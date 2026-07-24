Giá vàng trong nước liên tục tăng, giảm thất thường cả triệu đồng trong phiên

Ngày 24/7, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó lường; mỗi nhịp điều chỉnh đều tăng, giảm lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

Giá vàng trong nước liên tục tăng, giảm thất thường. Nguồn ảnh: DOJI

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục vẫn nằm trong xu thế giảm trong phiên sáng nay (24/7) sau khi “lao thẳng” 7 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (23/7). Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng từ 3 - 4 lần liên tiếp, với biên độ mạnh nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 135,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 140,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên cũng đặt tại ngưỡng 135,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 24/7, giá mua, bán vàng miếng tại tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt sụt mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tiếng mở cửa phiên chiều, giá giao dịch vàng miếng SJC đều tăng thêm phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng, lấy lại toàn bộ mức giảm trước đó.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh ghi nhận biên độ tăng mạnh gấp đôi so với các thương hiệu phía Bắc. Tuy nhiên, giá bán vàng miếng với thấp hơn từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng.

Sau khi ghi nhận tới 2 nhịp giảm và 4 nhịp tăng trong phiên hôm nay, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên tại mức 137 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá mua thêm 500 nghìn đồng/lượng nhưng giữa nguyên giá bán đối với vàng miếng SJC. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 133 triệu – 138 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức cao “ngất ngưởng” là 5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 23/7. Trong khi đó, khoảng cách này tại Mi Hồng chỉ bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên 24/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết giữa các hệ thống lớn ghi nhận diễn biến phiên hoá. Trong khi một số doanh nghiệp vẫn điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn bám sát vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt đi xuống hoặc đứng im.

Công ty SJC là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn so với vàng miếng SJC

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán, đặt giá giao dịch tại 133 triệu – 138 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tuy nhiên, chỉ trong 3 tiếng đầu mở cửa phiên chiều, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC chốt phiên neo ở ngưỡng 135 triệu – 140 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 24/7.

Chốt phiên 24/7, giá bán vàng nhẫn "4 số 9" tại ba doanh nghiệp DOJI,Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều neo quanh ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán ra vàng miếng SJC là 140,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại ba đơn vị này đều cao hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý niêm yết tại mức 134 triệu – 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán.

Với ba nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên chiều, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 135,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng và duy trì hết phiên. So với giá chốt phiên ngày 23/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 140,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán.

Đóng cửa phiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng đồng/lượng với chiều bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 138 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng.

Mức tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 24/7 so với 23/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Đi ngược với xu hướng chung, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm mạnh. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn niêm yết tại cả hai doanh nghiệp này đều cao hơn so với giá giao dịch vàng miếng SJC.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chốt phiên giảm 950 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại mức 138,85 triệu – 142,65 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm niêm yết giá cao nhất thị trường trong phiên hôm nay.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt giá bán vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 142,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn neo tại 138,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 23/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Riêng tại Ngọc Thẩm, đơn vị này giữ nguyên giá bán so với giá chốt phiên 23/7 nhưung giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu đồng/lượng.