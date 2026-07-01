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Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, khuyến khích xu hướng chủ động bảo vệ tương lai

P P.V

Diễn ra từ 01/7 đến 30/9/2026 với hơn 5.000 ưu đãi, chương trình được Bảo hiểm Bảo Việt triển khai như một phần trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa chủ động bảo vệ tài chính - gia đình.

Chương trình mang đến tổng giá trị ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng.
Chương trình mang đến tổng giá trị ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng.

Hơn 5.000 quà tặng với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng sẽ được Bảo hiểm Bảo Việt trao tới khách hàng trong chương trình “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, từ ngày 20 đến ngày 30 hằng tháng, chương trình áp dụng voucher giảm trực tiếp 10% phí đối với một số chương trình bảo hiểm, giúp khách hàng tối ưu chi phí khi tham gia.

Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng ưu đãi cho bốn nhóm sản phẩm gắn với nhu cầu bảo vệ thiết yếu của nhiều gia đình hiện nay gồm bảo hiểm nhà, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn - con người, với cơ cấu quà tặng tương ứng theo từng mức phí tham gia.

Phát huy lợi thế từ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, các giải pháp bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng không chỉ được chia sẻ gánh nặng tài chính trước những rủi ro bất ngờ mà còn có thêm nền tảng để bảo vệ thành quả tích lũy, duy trì sự ổn định tài chính và an tâm theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Gắn với thông điệp “Sẵn sàng bảo vệ”, Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu bộ quà tặng phiên bản giới hạn dành riêng cho mùa hè 2026, gồm các sản phẩm tiện ích cho các chuyến đi xa hay các nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ngoài những bộ quà tặng hữu dụng và bảo vệ khách hàng trong cuộc sống hằng ngày như áo mưa, mũ bảo hiểm, gối cổ, pin dự phòng và vali, Bảo hiểm Bảo Việt còn giới thiệu bộ sản phẩm “Bốn mùa an tâm” gồm túi tote và ô. Đây là bộ sản phẩm được Bảo hiểm Bảo Việt và doanh nghiệp xã hội cùng lên ý tưởng, thực hiện với sự tỉ mỉ và tâm huyết.

Bộ quà tặng được lấy cảm hứng từ vòng tuần hoàn của bốn mùa cùng những biểu tượng gần gũi trong văn hóa Việt. Mỗi thiết kế là một mảnh ghép của hành trình cuộc sống, gợi nhắc những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua năm tháng. Với Bảo hiểm Bảo Việt, bảo vệ không chỉ là gìn giữ tài sản mà còn là đồng hành để mỗi gia đình an tâm tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và vun đắp các giá trị bền vững theo thời gian.

Bộ quà tặng “Bốn mùa an tâm” khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Việt Nam.
Bộ quà tặng “Bốn mùa an tâm” khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Việt Nam.

Hơn 5.000 quà tặng và ưu đãi giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm trong chương trình ưu đãi "Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm" là cách Bảo hiểm Bảo Việt bày tỏ sự trân trọng tới khách hàng thông qua những sản phẩm được đầu tư chỉn chu, kết hợp giữa giá trị sử dụng và cảm hứng từ văn hóa Việt.

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện với chi phí tối ưu, mà còn đồng hành cùng người dân trong việc hình thành thói quen chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản. Định hướng này cũng phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, trong đó ngành bảo hiểm được kỳ vọng tiếp tục mở rộng độ bao phủ, hướng tới quy mô doanh thu phí tương đương 3,3-3,5% GDP và phát huy vai trò ngày càng rõ nét trong hệ thống an sinh xã hội.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ: “Cách người Việt nhìn nhận về bảo hiểm đang có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, bảo hiểm thường được cân nhắc sau khi rủi ro xảy ra, thì ngày càng nhiều người chủ động xem đây là một phần trong kế hoạch bảo vệ tài chính và chăm lo cho gia đình. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng sự chuyển biến tích cực đó. 'Sẵn sàng bảo vệ' không phải là lời nhắc về những điều bất trắc, mà là khuyến khích mỗi người dân chuẩn bị từ sớm để có thể an tâm trước những thay đổi của cuộc sống. Đó cũng là cách Bảo hiểm Bảo Việt mong muốn đồng hành cùng khách hàng, để sự an tâm không chỉ hiện diện khi rủi ro xảy ra mà trở thành nền tảng vững chắc cho những kế hoạch trong tương lai.”

* Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website https://baovietonline.com.vn, tổng đài 1800 1118 và hệ thống tư vấn viên, điểm giao dịch của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc. Quà tặng được phân bổ theo từng tháng và chương trình kết thúc khi phát hết số lượng theo thể lệ.

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