Người hưởng trợ cấp hưu trí được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định mới, trong đó có nhóm người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025...

Ngày 27/11/2024, Quốc hội ban hành Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Để thống nhất thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng từ ngày 1/7/2025, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết.

Trong đó, về mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết tại điểm a khoản 7 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế nêu rõ, Chính phủ quy định đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này bao gồm: Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được pháp luật quy định trước ngày 1/1/2025.

Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 188 quy định: Người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, và các đối tượng khác đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 1/1/2025, tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Đồng thời, điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 188 quy định về mức hưởng của đối tượng này là Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 176 quy định, đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Về chính sách bảo hiểm y tế trước ngày 1/7/2025 đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 1/1/2025 như sau:

Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định về đối tượng như sau: Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

Đồng thời, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146 đã được sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng của đối tượng này là được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, người hưởng chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng từ ngày 1/7/2025 trở về trước theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp xã hội tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, và có mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định ban hành trước ngày 1/1/2025, mà từ ngày 1/7/2025 chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thì tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Mức hưởng là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Các đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khác thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm ổn định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được liên tục, không gián đoạn, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục duy trì, bổ sung mã đối tượng, mã quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi ổn định, liên tục cho người tham gia bảo hiểm y tế.