Lực bắt đáy đưa giá vàng tăng trong tuần này

Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/7) khi giá dầu thoái lui và trong lúc nhà đầu tư đánh giá những diễn biến mới trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, cũng như ảnh hưởng tiềm ẩn của căng thẳng này đến quyết định lãi suất vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lực bắt đáy đã đưa giá vàng hoàn tất một tuần tăng, dù áp lực giảm được cho là còn lớn trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 3,7 USD/oz, tương đương tăng gần 0,1%, chốt phiên ở mức 4.053,7 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 0,55 USD/oz, tương đương tăng gần 0,9%, chốt ở mức 58,28 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 4.061,7 USD/oz.

Áp lực giảm giá đã đè nặng lên vàng trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á, nhưng đã được giải tỏa trong giờ giao dịch tại Mỹ, khi giá dầu giảm mạnh nhờ tin Pakistan đang tìm cách khởi động lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Giá dầu thô Brent giao sau tại London sụt gần 4%, đóng cửa dưới mức 97 USD/thùng, sau khi chốt phiên ngày hôm trước trên 100 USD/thùng.

Ba nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng nỗ lực của Pakistan nhằm tái khởi động đàm phán Mỹ - Iran nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc. “Trung Quốc không hài lòng vì việc Iran tấn công các nước Vùng Vịnh khác và việc đóng cửa eo biển Hormuz ảnh hưởng đến lợi ích của họ”, một quan chức chính phủ Pakistan nói với Reuters.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 tới nay, cuộc chiến này tác động tới thị trường kim loại quý theo cơ chế như sau: xung đột leo thang dẫn tới giá dầu tăng, làm tăng áp lực lạm phát, đẩy cao khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cùng tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, gây áp lực giảm lên giá vàng; và ngược lại, khi căng thẳng xuống thang, sức ép mất giá đối với vàng cũng dịu đi. So với trước khi xung đột nổ ra, giá vàng hiện đã giảm khoảng 23%.

Tuần này, Mỹ và Iran không ngừng triển khai các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu đối phương và phiến quân Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ, dẫn tới giá dầu Brent tăng gần 10%.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng gần 0,7% cả tuần nhờ lực bắt đáy ở vùng giá quanh 4.000 USD/oz. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng, việc giá vàng duy trì tốt vùng giá này có thể là dấu hiệu cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của kim loại quý trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang đã được phát huy trở lại.

“Vàng và bạc đang thiết lập một nền giá ở vùng tương ứng khoảng 3.950 USD/oz và 55 USD/oz, dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ liên tục tăng. Không loại trừ khả năng hoạt động bán dừng lỗ sẽ được đẩy mạnh nếu chiến tranh lại leo thang mạnh, nhưng có vẻ như giá vàng đã sẵn sàng để hồi phục lên mức cao hơn. Nếu trong cuộc họp tuần tới, Fed phát tín hiệu giữ nguyên lãi suất, điều đó sẽ có lợi cho giá vàng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với Reuters.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư toàn cầu trong tuần tới là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng thị trường đang đặt cược khả năng 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index chốt phiên gần 101,5 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng gần 0,7%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm trong phiên này, nhưng vẫn còn ở mức cao.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,681%. Hôm thứ Năm, lợi suất của kỳ hạn này vượt 4,7%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,333%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 5,164%.

Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 10 tấn vàng trong tuần. Phiên ngày thứ Sáu, quỹ giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức hơn 1.009 tấn vàng.

“Sự hồi phục gần đây của giá vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi lực bắt đáy và lực mua đóng vị thế của các nhà bán khống. Hoạt động này diễn ra sau đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng từ mức cao kỷ lục trong năm nay. Giá dầu cao và lợi suất trái phiếu tăng có thể gây trở ngại cho sự phục hồi, và mốc 4.000 USD/oz là mốc chủ chốt cần theo dõi trong ngắn hạn”, một báo cáo của ngân hàng ING nhận định.