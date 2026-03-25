Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 25/3, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 -2030 với định hướng trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khoảng 450 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.

ROE ĐẠT 110,69%

Theo tài liệu công bố tại đại hội, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 27.891 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, tương đương 187% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 110,69%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu.

Đáng chú ý, kết quả này được tạo ra trong bối cảnh đến cuối năm 2025, toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới được vận hành qua 12 cửa hàng, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh, 1 tại Hải Dương và cửa hàng thứ 12 vừa khai trương tại số 18 Ngô Quyền, Hà Nội. Điều này cho thấy hiệu suất trên mỗi điểm bán hiện ở mức khá cao.

Về quy mô tài chính, trong năm 2025 doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo doanh nghiệp, phương án này đã hoàn tất với 20 triệu cổ phần được phân phối cho 5 nhà đầu tư và đã được cơ quan chức năng ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2/2026. Trước đó, cổ tức năm 2024 đã được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá.

Không chỉ nhấn mạnh vào kết quả kinh doanh, Bảo Tín Mạnh Hải cũng dành nhiều nội dung tại đại hội để nói về quá trình chuyển đổi mô hình quản trị. Doanh nghiệp được sáng lập từ năm 1992 bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, gắn với tên tuổi của một thương hiệu vàng quen thuộc tại Hà Nội trong hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng khi công ty bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo mô hình công ty cổ phần với định hướng quản trị hiện đại hơn.

Bảo Tín Mạnh Hải đang trở thành thương hiệu vàng có sức tăng trưởng rất mạnh - Ảnh: BTMH

Theo công bố, Hội đồng quản trị hiện gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập; toàn bộ thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành trực tiếp. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng không kiêm nhiệm tổng giám đốc. Trong năm 2025, hội đồng quản trị đã tổ chức 30 cuộc họp định kỳ và đột xuất, với tỷ lệ tham dự 100%, ban hành 30 nghị quyết và quyết định liên quan đến các nội dung trọng yếu như kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm các vị trí điều hành chủ chốt, thành lập chi nhánh tại TP.HCM, tái định vị thương hiệu và thay đổi bộ nhận diện.

ĐẶT MỤC TIÊU THƯƠNG HIỆU VÀNG QUỐC DÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM

Trên nền tảng đó, giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là thời kỳ mở rộng quy mô mạnh. Tại đại hội, hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua chiến lược kinh doanh 5 năm với tầm nhìn đưa Bảo Tín Mạnh Hải trở thành thương hiệu vàng quốc dân, có quy mô lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực vàng trang sức 24K. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030 sở hữu khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước.

Ngay trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở mới hơn 68 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên khoảng 80. Đây là tốc độ mở rộng khá lớn nếu đặt trong bối cảnh ngành vàng bán lẻ tại Việt Nam vẫn chủ yếu phân tán, phần lớn thị phần nằm ở các cửa hàng truyền thống, quy mô nhỏ lẻ, vận hành theo mô hình gia đình hoặc từng địa phương.

Theo định hướng được công bố, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ tập trung vào bốn trụ cột chính trong giai đoạn tới, gồm: chiến lược thương hiệu và xác định phân khúc khách hàng trọng tâm; chuẩn hóa điểm bán và nhân rộng hệ thống; nâng cao năng lực quản trị tài chính; đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế. Cùng với đó là chiến lược sản phẩm hướng tới xây dựng hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu đa dạng về vàng của các gia đình Việt Nam.

Một trong những dòng sản phẩm được doanh nghiệp nhấn mạnh là Kim Gia Bảo, dòng vàng tích trữ 24K kế thừa nền tảng uy tín lâu năm của thương hiệu Bảo Tín. Theo giới thiệu, sản phẩm này được phát triển với nhiều bản vị khác nhau, từ quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu tích lũy cá nhân, quà tặng, đến các bản vị lớn hơn, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm khách hàng.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã chuẩn hóa mô hình vận hành từ thiết kế cửa hàng, quy trình bán hàng, đào tạo nhân sự đến quản trị hàng tồn kho. Đây được xem là nền tảng để có thể nhân rộng nhanh hệ thống trong thời gian tới mà vẫn đảm bảo tính đồng bộ. Về nhân sự, công ty dự kiến tăng quy mô lao động lên gần 10.000 người vào năm 2030, trong đó đội ngũ bán hàng được định hướng theo mô hình tư vấn viên chuyên môn thay vì chỉ thực hiện chức năng giao dịch đơn thuần.

Xét trong bức tranh rộng hơn, chiến lược tăng tốc của Bảo Tín Mạnh Hải phần nào phản ánh xu hướng tái cấu trúc thị trường vàng trang sức theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuỗi hóa và nâng chuẩn quản trị. Nếu thực hiện được kế hoạch mở rộng như đã công bố, doanh nghiệp này có thể trở thành một trường hợp đáng chú ý trong quá trình chuyển dịch từ mô hình tiệm vàng truyền thống sang mô hình bán lẻ quy mô lớn, có hệ thống và có khả năng phủ thị trường toàn quốc.