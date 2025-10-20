Bảo hiểm Bảo Việt giữ nhịp tăng trưởng, khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong

Trong 9 tháng đầu năm 2025, giữa bối cảnh ngành bảo hiểm phi nhân thọ đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 8% doanh thu và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả theo mục tiêu trọng tâm cả năm Bộ Tài chính đã đề ra, thể hiện bản lĩnh của một doanh nghiệp đầu ngành với nền tảng tài chính - quản trị vững vàng.

Với vị thế tiên phong và uy tín được khẳng định suốt 60 năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, giữ vững ngôi đầu thị phần trong các lĩnh vực bán lẻ trọng yếu như bảo hiểm sức khỏe, con người, xe cơ giới, hàng hóa, hàng không,…

TĂNG TRƯỞNG THỰC CHẤT – DANH MỤC SẢN PHẨM MẠNH

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín và lâu đời nhất Việt Nam, với hơn 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài sản cho hàng triệu người dân trên khắp cả nước. Kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực quản trị vượt trội và vị thế tiên phong của thương hiệu bảo hiểm quốc gia trong sứ mệnh kiến tạo an sinh và phát triển bền vững cho cộng đồng.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 9.561 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Mảng tái bảo hiểm tăng đột phá 112,7%, khẳng định năng lực kỹ thuật và uy tín của doanh nghiệp, củng cố vị thế tiên phong trên thị trường tái bảo hiểm nội địa. Các nghiệp vụ trụ cột như bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, lần lượt khoảng 8,5% và 11,4%, nhờ được hỗ trợ bởi hệ sinh thái dịch vụ số hóa toàn diện, từ cấp đơn, giám định đến bồi thường trực tuyến nhanh chóng.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2025, nhóm 6 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã chiếm tới 55% tổng doanh thu toàn ngành, phản ánh mức độ tập trung cao và sự cạnh tranh chủ yếu diễn ra trong nhóm dẫn đầu.

Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu thị phần ở các nghiệp vụ bán lẻ trọng điểm như mảng bảo hiểm sức khỏe chiếm 15,5% thị phần, bảo hiểm xe cơ giới 9,2% thị phần, bảo hiểm hàng hóa 13,3% thị phần và bảo hiểm hàng không 43,6% thị phần.

Đặc biệt, nghiệp vụ hàng không giữ vững thị phần đáng kể trong toàn thị trường khi Bảo hiểm Bảo Việt là nhà bảo hiểm đứng đầu cho 6/7 hãng hàng không lớn nhất tại Việt Nam và nhiều hãng hàng không quốc tế, thể hiện độ phủ sóng, chất lượng dịch vụ cũng như uy tín, năng lực chuyên môn và chuẩn mực cao.

Ngoài ra, kết quả cũng ghi nhận nhóm nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật tăng trưởng mạnh nhờ chiến lược hợp tác cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và vận tải.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tư nhân và vốn nước ngoài đang tăng tốc mở rộng thị phần với nhiều chiến lược mới, Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ duy trì mức tăng trưởng ổn định mà còn chủ động triển khai các giải pháp đổi mới về sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt thị trường, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng bền vững trong các phân khúc tiềm năng.

BỀN BỈ NIỀM TIN – CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ KHÁCH HÀNG

Năm 2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão và đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, phát huy vai trò của một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trụ cột, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, doanh nghiệp đã chủ động kích hoạt cơ chế bồi thường khẩn cấp, huy động lực lượng giám định đến các khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với chính quyền địa phương và khách hàng đánh giá tổn thất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Ước tính đến ngày 20/10, tổng giá trị bồi thường đã lên tới 200 tỷ đồng, trong đó thiệt hại tập trung chủ yếu ở nghiệp vụ tài sản kỹ thuật và xe cơ giới. Các khu vực ghi nhận số lượng tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Nhiều nhà xưởng, hàng hóa bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Các biện pháp được triển khai kịp thời, bài bản không chỉ phản ánh năng lực nghiệp vụ và khả năng quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, mà còn khẳng định vai trò của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phục hồi sản xuất và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Song song với hoạt động nghiệp vụ, Tập đoàn Bảo Việt đã quyên góp và ủng hộ hơn 4 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão lũ. Đây cũng là minh chứng cho cam kết bền vững được Bảo hiểm Bảo Việt kiên định theo đuổi trong hơn 60 năm phát triển, gắn liền với sự lớn mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH TIẾN BƯỚC – VỮNG VÀNG HƯỚNG TỚI NĂM BẢN LỀ

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò tiên phong.

Bước vào quý 4/2025, với bản lĩnh của thương hiệu bảo hiểm quốc gia tiên phong, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng và tinh thần chinh phục, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm với tổng doanh thu ước đạt 12.885 tỷ đồng (+8%). Đây không chỉ là những con số kinh doanh ấn tượng mà còn là minh chứng cho sức bật nội lực, năng lực quản trị và niềm tin mà thị trường dành cho thương hiệu Bảo hiểm Bảo Việt.

Để thực hiện hóa mục tiêu ấy, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện như một trụ cột chiến lược, hướng tới tối ưu toàn bộ chuỗi hoạt động từ khai thác, giám định đến bồi thường, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, tính minh bạch và tốc độ phục vụ.

“Ở Bảo hiểm Bảo Việt, chúng tôi lựa chọn con đường phát triển bền vững gắn với sứ mệnh tiên phong, lấy khách hàng làm trung tâm và niềm tin làm nền tảng. Mọi chiến lược, mọi bước đi của doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu bảo vệ bình yên, nâng cao chất lượng cuộc sống và đồng hành cùng sự phát triển phồn vinh của mỗi gia đình Việt Nam, của đất nước Việt Nam.” - Đại diện Ban Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ.

Với xếp hạng năng lực tài chính B++/bbb+/aaa.VN (triển vọng ổn định) do AM Best công bố, cùng quy mô tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt vượt 10 tỷ USD, doanh nghiệp khẳng định sở hữu nền tảng vững chắc để kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm tích hợp, hiện đại và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường.

Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn là quá trình tái định hình năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm quốc gia trong việc bảo vệ tài sản xã hội, thúc đẩy ổn định kinh tế và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.