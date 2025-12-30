Người Việt chuyển sang chảo Ceramic: Lựa chọn an toàn cho sức khỏe

Thị trường gia dụng Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng chuyển dịch rõ rệt: người tiêu dùng bắt đầu rời bỏ những chiếc chảo chống dính giá rẻ, dễ trầy xước và tiềm ẩn hóa chất độc hại, để tìm đến lựa chọn an toàn hơn - chảo chống dính Ceramic. Xu hướng này không chỉ đến từ nhu cầu bảo vệ sức khỏe, mà còn gắn với nhận thức mới về tiêu dùng bền vững và tiêu chuẩn quốc tế trong căn bếp Việt.

CHẢO CHỐNG DÍNH TRÔI NỔI – RẺ NHƯNG ĐẦY RỦI RO

Chỉ cần lướt qua các chợ online hay gian hàng nhỏ lẻ, người dùng có thể mua một chiếc chảo chống dính với giá chỉ từ 90.000 – 150.000 đồng. Mẫu mã phong phú, quảng cáo “chống dính siêu tốt”, “bền nhiều năm” khiến nhiều người dễ dàng xuống tiền.

Thế nhưng, đằng sau mức giá rẻ đó là vô vàn nguy cơ:

Hàng trôi nổi xuất hiện khắp nơi, được sản xuất với vật liệu không kiểm định.

Người tiêu dùng khó phân biệt đâu là hàng chính hãng, đâu là hàng pha tạp, nhái nhãn mác.

Đáng nói hơn, ngay cả những loại chảo “chuẩn rẻ tiền” – sử dụng lớp phủ chống dính PTFE đời cũ (thuộc nhóm PFAS) – cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ.

PTFE có thể phân hủy khi quá nhiệt, sinh ra khí độc, đồng thời dễ bong tróc khi bề mặt bị trầy xước. Những hạt vi mô này có thể lẫn vào thức ăn và tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Tại nhiều nước, hóa chất nhóm PFAS được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”, bởi rất khó phân hủy trong môi trường và cơ thể người. Đây cũng là lý do khiến các quốc gia phát triển bắt đầu mạnh tay siết chặt hoặc cấm nhóm chất này.

VÌ SAO NGƯỜI VIỆT ĐANG CHUYỂN TỪ CHẢO CHỐNG DÍNH PTFE GIÁ RẺ SANG CERAMIC?

Nếu như chảo chống dính dùng lớp phủ PTFE từng phổ biến suốt nhiều năm vì giá rẻ và dễ dùng, thì hiện nay, loại chảo này bộc lộ ngày càng nhiều hạn chế về độ bền và mức độ an toàn. Sự khác biệt giữa chống dính PTFE và Ceramic không chỉ nằm ở chất liệu, mà ở triết lý công nghệ phía sau.

Ảnh minh họa (Ảnh: Elmich).

Thành phần: Công nghệ hóa học và vật liệu khoáng tự nhiên

PTFE được tạo từ polymer fluor – thuộc nhóm PFAS, vốn đang bị cảnh báo tại nhiều nước vì khả năng tồn lưu lâu dài trong cơ thể. Trong khi đó, lớp phủ Ceramic được làm từ khoáng tự nhiên (đất sét, cát, đá), không chứa fluor, không mang theo rủi ro phân hủy hóa học. Chính nguồn gốc vật liệu đã đặt Ceramic vào nhóm an toàn cao hơn ngay từ đầu.

Khả năng chịu nhiệt: Điểm yếu “quá nhiệt” của PTFE

PTFE bắt đầu phân hủy và sinh khí độc từ mức ~260°C – nhiệt độ hoàn toàn có thể xảy ra khi chiên rán. Người dùng có thể không nhìn thấy, nhưng khí phân hủy và vi hạt từ lớp chống dính bong tróc có thể xâm nhập vào thực phẩm.

Ceramic lại có khả năng chịu nhiệt vượt trội, giữ ổn định ở mức nhiệt cao mà không tạo ra sản phẩm phân hủy độc hại, giảm rủi ro tiềm ẩn trong quá trình nấu.

Độ bền bề mặt: PTFE dễ bong tróc, nguy cơ thôi nhiễm theo thời gian

Chống dính ceramic được đánh giá cao nhờ khả năng hạn chế trầy xước và bền nhiệt tốt, giúp bề mặt giữ được độ láng mịn trong thời gian dài nếu sử dụng đúng cách. Các thử nghiệm cho thấy lớp phủ này có độ bền cao hơn nhiều so với các lớp chống dính thông thường.

Ngược lại, nhiều dòng chống dính kém chất lượng dễ bong tróc chỉ sau thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm vào thực phẩm và ảnh hưởng đến trải nghiệm nấu nướng hàng ngày.

Vệ sinh và môi trường: Một bên khó phân hủy, một bên thân thiện

Phần lớn vật liệu fluoropolymer thuộc nhóm “hóa chất vĩnh cửu” – tồn tại rất lâu trong môi trường. Đây là lý do châu Âu và Mỹ đang siết chặt.

Ceramic, với nền tảng từ vật liệu tự nhiên, có mức độ ảnh hưởng môi trường thấp hơn, phù hợp xu hướng tiêu dùng bền vững đang lan rộng toàn cầu.

RẺ TRƯỚC MẮT – ĐẮT VỀ SAU

Một chiếc chảo giá rẻ có thể giúp tiết kiệm vài chục nghìn đồng. Nhưng nếu lớp chống dính bị bong tróc, sinh độc tố, hoặc tạo vi hạt ảnh hưởng gan – thận – nội tiết, thì cái “giá phải trả” cho sức khỏe có thể lớn hơn rất nhiều.

Người tiêu dùng Việt cần tỉnh táo:

Ưu tiên chảo có chứng nhận rõ ràng

Tránh lớp phủ PTFE đời cũ

Chọn các thương hiệu minh bạch vật liệu và xuất xứ

Sức khỏe là khoản đầu tư lâu dài, không phải nơi để tiết kiệm nhất thời.

Từ châu Âu đến Mỹ, nhiều nước đang tiến hành cấm hoặc hạn chế PFAS trong sản phẩm gia dụng. Ceramic vì thế trở thành giải pháp thay thế tự nhiên, an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn của các thị trường khó tính nhất.

XU HƯỚNG CERAMIC THẾ HỆ MỚI VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Tại thị trường Việt Nam, một số doanh nghiệp gia dụng quốc tế đã bắt đầu chuyển dịch mạnh sang các dòng sản phẩm “không PFAS”, trong đó có Elmich – thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc. Việc đưa Ceramic thế hệ mới đạt các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu vào thị trường Việt Nam cho thấy xu hướng phát triển rõ rệt của ngành hàng gia dụng: an toàn – bền vững – minh bạch về vật liệu.

Bộ sưu tập gia dụng Ceramic cao cấp Elmich Harmony.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm Ceramic Elmich được kiểm định bởi những tổ chức đánh giá độc lập như SGS (châu Âu), nhằm xác nhận việc không chứa PFAS/PFOA và khả năng chịu nhiệt cao mà không sinh khí phân hủy độc hại. Việc công khai chứng nhận giúp người dùng Việt có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn sản phẩm, trong bối cảnh thị trường còn tồn tại nhiều dòng chống dính không rõ nguồn gốc.

Chứng nhận an toàn của Elmich được cấp bởi tổ chức SGS. (Ảnh: Elmich).

Bên cạnh đó, lớp phủ chống dính Ceramic Elmich thế hệ mới cũng được đánh giá có độ bền bề mặt ổn định, bền nhiệt và ít xuống cấp hơn khi sử dụng đúng cách – một tiêu chí quan trọng với những gia đình nấu nướng thường xuyên. Nhờ nền nguyên liệu thiên nhiên, Ceramic Elmich cũng phù hợp với định hướng tiêu dùng bền vững đang được khuyến khích tại nhiều quốc gia.

Sự góp mặt của các sản phẩm Ceramic Elmich đạt chuẩn quốc tế cho thấy thị trường gia dụng Việt Nam đang dịch chuyển dần sang nhóm sản phẩm an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy hình thành thói quen nấu nướng lành mạnh và có trách nhiệm trong mỗi gia đình.