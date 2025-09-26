Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, thông tin “từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”, là hoàn toàn sai sự thật…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo hiện đang xuất hiện thông tin cho rằng: “Từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Vì vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả. Để tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất.

Các kênh thông tin chính thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bao gồm: (1) Cổng Thông tin điện tử: https://baohiemxahoi.gov.vn; (2) Fanpage Facebook:https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn; (3) Zalo OA: https://zalo.me/bhxhvietnam; (4) Youtube:https://www.youtube.com/@BaohiemxahoiVietNamVss; (5) Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế được chi trả từ 80% - 100% chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.

Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia bảo hiểm y tế.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...), và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025, đã có 41.188 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh, với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng.

Có trường hợp điển hình, như một bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí khám chữa bệnh lên đến gần 28 tỷ đồng (bệnh chính là thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).

Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân, người lao động yên tâm tham gia, duy trì thẻ bảo hiểm y tế để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, và không ảnh hưởng tới các quyền lợi chính đáng của bản thân.