khác gây choáng ngợp với khách hàng khi để danh sách chờ, ngày càng phổ biến. Nhưng Franck Muller thì khác.

Danh sách chờ bị coi là thiếu tôn trọng, thao túng khách hàng. “Một nghìn khách hàng của Franck Muller có thể tập hợp lại và không ai trong số họ đeo chiếc đồng hồ giống nhau," ông Nicholas Rudaz nói. "Thế là đủ độc quyền!"

Mặc dù Franck Muller cung cấp số lượng lớn mẫu mã, nhưng vì chọn tích hợp sản xuất ngay từ đầu nên có khả năng đáp ứng nhanh và giao hàng nhanh. Thị trường nội địa ở Pháp, Đức và Ý luôn ổn định với thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ, nhưng tiềm năng hơn cả là thị trường Trung Quốc và Mỹ. Franck Muller cũng đang có động lực tìm kiếm sự tăng trưởng ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Từ khóa:

đồng hồ thời trang tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp

Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp

Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...

Son môi xa xỉ có phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?

Son môi xa xỉ có phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?

Việc Louis Vuitton ra mắt dòng mỹ phẩm đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về giới hạn mức giá mà các thương hiệu xa xỉ có thể đặt ra trong ngành làm đẹp…

Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ

Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ

Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…

Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ

Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ

Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...

“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80

“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80

Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, bưu chính, viễn thông

Kinh tế số

2

Không có hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh làm thế nào để tuân thủ quy định kê khai từ năm 2026?

Kinh tế số

3

HDCapital giảm tỷ lệ sở hữu tại PET xuống còn hơn 13%

Doanh nghiệp niêm yết

4

SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

Tài chính

5

Chính thức khai mạc sự kiện HorecFex Việt Nam 2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: