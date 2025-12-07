Chính phủ yêu cầu công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hàng tuần

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Hoàng Sơn
07/12/2025, 21:04
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hàng tuần công khai tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, ngành và địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tăng tính minh bạch, siết kỷ luật và thúc đẩy giải ngân trong giai đoạn nước rút cuối năm…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký vừa ký Công điện số 237/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của năm.
Công điện nêu, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt được kết quả tích cực khi tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch được Thủ tướng giao, tăng 58,2% về tỷ lệ và tăng 155.700 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024
Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đảm bảo tiến độ và mục tiêu giải ngân đề ra. Đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.
“Dù tiến độ giải ngân cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra trong khi chỉ còn 55 ngày để hoàn thành khoảng 360.000 tỷ đồng cần phải giải ngân”, công điện nêu.
Để tăng tốc hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện, coi thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị ưu tiên và là tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ.
Thủ tướng cũng yêu cầu siết kỷ luật giải ngân; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm trễ hoặc nhũng nhiễu; kiểm soát chặt việc cấp mỏ và giá vật liệu xây dựng để tránh tình trạng đẩy giá. Các địa phương phải tập trung xử lý các vướng mắc về đền bù, cấp phép khai thác vật liệu và bảo đảm thanh toán, quyết toán kịp thời.
(Công điện số 237/CĐ-TTg)
Song song, Công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nhanh chóng phân bổ số vốn còn lại, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đồng thời, chủ động xử lý thủ tục, tháo gỡ vướng mắc và thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.
Ngoài ra, các đơn vị phải lập kế hoạch giải ngân theo tháng, giao lãnh đạo theo dõi từng dự án và điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang những dự án có khả năng thi công nhanh. Công tác kiểm tra hiện trường và đôn đốc nhà thầu phải được tăng cường.
Về phía Bộ Tài chính, Chính phủ yêu cầu áp dụng chuyển đổi số để theo dõi, giám sát và hàng tuần công khai tỷ lệ giải ngân của từng cơ quan, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đồng thời, Bộ cần báo cáo ngay các trường hợp chậm tiến độ và đề xuất biện pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn.
Đối với Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phải giải quyết ngay các vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, từ bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, kiểm soát giá đến thủ tục cấp phép mỏ và giải phóng mặt bằng.
Song song với việc đẩy nhanh giải ngân năm 2025, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động lựa chọn bố trí vốn năm 2026 các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân. Khẩn trương phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 ngay sau khi được Thủ tướng giao kế hoạch, bảo đảm đúng quy định.
