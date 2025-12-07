Chủ Nhật, 07/12/2025

iPhone 16 là dòng điện thoại bán chạy nhất toàn cầu trong quý 3

Hạ Chi

07/12/2025, 21:08

Không ngoài dự đoán, Apple và Samsung tiếp tục là hai hãng điện thoại sở hữu các dòng flagship bán chạy nhất. Trong đó, iPhone của Apple vẫn chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, còn dòng Galaxy A tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Samsung…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

iPhone 16 của Apple tiếp tục là mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý 3/2025, theo báo cáo của Counterpoint Research.

Xét toàn top 10 điện thoại di động bán chạy nhất, mỗi hãng Apple và Samsung đóng góp 5 cái tên để lấp đầy danh sách. Chỉ 10 dòng điện thoại bán chạy nhất đã đóng góp tới 20% tổng lượng smartphone bán ra toàn cầu trong quý. 

Đáng chú ý, lần đầu tiên toàn bộ năm vị trí dẫn đầu đều thuộc về dòng smartphone 5G, cho thấy công nghệ này đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến và là lựa chọn ưu tiên của người dùng ở hầu hết các thị trường.

Top 10 smartphone bán chạy nhất - Nguồn: CounterPoint. 
Top 10 smartphone bán chạy nhất - Nguồn: CounterPoint. 

Trong đó, iPhone 16 tiếp tục giữ ngôi số 1 với 4% thị phần, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp là dòng điện thoại bán chạy nhất thế giới. Thành công này có sự đóng góp đáng kể của thị trường Ấn Độ.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 Pro lại không giữ được phong độ. Doanh số giảm mạnh tại Mỹ và Anh, khi người dùng chọn nâng cấp thẳng lên dòng iPhone 17 mới hơn.

Chính sự dịch chuyển này đã tạo cơ hội cho iPhone 17 Pro Max. Mẫu máy này đã lọt vào vị trí thứ 10 bảng xếp hạng và thậm chí trở thành dòng điện thoại di động bán chạy nhất riêng tháng 9/2025. Dòng máy này cũng đã liên tục rơi vào tình trạng khan hàng vào cuối tháng.

Điểm bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng là iPhone 16e lọt top 5. Điều này cho thấy một nhóm khách hàng lớn vẫn muốn sở hữu iPhone nhưng với mức giá “dễ thở” hơn.

Về phía Samsung, hãng cũng góp mặt năm mẫu máy trong top 10, toàn bộ đều thuộc dòng Galaxy A. Dòng Galaxy A tiếp tục giữ thị phần ổn định và bao phủ nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Galaxy A16 5G trở thành mẫu smartphone Android bán chạy nhất quý, tăng một bậc so với năm ngoái và lần đầu vượt qua phiên bản 4G của chính mình.

Các mẫu Galaxy A36 và A56 đạt doanh số cao hơn thế hệ trước nhờ kế thừa loạt tính năng AI “Awesome Intelligence” như “Best Face” và “Nightography” vốn chỉ xuất hiện ở dòng cao cấp cùng khả năng sạc nhanh hơn và thời gian hỗ trợ phần mềm lâu hơn.

Cũng trong bảng xếp hạng này, Galaxy A16 4G và Galaxy A06, là hai mẫu LTE duy nhất lọt top 10, tiếp tục giữ vị thế vững chắc tại các thị trường như Mỹ Latinh và khu vực Trung Đông – châu Phi (MEA).

Tuy nhiên, không có mẫu nào thuộc dòng Galaxy S góp mặt trong top 10 năm nay. 

Thông tư 43/2025/TT-BKHCN quy định các tiêu chí xét duyệt để hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, từ thực tập và nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, hỗ trợ nghiên cứu viên sau tiến sĩ đến bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ nhà khoa học trẻ và kỹ sư trẻ tài năng đến hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học, phát triển tạp chí khoa học...

