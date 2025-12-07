Huế triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho dân vùng lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở, UBND thành phố Huế phát động “Chiến dịch Quang Trung”, đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà chỉ trong thời gian ngắn trước thềm năm mới.
Ngày 6/12, UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động triển khai “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch được thực hiện với tinh thần “thần tốc – táo bạo – hiệu quả” nhằm hỗ trợ người dân có nhà bị sập, hư hỏng sau mưa lũ. Tại hai xã Khe Tre và Lộc An, mưa lớn kéo dài đã khiến 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 9 ngôi nhà hư hỏng nặng. Đáng chú ý, xã Khe Tre có 91 hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở ăn sâu đến nền móng và khu vực sản xuất của người dân.
Trước tình hình đó, UBND thành phố Huế đã triển khai chiến dịch khẩn cấp, đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng mới 5 căn nhà và sửa chữa 9 căn khác trong thời gian ngắn nhất. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ về khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, cấp bách theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy. “Chúng ta không chỉ dựng lại những bức tường, mà còn dựng lại niềm tin, hy vọng và tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’,” lãnh đạo thành phố phát biểu.
Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, Sở Xây dựng được giao hỗ trợ bộ mẫu nhà phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa và phong tục địa phương. Tất cả các ngôi nhà thuộc chiến dịch phải đáp ứng tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng; trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra.
UBND xã Khe Tre và xã Lộc An được yêu cầu hoàn thành nhanh các thủ tục đất đai, xây dựng cho hộ dân thụ hưởng. Tinh thần đặt ra là “làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó”, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công.
Chiến dịch huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố Huế, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ thi công. Các lực lượng tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình bền vững, tiết kiệm và đúng thời gian đề ra.
“Chiến dịch Quang Trung” được kỳ vọng giúp các gia đình chịu thiệt hại nặng nề sớm có nơi ở ổn định, kịp đón một cái Tết sum vầy trong những ngôi nhà mới vững chãi sau những ngày mưa lũ khắc nghiệt.
