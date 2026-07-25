Bộ Tài chính đề xuất giới hạn xác thực định danh người khai hải quan ở thủ tục điện tử
HHoàng Sơn
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Bộ Tài chính đang hoàn thiện quy định về xác thực định danh người khai hải quan theo hướng chỉ áp dụng trong môi trường điện tử. Đề xuất này được kỳ vọng vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo thủ tục và không làm gián đoạn hoạt động thông quan hàng hóa….
Trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hải
quan trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics xuyên biên giới phát triển
mạnh, Bộ Tài chính xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư
quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi
qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định, dịch vụ chuyển phát nhanh
quốc tế.
Theo cơ quan soạn thảo, việc khẩn trương rà soát, điều chỉnh
đồng bộ các thông tư hiện hành được đánh giá là cần thiết, nhằm thể chế hóa kịp
thời các chủ trương lớn về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh
doanh và thúc đẩy chuyển đổi số.
Tuy nhiên, để các quy định mới thực sự đi vào
thực tiễn, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng
minh bạch, tránh phát sinh thêm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
BỔ SUNG XÁC THỰC ĐỊNH DANH TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN
Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là lần đầu tiên quy định về
xác thực định danh đối với người khai hải quan.
Cụ thể, Điều 8 Dự thảo này yêu cầu thực hiện
xác thực định danh đối với người khai hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối
với hàng hóa nhóm 1, 2. Ngay khi được đưa ra, quy định đã làm dấy lên nhiều băn khoăn từ cả
cơ quan chuyên môn lẫn cộng đồng doanh nghiệp.
Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cho rằng do lần đầu được đưa vào quy định, nội dung
này cần được hướng dẫn cụ thể nhằm hạn chế vướng mắc khi triển khai.
Điểm then chốt là phải làm rõ phương thức xác thực định danh
sẽ được áp dụng theo cách nào: sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức
độ nào, yêu cầu chữ ký số ra sao, hay có chấp nhận các hình thức xác thực điện
tử khác không? Đồng thời, với trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài
chưa có tài khoản định danh điện tử sẽ thực hiện xác thực bằng cách nào?
Ở góc độ doanh nghiệp, những lo ngại
tập trung vào tính khả thi và nguy cơ gia tăng chi phí tuân thủ.
Theo Tổng công ty
Cổ phần Bưu chính Viettel, cần giới hạn phạm vi áp dụng của quy định
này, theo hướng chỉ áp dụng đối với thủ tục hải quan điện tử và xác thực thống qua thông
qua các công cụ như tài khoản truy cập hệ thống, chữ ký số hoặc các phương thức
xác thực hợp pháp khác.
Nguyên nhân là bởi ngoài hình thức điện tử, vẫn tồn tại một số
trường hợp khai báo bằng chứng từ giấy. Trong những trường hợp này, việc yêu
cầu xác thực định danh không chỉ thiếu cơ sở triển khai mà còn có thể gây lúng
túng cho cả người khai và cơ quan thực hiện, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cho biết.
“Thực tế hiện nay, khi thực hiện thủ tục trên Hệ thống VNACCS/VCIS hoặc Cổng dịch vụ công hải quan, người khai đã phải sử dụng tài khoản do cơ quan hải quan cấp cùng với chữ ký số hợp lệ. Vì vậy, nếu bổ sung quy định về xác thực định danh nhưng không làm rõ phạm vi áp dụng, nguy cơ lớn là tạo ra sự chồng chéo trong quy định, dẫn đến cách hiểu không thống nhất và phát sinh thêm thủ tục”
(Góp ý của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel)
LO NGẠI ẢNH HƯỞNG TỐC ĐỘ THÔNG QUAN
Trong khi đó, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ
chuyển phát nhanh (CAPEC) bày tỏ lo ngại quy định mới có thể ảnh hưởng đến thời
gian thông quan, đặc biệt với các lô hàng rủi ro thấp.
Theo CAPEC, trên thực tế hàng hóa nhóm 1, chủ yếu là tài liệu, không phát sinh thuế
nên được xử lý theo hình thức bảng kê
đơn giản nhằm đảm bảo tốc độ giao nhận. Do đó, nếu bổ sung thêm bước xác thực định danh cho cả nhóm
hàng này, quy trình có thể bị kéo dài do phát sinh thêm bước kiểm tra, xác minh
thông tin.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề thời gian mà cũng tiềm ẩn rủi ro về bảo mật dữ liệu cá nhân khi mở rộng phạm vi thu thập
thông tin để phục vụ xác thực định danh. Do đó, Hiệp hội Kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc không áp dụng yêu cầu xác thực định danh đối với người khai hải quan trong trường hợp hàng hóa thuộc nhóm 1 và nhóm 2 (các lô hàng miễn thuế, rủi ro thấp) nhằm bảo đảm quy trình thông quan được diễn ra nhanh chóng, thông suốt.
Đồng thời, không đặt ra yêu cầu định danh bổ sung đối với các doanh nghiệp chuyển phát nhanh hoạt động với tư cách đại lý làm thủ tục hải quan, trong bối cảnh các đơn vị này đã được cơ quan hải quan cấp tài khoản và thực hiện xác thực trước đó.
Trước những ý kiến góp ý, Bộ Tài chính khẳng định việc xác thực định danh không nhằm tạo thêm rào cản mà hướng tới nâng cao hiệu
quả quản lý và bảo vệ chính người khai hải quan.
Theo đó, cơ chế xác thực đã
được thiết kế theo hướng tích hợp, thực hiện ngay từ khâu đăng ký tài khoản
thông qua kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ sau khi hoàn tất
xác thực, tài khoản mới được phê duyệt và đưa vào sử dụng.
“Xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID chỉ là phương thức đăng nhập bổ sung, không phải điều kiện bắt buộc duy nhất”.
(Bộ Tài chính)
Ngoài ra, trong quá trình khai và nộp tờ khai hải quan điện tử, người khai
tiếp tục xác thực thông qua chữ ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử
nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của tờ khai. Sau khi được cấp tài khoản, tổ chức,
cá nhân có thể lựa chọn: (i) đăng nhập bằng tài khoản do hệ thống hải quan cấp hoặc (ii) thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.
Đối với cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động tại Việt Nam việc
cấp tài khoản định danh có thể thực hiện dựa trên hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại
quốc tế. Trường hợp chưa có tài khoản định
danh, quy trình này
sẽ được thực hiện thông qua đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định hiện
hành.
Trong khi đó, với chủ hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện
tại Việt Nam, pháp luật quy định bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông qua đại
lý hải quan, chủ thể trực
tiếp khai báo và chịu trách nhiệm pháp lý trên hệ thống, Bộ Tài chính nêu rõ.
Tiếp thu các ý kiến góp ý, cơ quan soạn
thảo cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo theo hướng làm rõ nội hàm và phương thức
xác thực định danh, đồng thời khẳng định việc xác thực chỉ thực hiện một lần
khi đăng ký tài khoản, không yêu cầu lặp lại ở mỗi lần khai báo.
Bộ Tài chính cho
biết khi hệ thống chính thức được đưa vào vận hành, Cục Hải
quan sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn chi tiết về phương thức, trình tự và yêu cầu
xác thực định danh, giúp doanh nghiệp triển khai thực hiện một cách thống nhất,
hạn chế phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.
Sửa đổi Điều 8 Dự thảo này theo hướng người khai hải quan thực hiện xác thực định danh điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử khi tiến hành thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhóm 1 và nhóm 2.
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