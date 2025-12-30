Du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bứt phá

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho thấy, trong bức tranh chung của văn hóa, thể thao và du lịch, du lịch Việt Nam nổi lên là lĩnh vực tăng trưởng nổi bật, tạo động lực lan tỏa sang nhiều ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, so với thời điểm trước đại dịch, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức hơn 110%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới chỉ đạt khoảng 90%.

Đặc biệt, tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu bước phát triển vô cùng quan trọng. Với đà tăng trưởng nói trên, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng cao hàng đầu thế giới trong năm 2025.

So với thời điểm trước đại dịch, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức hơn 110%.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho rằng chính sách thị thực cởi mở là "chìa khóa" cho thành công năm nay. Việt Nam đã áp dụng cấp e-visa cho công dân tất cả các nước và tăng thời hạn lưu trú từ 45 lên 90 ngày, miễn visa thêm cho các thị trường tiềm năng. Các doanh nghiệp lữ hành và lưu trú đã được tháo gỡ khó khăn thông qua chính sách áp giá điện bán lẻ cho cơ sở lưu trú tương đương giá điện sản xuất, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết nối hàng không đóng vai trò đòn bẩy, khi hàng loạt đường bay mới đến các thị trường tiềm năng tại Trung Đông, Ấn Độ và châu Âu liên tục được khai thác. Hồi đầu năm, các hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines mở lại các đường bay thẳng đến Moskva, Nga sau ba năm gián đoạn.

Tháng 3, hãng hàng không Emirates mở chuyến bay thẳng từ Dubai đến Đà Nẵng. Tháng 11, hãng Etihad Airways khai trương đường bay mới Hà Nội - Abu Dhabi, trung tâm của UAE. Chặng bay mới của hãng hàng không Indigo, Hà Nội - New Delhi bắt đầu khởi hành từ 20/12 dự kiến mang lượng khách lớn từ Ấn Độ về Việt Nam...

Theo Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh, ngoài lượng khách, thành tựu nổi bật nhất năm nay phải kể đến sự đa dạng hóa thị trường nguồn, không còn phụ thuộc quá nhiều vào một vài khu vực. Trước dịch, Trung Quốc là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, chiếm 30% trong tổng 18 triệu lượt khách quốc tế. Ấn Độ khi đó đạt 168.000 lượt.

Trong năm 2025, thị trường Ấn Độ tăng trưởng đặc biệt khi 11 tháng đầu năm, lượng khách này đạt gần 700.000 lượt, tăng hơn 4 lần so với cả năm 2019 và trở thành một trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Chính sách thị thực cởi mở là "chìa khóa" cho thành công của du lịch Việt năm nay.

Ngoài ra, sự thay đổi tích cực về chất lượng dòng khách giúp Việt Nam dần thoát khỏi mác "điểm đến giá rẻ" để hướng tới những phân khúc khách hàng chi tiêu cao với các loại hình du lịch golf, MICE và trải nghiệm wellness (chăm sóc sức khỏe). Tại các địa phương trọng điểm, những con số đã chứng minh hiệu quả của chiến lược này.

TP.HCM thu về 260.000 tỷ đồng, Hà Nội đạt 120,6 tỷ đồng, Khánh Hòa vượt ngưỡng 62,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 36%, 22% và 18% so với cùng kỳ 2024. Thời gian lưu trú trung bình của du khách quốc tế đã tăng lên 4,5 ngày thay vì mức 3,2 ngày của các năm trước.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Vũ Văn Tuyên cho rằng thành công của năm 2025 nên được coi như nền tảng cho giai đoạn phát triển cao hơn. Tuy vậy, vẫn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng dịch vụ, an toàn du lịch và bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển nguồn nhân lực, giữ được sự cân bằng giữa tăng trưởng và bền vững.

Về hạ tầng giao thông, dù hệ thống đường bộ cao tốc và cảng biển đã có những bước tiến dài, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào đường hàng không vẫn là một hạn chế. CEO Khu nghỉ dưỡng Alma Resort Herbert Laubichler-Pichler kỳ vọng vào một mạng lưới đường bộ chất lượng cao kết nối liền mạch từ TP.HCM đến các trung tâm du lịch ven biển như Cam Ranh để giảm bớt gánh nặng cho vận tải bay.

Du lịc Việt Nam dần thoát khỏi mác "điểm đến giá rẻ" để hướng tới những phân khúc khách hàng chi tiêu cao.

Liên quan đến chính sách visa, các doanh nghiệp cho rằng so với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan và Indonesia, Việt Nam vẫn còn đi sau. Theo số liệu từ bảng xếp hạng độ mở du lịch của các quốc gia của Henley Passport Index, Việt Nam có độ mở xếp thứ 80 trên tổng 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi đó Thái Lan xếp thứ 35, Indonesia xếp thứ 48, Singapore xếp thứ 15 còn Malaysia vào top 14.

Trong giai đoạn mới, nhiều chuyên gia nhận định, việc tái cơ cấu hoạt động du lịch gắn với phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi mang tính chiến lược. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng hệ thống di sản văn hóa phong phú cần được “kể lại” bằng những giải pháp sáng tạo để trở thành trải nghiệm sống động cho du khách.

Tiếp nối đà bứt phá, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định thành tích của năm 2025 không phải là điểm dừng mà là khởi đầu cho một chu kỳ phát triển chất lượng cao.

Thứ trưởng nhấn mạnh công tác quảng bá và xúc tiến du lịch phải như "dòng chảy liên tục", nếu dừng lại chúng ta sẽ bị lãng quên. Tại Hội nghị xúc tiến du lịch quốc gia cho năm 2026, ông yêu cầu đổi mới hoạt động truyền thông theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và ứng dụng các nền tảng số.

Hoạt động du lịch gắn với phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi mang tính chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch chiều 27/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành phải quán triệt tinh thần "văn hóa thẩm thấu, truyền thông lan tỏa, thể thao vươn tầm, du lịch đột phá", đồng thời kiên quyết từ bỏ tư duy cũ kỹ "không biết vẫn quản" hay "không quản được thì cấm".

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cần phải tái cấu trúc để nâng cao sức cạnh tranh, sớm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Để đạt được mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, ngành du lịchcần tập trung vào ba trụ cột chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu.