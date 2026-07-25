Vàng miếng SJC lao dốc, giá mua cá biệt “bốc hơi” tới 10 triệu đồng/lượng

Chung tuần, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm phổ biến quanh ngưỡng 5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng với chiều bán. Đang nói, mức giảm này tại Ngọc Thẩm gần gấp đôi, lên tới 9,5 triệu đồng/lượng và 7,5 triệu đồng/lượng (mua – bán)…
Nối
tiếp nhịp hồi phục nhẹ trong phiên hôm qua (24/7), thị trường vàng miếng SJC đồng
loạt bật tăng ngay khi mở cửa phiên sáng nay (25/7). Giá mua tăng mạnh hơn giá bán,
kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng thu hẹp 1 triệu đồng/lượng, xuống ngưỡng
phổ biến là 4 triệu đồng/lượng.
Theo
bảng giá niêm yết công khai của các doanh nghiệp, Công tySJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú
Quý đều niêm yết giá
mua vàng miếng ở mức 137,5 triệu
đồng/lượng và giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng và duy
trì ổn định trong suốt phiên.
Tính
đến 16 giờ, giá mua, bán vàng miếng SJC tại sáu doanh nghiệp trên vẫn không đổi,
tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/7.
Tại
khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm tăng giá mua vàng miếng thêm 3,5 triệu đồng/lượng, trong
khi giá bán tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên 24/7. Dù ghi nhận biên độ điều
chỉnh lớn nhất nhưng giá giao dịch tại thương hiệu này vẫn thuộc nhóm có chi phí
cạnh tranh, neo tại 133,5 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng.
Trong
khi đó, Mi Hồng là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá mua và giá bán tương đương nhau. Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 137,5 triệu – 140
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Sau hai phiên đầu tuần (20 – 21/07) gần
như đi ngang, thị trường vàng
miếng SJC nhanh chóng chịu áp lực bán mạnh trong các phiên giữa tuần. Cú giảm sâu gần 8 triệu đồng/lượng khiến giá vàng miếng SJC rơi
xuống 135 triệu – 140 triệu đồng/lượng, tiến sát vùng đáy thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Theo các chuyên gia, áp lực giảm giá của giá vàng trong 3 tuần qua không chỉ xuất phát từ nhịp tái
cân bằng sau giai
đoạn tăng nóng
trước những bất
ổn kinh tế và địa chính trị mà
còn chịu tác động cộng hưởng từ hàng loạt yếu tố vĩ mô.
Dù giá có nhịp hồi vào cuối tuần, song áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Tính chung cả tuần (20 – 25/7), giá mua giảm phổ biến từ 4,9 triệu – 5,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm từ 4,5 triệu – 5,4 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng giảm sốc 9,5 triệu và 7,5 triệu đồng/lượng
Trước hết, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang tạo áp lực đáng
kể lên thị trường kim loại quý. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã
vọt lên mức 4,699%, cao nhất
kể từ đầu năm 2025.
Đồng thời, thị trường hiện đang nghiêng về kịch bản Fed
nâng lãi suất trong tháng 9 với xác suất khoảng 83%. Trong bối cảnh đó, các
công cụ tài chính mang lại lợi tức ổn định trở nên hấp dẫn hơn, khiến dòng tiền
có xu hướng rời khỏi vàng.
Song song với diễn biến này, đồng USD
tiếp tục giữ đà tăng khi mặt bằng lãi suất được dự báo duy trì ở mức cao trong
thời gian dài hơn. Chỉ số Dollar Index tăng trên 0,5% so với đầu tuần, lên vùng
cao nhất trong một tháng. Giá vàng đắt đỏ
hơn làm suy yếu nhu cầu nắm giữ trên thị trường.
Trong bối cảnh chi phí vốn ở mức cao
và triển vọng tăng trưởng kinh tế tại một số khu vực có dấu hiệu chậm lại,
doanh nghiệp và nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản
cao nhằm phòng ngừa rủi ro thay vì phân bổ vào vàng như giai đoạn trước.
Đáng chú ý, chênh lệch giá mua, bán dù phổ biến ở mức 3 triệu - 4 triệu
đồng/lượng nhưng có thời điểm nới rộng lên 5 triệu - 6 triệu đồng/lượng cho thấy áp lực bán lớn và rủi ro giao dịch ngắn hạn vẫn
ở mức cao.
Trong khi thị trường vàng miếng SJC ghi nhận biên độ tăng tương đối đồng đều
giữa các doanh, diễn
biến trên phân khúc vàng nhẫn lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Ở một số đơn vị,
giá vàng nhẫn chỉ điều chỉnh nhẹ khoảng 100 nghìn đồng/lượng, nhưng tại nhiều
hệ thống khác, mức biến động có thể lên tới cả triệu đồng trong cùng một phiên
giao dịch.
Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều neo ở mức 138,9 triệu và giá bán là 142,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. Tính 16 giờ, cả hai thương hiệu này không đổi mức giá giao dịch trên.
Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ bằng 5-10% so với ngưỡng điều chỉnh phổ biến trên thị trường là 1 triệu đồng/lượng
So với giá chốt phiên 24/7, giá vàng nhẫn tròn trơn tại
Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn
ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng lần lượt
50 nghìn đồng/lượng và 100 nghìn đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng
nhẫn tại hai doanh nghiệp này giảm lần lượt 3,5 triệu
đồng/lượng và 3,7 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, DOJI tăng 500 nghìn
đồng/lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán đối với giá vàng nhẫn tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI niêm yết ở mức ở mức 138,5
triệu – 142,5 triệu đồng/lượng nhưng chung tuần vẫn giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Tập đoàn PNJ duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 136,2 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên
hôm qua. So với đầu tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm 4,8 triệu
đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 3,8 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Công ty SJC, Phú Quý và Ngọc Thẩm là ba doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn mạnh
nhất trên thị trường trong phiên hôm nay.
Giá
vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng 2 triệu đồng/lượng ở mua và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng
và giữ nguyên đến hết phiên. So với giá chốt
phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này vẫn giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn chốt phiên
tại 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng. Chung tuần,
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý giảm lần lượt 4 triệu đồng/lượng và
3,5 triệu đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở ngưỡng 127 triệu
– 131 triệu đồng/lượng từ phiên sáng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy
nhiên chốt tuần, giá vàng nhẫn tại
Ngọc Thẩm giữ nguyên đối với chiều mua trong khi chiều bán tăng 500 nghìn
đồng/lượng.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (24/7), hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích
nhẹ 0,06% so với giá chốt phiên 23/7, tiến lên mốc 4.052 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức
10,67 triệu
đồng/lượng.
Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 10,17 triệu – 11,87 triệu đồng/lượng. Riêng giá
vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 170 nghìn đồng/lượng.
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