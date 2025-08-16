Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dần rời bỏ tích hợp quá nhiều sản phẩm trong một, tiến dần theo hướng loại bỏ quyền lợi không cần thiết, tăng minh bạch và bám sát nhu cầu thực tế của khách hàng...

Sau thời gian trầm lắng, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dần ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Một trong những động lực chính là việc tái cấu trúc sản phẩm liên kết đầu tư theo hướng tinh gọn, minh bạch hơn để đáp ứng yêu cầu của Điều 102, Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Tổng giám đốc MB Life, quy định mới buộc doanh nghiệp loại bỏ quyền lợi không cần thiết, giúp hợp đồng rõ ràng hơn, đồng thời tạo dư địa để nâng mức chi trả.

“Trước đây, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thường gộp hàng loạt quyền lợi vào một hợp đồng, giống như một ‘bữa tiệc buffet trăm món’. Nghe có vẻ thịnh soạn nhưng khách hàng thường không sử dụng hết, thậm chí không rõ mình đã mua gì. Cách thiết kế này khiến cả khách hàng lẫn tư vấn khó so sánh, khó giải thích và dễ hiểu nhầm”, anh Lê Văn Trường, một tư vấn viên ở phường Bồ Đề, TP. Hà Nội, nói.

“Bảo hiểm nhân thọ là cam kết tài chính dài hạn, nên khách hàng cần được hiểu rõ về nhu cầu và quyền lợi trước khi quyết định. Ngay cả với một người, nhu cầu cũng thay đổi theo thời gian, vì vậy sản phẩm cần điều chỉnh linh hoạt”. Ông Bùi Trung Kiên, Tổng giám đốc MB Life

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), cho biết từ 2024 đến nay các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng, linh hoạt của khách hàng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình từ phát hành hợp đồng đến chi trả quyền lợi. Nhờ vậy, niềm tin trên thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phục hồi rõ nét.

Theo thống kê của IAV, đến hết tháng 6/2025, toàn thị trường có 896.723 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới (sản phẩm chính), tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Một số doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn để hiểu rõ nhu cầu từng phân khúc khách hàng, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn cuộc sống.

Đại diện MB Life cho biết với lợi thế nền tảng số từ tập đoàn mẹ (MB), đơn vị này đã tích hợp các công cụ AI lên ứng dụng di động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã giới thiệu loạt sản phẩm với quyền lợi được thiết kế linh hoạt, tập trung vào nhu cầu bảo vệ thiết thực như chi trả tới 460% số tiền bảo hiểm, khám chữa bệnh toàn diện cho cả gia đình, thưởng tích lũy định kỳ...

Giới chuyên môn cho rằng những chuyển động trên thị trường bảo hiểm nhân thọ từ đầu năm đến nay không chỉ là cuộc tinh chỉnh sản phẩm trên diện rộng mà còn là bước chuyển tư duy của toàn thị trường.

Khi khách hàng hiểu rõ nhu cầu và doanh nghiệp đáp ứng đúng, bảo hiểm nhân thọ sẽ trở về đúng vai trò là giá trị bảo vệ thực chất, thay vì chỉ được xem như kênh sinh lời; từ đó niềm tin trên thị trường sẽ được củng cố.