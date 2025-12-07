Ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã đặt câu hỏi về việc hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt thời gian qua.

TRIỂN KHAI KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Theo đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã có quyết sách gì về vốn, thuế và cả chính sách với các hộ gia đình doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại thiên tai lũ lụt trong thời gian vừa qua?

Đề cập vấn đề trên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết theo thống kê, các cơn bão và mưa lũ sau bão từ tháng 7/2025 đến nay gây ảnh hưởng tới khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng; trong đó có các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực có địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Kết quả, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng; giảm lãi suất từ 0,5%-2%/năm trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng;

Triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng; trong đó đối với ngành nông, lâm, thủy sản, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay khoảng 600 tỷ đồng cho khoảng 4.000 khách hàng.

Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội, ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2025) đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời báo chí về các quyết sách vốn, thuế và cả chính sách với các hộ gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại thiên tai lũ lụt - Ảnh: VGP.

Đối với cơn bão số 13 gây thiệt hại tại 4 địa phương là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ngân hàng Chính sách xã hội đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm 2%/năm lãi suất cho vay trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2025).

Dự kiến sẽ áp dụng với khoảng gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng sau bão số 13 tại 4 địa phương trên, với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến khoảng gần 300 tỷ đồng.

TIẾP TỤC GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Tại họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cũng chia sẻ về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ để góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, năm 2025, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm hướng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kết quả, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tỉ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường. Trong đó, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giữ ổn định có xu hướng giảm. Thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Tín dụng tăng trưởng khả quan, tích cực so với các năm, đến 27/11/2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024, (cùng kỳ năm 2024 tăng 11,47% so với cuối năm 2023; cuối năm 2024 tăng 15,09% so với cuối năm 2023).

Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần kiểm soát tốt lạm phát và phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Trong thời gian tới, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các nước lớn gia tăng hàng rào bảo hộ thương mại. Triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, nhất là Mỹ, khó dự báo, tiềm ẩn tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển, thách thức đối với điều hành lãi suất, tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính – tiền tệ trong và ngoài nước; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng một cách linh hoạt qua nhiều kênh.