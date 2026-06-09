VN-Index hồi phục nhẹ, nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/6/2026

Kết phiên 9/6 VN-Index tăng 2,52 điểm, tương đương 0,14% lên mốc 1.793,06 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 7,38 điểm, tương đương 2,47% lên 305,74 điểm.

VN-Index có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau phiên giảm mạnh hôm qua, VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng trở lại khi phần lớn các nhóm ngành đều đảo chiều tăng điểm. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật và hướng đến thử thách lại vùng kháng cự hội tụ đường trung bình động 50 và 100 phiên, tương ứng vùng hỗ trợ 1805-1825 điểm. Tuy nhiên, nếu đà hồi phục đi kèm thanh khoản thấp, chỉ số có thể sẽ giảm điểm trở lại khi tiếp cận vùng kháng cự trên.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50% trong giai đoạn này. Tập trung quản trị rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ bằng các lệnh chặn lãi (trailing stop).

Các hoạt động mua trading nên chờ phản ứng cân bằng của thị trường hoặc chờ thị trường chiết khấu về MA200. Tập trung ở các nhóm có dự báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng tích cực, đi kèm với các câu chuyện riêng như thoái vốn, chia cổ tức…”.

Xu hướng của VN-Index có thể cải thiện khi vượt lên lại vùng kháng cự quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh trong nửa cuối tháng 5/2026 đến nay. Ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp với kháng cự 1800 điểm và hỗ trợ quanh 1750 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Xu hướng của VN-Index có thể cải thiện khi vượt lên lại vùng kháng cự quanh 1800 điểm cũng như đường xu hướng điều chỉnh với khối lượng tăng tốt trở lại, vượt mức trung bình và chất lượng thị trường cải thiện tốt hơn.

Thị trường không có nhiều điểm nhấn trong phiên hôm nay ngoại trừ chỉ số VN30 phục hồi tốt, vẫn duy trì trên đường giá trung bình 200 phiên dưới ảnh hưởng khá tích cực của một số cổ phiếu ngân hàng. Thanh khoản tăng khi giá giảm, thanh khoản giảm khi phục hồi thể hiện mức độ phục hồi kém. Hầu hết các nhóm ngành vẫn có xu hướng giá ngắn trung hạn tích lũy hoặc suy giảm. Đồng thời theo thống kê, hiện tại chưa đến 30% số lượng mã trên toàn thị trường duy trì xu hướng tăng ngắn trung hạn. Điều này dẫn đến thanh khoản ở mức thấp, tâm lý nhà đầu tư kém tích cực khi không có nhiều cơ hội tăng trưởng chất lượng. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, chờ chất lượng thị trường, thanh khoản cải thiện tốt hơn. Cũng như chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn khi xem xét các vị thế đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục ở mức hạn chế trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 2,5 điểm (+0,1%), đóng cửa tại mức 1793,05 điểm. Chỉ số dao động quanh mức tham chiếu trong suốt phiên hôm nay khi áp lực bán tới từ nhóm Vingroup (VIC và VHM) được cân bằng bởi lực kéo từ nhóm

Ngân hàng thương mại (ACB và STB). Thanh khoản thị trường hôm nay giảm mạnh với GTGD đạt 13,740 tỷ VND.

Chúng tôi đánh giá VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục ở mức hạn chế trong các phiên tới. Chúng tôi nhận thấy áp lực bán tại nhóm Vingroup đã giảm bớt cộng với lực cầu tại các cổ phiếu trụ như nhóm Ngân hàng có thể hỗ trợ VN-Index hồi phục và hướng đến quanh vùng kháng cự 1800 - 1810. Mặc dù vậy, sự hồi phục này có thể không kéo dài do thanh khoản thị trường yếu cũng như vùng mục tiêu trên đồng thời là cản mạnh tại MA100 ngày của VN-Index. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không mở mua mới và cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn trong các phiên hồi phục tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang trong biên độ từ 1790-1830 điểm trong các phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index đang chững lại đà giảm tại mức Fibo thoái lùi 38.2% tương ứng 1790 điểm trong phiên hôm nay. Đồng thời, chỉ báo động lượng đang có sự lưỡng lự phản ánh quán tính giảm đã chậm dần. Chỉ số đang tích lũy lại sau nhịp giảm gần đây với vùng 1830 điểm đang là kháng cự gần nhất cho giá. Theo đó, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang trong biên độ từ 1790-1830 điểm trong các phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư quan sát nhịp hồi phục và có thể đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn ở nhịp hồi phục của thị trường trong các phiên tới”.

Khả năng hồi phục của thị trường chung trong những phiên sắp tới với kháng cự gần nhất nằm tại 1820

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với dao động ngang quanh mốc 1790.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đã hồi phục nhẹ đóng trên dải dưới của Bollinger Band cho thấy sự nhập của lực cầu bắt đáy. Song chỉ báo RSI vẫn tiếp tục hướng xuống về vùng quá bán và vẫn chưa cho thấy các tín hiệu đảo chiều rõ rệt.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD đã thu hẹp biên độ histogram âm và thu hẹp dần khoảng cách giữa 2 đường tín hiệu.

Đồng thời, chỉ báo RSI cũng tiếp tục hướng lên trên sau khi chạm vào vùng quá bán, cho thấy khả năng hồi phục của thị trường chung trong những phiên sắp tới với kháng cự gần nhất nằm tại 1820.

Với bối cảnh hiện tại khi áp lực cung vẫn đang đóng vai trò chủ đạo và các chỉ báo kỹ thuật chưa đồng thuận xác nhận vùng cân bằng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục đặt ưu tiên quản trị rủi ro lên hàng đầu nhằm bảo vệ an toàn cho danh mục. Cụ thể, nhà đầu tư nên chủ động rà soát, kiên quyết cơ cấu lại các mã cổ phiếu đã suy yếu, đánh mất vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hoặc vi phạm nguyên tắc cắt lỗ. Ở chiều ngược lại, việc giải ngân mua mới chỉ nên được tiến hành với tỷ trọng vừa tại các mã thu hút dòng tiền và thuộc các nhóm ngành dẫn đầu như Ngân hàng và Tiêu dùng”.

Tín hiệu ngắn hạn chỉ cải thiện rõ hơn nếu VN-Index vượt kháng cự 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa được phủ nhận. Phiên tăng trên thanh khoản thấp cho thấy nhịp hồi phục hiện vẫn mang tính kỹ thuật, chưa đủ xác nhận khả năng đảo chiều. Hỗ trợ gần nằm tại vùng 1.750 điểm, trong khi tín hiệu ngắn hạn chỉ cải thiện rõ hơn nếu VN-Index vượt kháng cự 1820 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.