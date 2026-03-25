Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”
Gia Kỳ
25/03/2026, 14:09
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 25/3, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 -2030 với định hướng trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khoảng 450 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.
ROE ĐẠT 110,69%
Theo tài liệu công bố tại đại hội, năm 2025 doanh nghiệp ghi
nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 27.891 tỷ
đồng, vượt 19% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, tương
đương 187% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt
110,69%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu.
Đáng chú ý, kết quả này được tạo ra trong bối cảnh đến cuối
năm 2025, toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới được vận hành qua
12 cửa hàng, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh, 1 tại Hải Dương và cửa
hàng thứ 12 vừa khai trương tại số 18 Ngô Quyền, Hà Nội. Điều này cho thấy hiệu
suất trên mỗi điểm bán hiện ở mức khá cao.
Về quy mô tài chính, trong năm 2025 doanh nghiệp đã tăng vốn
điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ.
Theo doanh nghiệp, phương án này đã hoàn tất với 20 triệu cổ phần được phân phối
cho 5 nhà đầu tư và đã được cơ quan chức năng ghi nhận trong giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2/2026. Trước đó, cổ tức
năm 2024 đã được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá.
Không chỉ nhấn mạnh vào kết quả kinh doanh, Bảo Tín Mạnh Hải cũng dành
nhiều nội dung tại đại hội để nói về quá trình chuyển đổi mô hình quản trị.
Doanh nghiệp được sáng lập từ năm 1992 bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn
Thị Thanh Vân, gắn với tên tuổi của một thương hiệu vàng quen thuộc tại Hà Nội
trong hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng khi
công ty bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo mô hình công ty cổ phần với định
hướng quản trị hiện đại hơn.
Theo công bố, Hội đồng quản trị hiện gồm 5 thành viên, trong
đó có 1 thành viên độc lập; toàn bộ thành viên hội đồng quản trị không tham gia
điều hành trực tiếp. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng không kiêm nhiệm tổng giám
đốc. Trong năm 2025, hội đồng quản trị đã tổ chức 30 cuộc họp định kỳ và đột xuất,
với tỷ lệ tham dự 100%, ban hành 30 nghị quyết và quyết định liên quan đến các
nội dung trọng yếu như kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm các vị trí điều hành chủ chốt,
thành lập chi nhánh tại TP.HCM, tái định vị thương hiệu và thay đổi bộ nhận diện.
ĐẶT MỤC TIÊU THƯƠNG HIỆU VÀNG QUỐC DÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM
Trên nền tảng đó, giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là thời
kỳ mở rộng quy mô mạnh. Tại đại hội, hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua
chiến lược kinh doanh 5 năm với tầm nhìn đưa Bảo Tín Mạnh Hải trở thành thương hiệu vàng quốc
dân, có quy mô lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực vàng trang sức 24K. Mục tiêu cụ
thể là đến năm 2030 sở hữu khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước.
Ngay trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở mới hơn 68 cửa
hàng, nâng tổng số điểm bán lên khoảng 80. Đây là tốc độ mở rộng khá lớn nếu đặt
trong bối cảnh ngành vàng bán lẻ tại Việt Nam vẫn chủ yếu phân tán, phần lớn thị
phần nằm ở các cửa hàng truyền thống, quy mô nhỏ lẻ, vận hành theo mô hình gia
đình hoặc từng địa phương.
Theo định hướng được công bố, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ tập trung vào bốn trụ
cột chính trong giai đoạn tới, gồm: chiến lược thương hiệu và xác định phân
khúc khách hàng trọng tâm; chuẩn hóa điểm bán và nhân rộng hệ thống; nâng cao
năng lực quản trị tài chính; đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư
trong nước và quốc tế. Cùng với đó là chiến lược sản phẩm hướng tới xây dựng hệ
sinh thái đáp ứng nhu cầu đa dạng về vàng của các gia đình Việt Nam.
Một trong những dòng sản phẩm được doanh nghiệp nhấn mạnh là
Kim Gia Bảo, dòng vàng tích trữ 24K kế thừa nền tảng uy tín lâu năm của thương
hiệu Bảo Tín. Theo giới thiệu, sản phẩm này được phát triển với nhiều bản vị
khác nhau, từ quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu tích lũy cá nhân, quà tặng, đến các bản
vị lớn hơn, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm khách hàng.
Doanh nghiệp cũng cho biết đã chuẩn hóa mô hình vận hành từ
thiết kế cửa hàng, quy trình bán hàng, đào tạo nhân sự đến quản trị hàng tồn kho.
Đây được xem là nền tảng để có thể nhân rộng nhanh hệ thống trong thời gian tới
mà vẫn đảm bảo tính đồng bộ. Về nhân sự, công ty dự kiến tăng quy mô lao động
lên gần 10.000 người vào năm 2030, trong đó đội ngũ bán hàng được định hướng
theo mô hình tư vấn viên chuyên môn thay vì chỉ thực hiện chức năng giao dịch
đơn thuần.
Xét trong bức tranh rộng hơn, chiến lược tăng tốc của Bảo
Tín Mạnh Hải phần nào phản ánh xu hướng tái cấu trúc thị trường vàng trang sức
theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuỗi hóa và nâng chuẩn quản trị. Nếu thực hiện
được kế hoạch mở rộng như đã công bố, doanh nghiệp này có thể trở thành một trường
hợp đáng chú ý trong quá trình chuyển dịch từ mô hình tiệm vàng truyền thống
sang mô hình bán lẻ quy mô lớn, có hệ thống và có khả năng phủ thị trường toàn
quốc.
Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu
Việc gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) là minh chứng cho sự công nhận của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đối với năng lực nội tại của Nam A Bank…
Bảo Tín Mạnh Hải: Hướng tới "Thương hiệu vàng Quốc dân" và phát triển thị trường vàng trang sức 24K
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức công bố Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn trở thành “Thương hiệu Vàng Quốc dân”, sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước, phục vụ hàng triệu gia đình Việt Nam.
Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần
Trong 2 phiên liên tiếp (24 – 25/3), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng chủ yếu 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức tăng dao động từ 8,9 triệu – 11,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều...
Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước
Ngày 25/3, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 5 đồng mỗi USD ở chiều bán sau động thái bán ngoại tệ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ở chiều mua, phần lớn ngân hàng điều chỉnh tăng giá USD nhằm thu hút ngoại tệ…
Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông
Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: