Đón năm mới 2026, ngành bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng

Cuối năm, thị trường bán lẻ bước vào mùa sôi động nhất. Từ các cửa hàng truyền thống đến các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, những lời mời chào mua sắm xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, trái với không khí nhộn nhịp ấy, người tiêu dùng chọn cách chi tiêu thận trọng…

Tết Dương lịch 2026 đang đến gần, thị trường bán lẻ trên cả nước đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại các siêu thị lớn, hàng hóa Tết như bánh kẹo, nước giải khát, đồ khô, trang trí nhà cửa được bày bán sớm, nhiều sản phẩm có bắt đầu được ưu đãi, giảm giá.

Tuy nhiên, xu hướng chung hiện nay cho thấy người tiêu dùng không còn chạy theo các đợt “sale sập sàn” với việc mua sắm ngẫu hứng, mà tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Chia sẻ tại Hội thảo Khám phá nhu cầu mới của người tiêu dùng Việt mùa Tết & Chiến lược bán hàng hiệu quả, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc khối kinh doanh Numerator Việt Nam, nhận định thiên tai, biến động thuế, giá cả tăng hay lo ngại về an toàn thực phẩm... khiến người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn.

Xu hướng chi tiêu thiết thực ngày càng trở nên rõ rệt trong dịp Tết. Những sản phẩm được lựa chọn nhiều trong dịp này tập trung vào nhu cầu thực tế như chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm tiện lợi. Đáng chú ý, các sản phẩm tốt cho sức khỏe, đồ uống dinh dưỡng và mỹ phẩm tiếp tục tăng trưởng, phản ánh sự thay đổi trong mối quan tâm của người tiêu dùng ở mọi độ tuổi.

Người tiêu dùng tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Cùng với đó, tiện lợi đã trở thành yếu tố then chốt. Các sản phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, ready-to-eat, hay sản phẩm tẩy rửa đa năng ngày càng được ưa chuộng. Về kênh mua sắm, online và siêu thị mini ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong vài năm gần đây, nhờ sự gần gũi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

Chung quan điểm, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho rằng xu hướng thắt chặt chi tiêu đang rõ rệt, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh để không “lệch nhịp” thị trường. Nhiều nhà sản xuất đã chuyển sang quy cách nhỏ hơn, đầu tư bao bì bắt mắt, chú trọng tiêu chuẩn sản phẩm, khai thác nguyên liệu bản địa nhằm tối ưu giá thành và tăng giá trị sử dụng.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Minh Văn, Giám đốc bán hàng Kênh siêu thị, Công ty FrieslandCampina Vietnam chia sẻ mùa Tết tiếp tục được xem là "thời điểm vàng" quyết định thành bại doanh số của nhiều doanh nghiệp bán lẻ khi theo thống kê thị trường, có tới 30 - 40% doanh thu quý đến từ giai đoạn mua sắm trước Tết.

Đáng chú ý, mức chi tiêu dịp Tết có thể tăng 1,5 - 2 lần so với tháng thường, khiến đây trở thành cơ hội mà doanh nghiệp bán lẻ "không được phép bỏ lỡ". Tuy nhiên, ông Trần Minh Văn cho rằng giảm giá sâu không còn là chìa khóa duy nhất để thắng thị trường.

"Khuyến mãi giúp tăng doanh số nhanh, nhưng nếu lạm dụng thì doanh nghiệp sẽ tự bào mòn lợi nhuận của chính mình. Điều người tiêu dùng tìm kiếm bây giờ là cảm giác mua hời, chứ không chỉ là con số phần trăm giảm giá", ông nói. Ông dẫn chứng rằng một chương trình tặng kèm có giá trị cảm nhận sẽ hiệu quả hơn chiến lược giảm giá mạnh bởi nó tạo ra sự tích cực và niềm tin vào chất lượng sản phẩm.

Trước mắt, đón đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, hệ thống siêu thị Co.op mart mở màn mùa kinh doanh Tết bằng chương trình "Kết năm rộn ràng - Tung ngàn deal đỉnh". Theo đó, hệ thống siêu thị triển khai giảm giá trực tiếp với 2.600 sản phẩm. bao gồm nhiều nhóm hàng thiết yếu và phục vụ Tết được giảm sâu như: thực phẩm tươi sống và chế biến giảm đến 45%, bánh kẹo giảm 20%, hàng trang trí Tết giảm 49%, mỹ phẩm làm đẹp giảm 30%.

Hưởng ứng Chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025, có những mặt hàng cũng được áp dụng mức giảm lên đến 69%. Đặc biệt, chương trình Quà Thành viên Tết 2026 của Co.opmart chính thức triển khai từ ngày 20/12/2025. Theo đó khách hàng có thể nhận quà tại bất kỳ Co.opmart, Co.opXtra trên toàn hệ thống, đến hết ngày 15/2/2026 (tức 28 Tết âm lịch).

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Mừng năm mới 2026 siêu sale bùng nổ” với rất nhiều ưu đãi giá tốt. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 6/1/2026, Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Mừng năm mới 2026 siêu sale bùng nổ”, giảm giá tới 70% gia dụng, điện máy, chăm sóc nhà cửa, tẩy rửa làm sạch, siêu sale bùng nổ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói, bánh kẹo sữa, gia vị, tắm gội…

Hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN cũng đồng loạt đẩy mạnh các chương trình ưu đãi hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia – Vietnam Grand Sale 2025. Trong tháng 12, WinCommerce triển khai loạt chương trình giảm giá quy mô lớn với hàng nghìn sản phẩm được ưu đãi luân phiên mỗi ngày, kết hợp nhiều hình thức như giảm giá trực tiếp, mua 1 tặng 1, mua nhiều ưu đãi lớn.

Tại siêu thị Go! Thăng Long (Hà Nội), các mặt hàng quần áo đồng loạt giảm từ 10 - 40%, rau củ quả giảm 20 - 30%, đồ uống đóng chai giảm từ 25 - 30% tặng kèm quà tri ân, đồ đông lạnh giảm tới 35% với các ưu đãi mua 2 tặng 1; các thực phẩm thức ăn nhanh chế biến trong ngày cũng được giảm tới 30%... Đặc biệt khi khách hàng có thẻ thành viên có thể giảm thêm 10% trực tiếp trên hóa đơn khi mua hàng, hoặc tham gia tích điểm đổi quà.

Đặc biệt, trong không gian trưng bày tại các siêu thị bán lẻ, sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam chiếm trên 90%. Khảo sát nhanh các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội như Vinmart, Go!, Co.opmart… cho thấy, các kệ siêu thị đã trưng bày phần lớn những mặt hàng đến từ các thương hiệu Việt như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Cầu Tre, Vissan…

Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, hiện trong cơ cấu hàng hóa của hệ thống siêu thị Go! có đến 90% là hàng Việt Nam chất lượng cao. "Từ đầu tháng 12, các siêu thị bắt đầu giới thiệu các loại đặc sản vùng miền tới người tiêu dùng như thịt trâu gác bếp, thịt lợn sấy gác bếp, măng khô Tây Bắc, các loại gạo đặc sản, kẹo dừa, bánh phồng tôm…," bà Nguyễn Thị Bích Vân cho biết.

Cùng với đó, việc mở rộng các mô hình siêu thị mới và hệ thống cửa hàng tiện lợi đã giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện trong mùa mua sắm cao điểm. Bên cạnh giảm giá, nhiều doanh nghiệp bán lẻ còn tăng cường các hoạt động tặng quà, ưu đãi kèm theo nhằm tạo thêm sức hút trong dịp lễ.